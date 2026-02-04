ETV Bharat / bharat

मसूरी में पद्मश्री ह्यूग गैंट्जर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, नौसेना और प्रशासन ने दी सलामी

मसूरी पुलिस की ओर से सीओ मसूरी मनोज ससवाल, कोतवाल देवेंद्र चौहान, जबकि, प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार उपेंद्र सिंह राणा ने पुष्पचक्र अर्पित कर सलामी दी. इस दौरान पुलिस और नौसेना के अधिकारियों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसने अंतिम संस्कार को अत्यंत गरिमामय बना दिया.

इसके अलावा नेवी फाउंडेशन देहरादून की ओर से सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारियों की ओर से चौथा पुष्पचक्र अर्पित किया गया, जिसे कैप्टन (भारतीय नौसेना) विवेक बहुगुणा ने श्रद्धांजलि स्वरूप रखा. नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की ओर से कमांडर उर्विश कुकरेजा विशेष रूप से मौजूद रहे.

नौसेना की ओर से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की ओर से एक पुष्पचक्र, चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडिया, संयुक्त चीफ हाइड्रोग्राफर की ओर से पुष्पचक्र अर्पित किए गए. ये तीनों पुष्पचक्र वर्तमान में सेवारत वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों की ओर से थे.

जिनका आज यानी 4 फरवरी को राजकीय सम्मान और सैन्य गरिमा के साथ अंतिम विदाई दी गई. ह्यूग गैंट्जर को अंतिम विदाई देने के लिए नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस (भारतीय नौसेना) के अधिकारी विशेष रूप से देहरादून से मसूरी पहुंचे. नौसेना की ओर से चार पुष्पचक्र अर्पित किए गए, जो उनके राष्ट्र सेवा के सम्मान का प्रतीक बने.

94 वर्ष की आयु में हुआ निधन: गौर हो कि बीती रोज यानी 3 फरवरी को भारतीय नौसेना में कमांडर रह चुके ह्यूग गैंट्जर (Hugh Gantzer) का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. उन्होंने किंक्रेग लाइब्रेरी रोड स्थित अपने निवास ओक ब्रुक में अंतिम सांस ली थी. उनके निधन से मसूरी समेत देश-विदेश के साहित्य, पर्यटन और पर्यावरण जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

मसूरी: उत्तराखंड के दिग्गज ट्रैवल राइटर और पद्मश्री सम्मानित ह्यूग गैंट्जर का अंतिम संस्कार मसूरी के कैमल्स बैक रोड स्थित कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ किया गया. उन्हें नौसेना और प्रशासन ने सलामी दी. उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा. जनसैलाब इस बात का साक्षी बना कि मसूरी ने आज अपना एक अभिन्न हिस्सा खो दिया.

ट्रैवल जर्नलिज्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया: सभी ने एक स्वर में कहा कि ह्यूग गैंट्जर के जाने से मसूरी कभी न भरने वाली रिक्तता में चली गई है. करीब 20 सालों तक भारतीय नौसेना में सेवा देने के बाद ह्यूग गैंट्जर ने मसूरी को अपना स्थायी निवास बनाया और अपनी धर्मपत्नी कोलीन गैंट्जर के साथ मिलकर ट्रैवल जर्नलिज्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

ह्यूग गैंट्जर के पार्थिव शरीर को ले जाते लोग (फोटो- ETV Bharat)

30 से ज्यादा पुस्तकें और हजारों लेख लिखे: इस दंपती ने पांच दशकों में 30 से ज्यादा पुस्तकें, हजारों लेख और दूरदर्शन पर प्रसारित 52 डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भारत की विरासत व संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई. पर्यावरण संरक्षण में भी उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही.

चूना खनन पर रोक लगाने में निभाई अहम भूमिका: मसूरी में चूना खनन के खिलाफ उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर आंदोलन खड़ा किया, जिसके परिणामस्वरूप यहां खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा. वे सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य भी रहे और जीवनपर्यंत मसूरी के संतुलित विकास के पक्षधर बने रहे.

ह्यूग गैंट्जर के अंतिम संस्कार में आला अधिकारी (फोटो- ETV Bharat)

ह्यूग गैंट्जर और कोलीन गैंट्जर हो चुके पद्मश्री से सम्मानित: वरिष्ठ लेखक गणेश शैली ने इसे मसूरी और भारत के लिए अपूरणीय क्षति बताया. वहीं, रस्किन बॉन्ड से मिली प्रेरणा को ह्यूग गैंट्जर के लेखन का टर्निंग पॉइंट बताया गया. ह्यूग गैंट्जर और उनकी पत्नी कोलीन गैंट्जर जिनका निधन नवंबर 2024 में हुआ, उनको गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.

करीब 20 साल भारतीय नौसेना में कमांडर के रूप में दी सेवाएं: यह ऐतिहासिक जोड़ी अब केवल स्मृतियों में रह गई है. करीब 20 साल भारतीय नौसेना में कमांडर के रूप में सेवा देने के बाद ह्यूग गैंट्जर ने मसूरी को अपना घर बनाया. पांच दशकों में उन्होंने 30 से ज्यादा पुस्तकें, हजारों लेख और 52 डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत की विरासत को दुनिया से रूबरू कराया.

पर्यावरण संरक्षण में निभाई अहम भूमिका: पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही. मसूरी में खनन के खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर आंदोलन छेड़ा, जिसके बाद यहां माइनिंग पर रोक लगी. वे सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य भी रहे.

पद्मश्री ह्यूग गैंट्जर का निधन (फोटो- ETV Bharat)

स्थानीय लोगों के लिए ह्यूग गैंट्जर सिर्फ लेखक नहीं, बल्कि परिवार जैसे थे. त्योहारों की मिठाइयां, आत्मीय रिश्ते और शहर के प्रति उनका प्रेम उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेगा. मसूरी ने आज एक लेखक नहीं, बल्कि अपनी पहचान का एक अहम हिस्सा खो दिया.

"यह मसूरी और भारत दोनों के लिए अपूरणीय क्षति है. ह्यूग अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच, लेखनी और संघर्ष हमेशा जीवित रहेंगे. मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने ही उन्हें गंभीर लेखन के लिए प्रेरित किया था, जिसके बाद उन्होंने तेजी और जुनून के साथ लिखना शुरू किया."- गणेश शैली, इतिहासकार और साहित्यकार

ह्यूग गैंट्जर की पत्नी कोलीन गैंट्जर का निधन 6 नवंबर 2024 को हुआ था. गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक जोड़ी को ट्रैवल जर्नलिज्म के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया था. ह्यूग गैंट्जर के निधन पर सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, साहित्यकारों और नागरिकों ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

मसूरी ने आज केवल एक लेखक नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया है. पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, पूर्व विधायक ज्योति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शैली और भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके जाने से मसूरी अधूरी हो गई है, जिसकी भरपाई असंभव है.

