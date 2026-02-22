ETV Bharat / bharat

ईटीवी भारत की पहल: 30 दिनों में हजारों लोगों ने सीखी योग, जुम्बा और फिटनेस की बारीकियां

रविवार को बेगमपेट स्थित मयूरी ऑफिस में आयोजित 'ईटीवी भारत-फिट होगा भारत' मीटअप के दौरान बड़ी संख्या में नामचीन हस्तियों ने शिरकत की.

ETV Bharat Fit Hoga Bharat meetup in hyderabad
'ईटीवी भारत-फिट होगा भारत' कार्यक्रम में योग सिखाया गया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 22, 2026 at 5:16 PM IST

हैदराबादः आपकी 'सेहत' आपके के लिए एक बड़ा वरदान है. इसे बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ समय निकालना बहुत जरूरी है. रविवार को बेगमपेट स्थित मयूरी ऑफिस में आयोजित 'ईटीवी भारत-फिट होगा भारत' मीटअप के दौरान डॉक्टरों, योग गुरुओं और जुम्बा विशेषज्ञों ने सामूहिक रूप से यह संदेश दिया. इस खास कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की और फिटनेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.

वक्ताओं ने कहा कि ईटीवी भारत, जो अपनी विविध खबरों और ताजा जानकारियां देने के लिए जाना जाता है, इस तरह के 'हेल्थ चैलेंज' के जरिए आम आदमी के लिए लाभकारी साबित हो रहा है. सभी ने इस बात की सराहना की कि योग, जुम्बा और फिटनेस ट्रेनिंग आमतौर पर बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ईटीवी भारत ने इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाया और 30 दिनों के लिए मुफ्त प्रवेश की सुविधा दी.

ईटीवी भारत फिट होगा भारत. (ETV Bharat)

बड़ी संख्या में जुटे लोग

ईटीवी भारत के 'फिट होगा भारत' 30-दिवसीय चैलेंज का आखिरी 'ग्राउंड मीट' रविवार को बेगमपेट में आयोजित किया गया. हैदराबाद पब्लिक स्कूल के सामने मयूरी ऑफिस परिसर में सुबह 6 से 8 बजे तक आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के कई हिस्सों से लोग पहुंचे और यह जबरदस्त हिट रहा. गृहणियां, युवतियां, बुजुर्ग और विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी सुबह-सवेरे ही वहां पहुंच गए थे.

योग से कैसे रहें स्वास्थ

रशीदा सिद्धपुरवाला ने सुबह 6 से 7 बजे तक योग का प्रशिक्षण दिया. उन्होंने हल्के आसनों को सिखाने के साथ-साथ योग के स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी बताया. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग योगासनों और उनके महत्व को विस्तार से समझाया. उन्होंने बताया कि तनाव, जो जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का मुख्य कारण है, उसे दूर करने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान करना चाहिए.

ETV Bharat Fit Hoga Bharat meetup in hyderabad
'ईटीवी भारत-फिट होगा भारत' मीटअप में जुंबा डांस करते लोग. (ETV Bharat)

इसके बाद, सुबह 7 से 8 बजे तक विजया तुपुरानी और वनश्री शर्मा के मार्गदर्शन में उत्साह के साथ जुम्बा और फिटनेस डांस ट्रेनिंग दी गई. बच्चे और बड़े अपनी उम्र भूलकर खुशी-खुशी डांस और प्रैक्टिस में डूब गए. उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि शरीर पर बोझ डाले बिना और बिना वजन उठाए फिटनेस कैसे हासिल की जा सकती है. विजया तुपुरानी ने कहा कि फिटनेस को केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी होना चाहिए.

फिटनेस ट्रेनर विजया तुपुरानी ने कहा कि ईटीवी भारत ने सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार कार्यक्रम शुरू किया है. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे ईटीवी भारत की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाएं. उन्होंने इस ग्राउंड मीटिंग में हिस्सा लेने पर अपनी खुशी जाहिर की.

भोजन ही स्वास्थ्य की कुंजी है

'फिट होगा भारत' 30-दिवसीय चैलेंज के प्रायोजक 'फ्रीडम हेल्दी कुकिंग ऑयल' के प्रवक्ता हरीश ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है. उन्होंने कहा कि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए खान-पान और रहन-सहन की आदतों में बदलाव जरूरी है. उनके अनुसार, हम जो भी खाना खाते हैं, उसका चुनाव सही तरीके से किया जाना चाहिए.

ETV Bharat Fit Hoga Bharat meetup in hyderabad
'ईटीवी भारत-फिट होगा भारत' मीटअप में जुंबा डांस करते लोग. (ETV Bharat)

व्यायाम से घटती है अस्पताल की 'दूरी'

मेडिकवर हॉस्पिटल्स के एक डॉक्टर ने कहा कि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए. इस अवसर पर उन्होंने कुछ सुझाव देते हुए बताया कि व्यायाम के साथ-साथ खान-पान में भी बदलाव करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि रोजाना व्यायाम करने से अस्पताल जाने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी. कार्यक्रम में भाग लेने वालों के लिए अस्पताल की ओर से जलपान की व्यवस्था भी की गई थी.

लोगों ने खुशी जाहिर की

विशेषज्ञों की देखरेख में मुफ्त योग, जुम्बा और डांस फिटनेस ट्रेनिंग मिलने पर कई लोगों ने खुशी जाहिर की. प्रतिभागियों ने बताया कि काम के दबाव के बावजूद उन्होंने रोजाना एक घंटे के ऑनलाइन सेशन में हिस्सा लिया और छुट्टियों के दौरान ग्राउंड मीटअप में शामिल होना उनके लिए बहुत सुखद रहा. उन्होंने कहा कि हरियाली के बीच और विशेषज्ञों की निगरानी में सामूहिक रूप से योग और जुम्बा का अभ्यास करना काफी रोमांचक अनुभव था.

ETV Bharat Fit Hoga Bharat meetup in hyderabad
'ईटीवी भारत-फिट होगा भारत' मीटअप में जुंबा डांस करते लोग. (ETV Bharat)

बड़े स्तर पर पंजीकरण

ईटीवी भारत का 'फिट होगा भारत' 30-दिवसीय चैलेंज 19 जनवरी को शुरू हुआ था. इसके तहत, पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करने वाले सभी लोगों को मुफ्त योग, ज़ुम्बा और डांस फिटनेस के ऑनलाइन सेशन और हर रविवार को ग्राउंड मीटअप में भाग लेने का मौका दिया गया. 30 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और ट्रेनिंग ली.

