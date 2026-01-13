ETV Bharat / bharat

चाईबासा का जानलेवा हाथी कैसे होगा कंट्रोल, चर्चित हंटर शफत अली फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने को तैयार, ईटीवी भारत से की खास बातचीत

रांची: चाईबासा में एक जंगली हाथी महज कुछ दिनों के भीतर 20 मासूम लोगों की जान ले चुका है. वन विभाग की टीम कंट्रोल करने में असफल साबित हुई है. ऐसे में हैदराबाद के एक शख्स हैं जिन्होंने हाथी को कंट्रोल करने की पेशकश की है. उनका नाम है नवाब शफत अली खान. राष्ट्रीय स्तर के हंटर हैं. कई राज्यों के वन विभाग सेवा देते हैं. उन्होंने कहा कि जनहित में वे मुफ्त में इस काम को करना चाहते हैं. बशर्ते राज्य सरकार और वन विभाग उनको आमंत्रित करे. कौन हैं शफत अली. क्यों कर रहे हैं हाथी को ट्रैंकोलाइज करने या जरुरत पड़ने पर ढेर करने की पेशकश. ब्यूरो चीफ राजेश कुमार के साथ फोन पर बातचीत में बताया कि उन्होंने इस तरह की परिस्थिति को कई बार सफलतापूर्वक हैंडल किया है. सवाल: कब से हंटर और कंजरवेसनिस्ट की तरह सेवा दे रहे हैं. क्या है आपकी खासियत

मूलरुप से हैदराबाद का रहने वाला हूं. कंजरवेसनिस्ट के साथ साथ मान्यता प्राप्त शिकारी हूं. ट्रैंकोलाइजिंग एक्सपर्ट हूं. कुल नौ राज्यों के वन विभाग को सेवा दे रहा हूं. जब मैं 19 साल का था तब 1977 में मैसूर में हाथी ने 12 लोगों की जान ले ली थी. तब ट्रैंकोलाइज करने की सुविधा नहीं थी. रिजर्व का एरिया था. वहां काफी हाथी थे. वन विभाग उसको चिन्हित नहीं कर पा रहा था. पहली बार वहां गये और उसको शूट किया. मुझे 18 साल की उम्र में लाइसेंस मिला था. तब मैं नेशनल शूटिंग चैंपियन था.

शिकारी शफत अली (ETV Bharat)

हर ऑपरेशन खतरनाक होता है. वन विभाग के सारे उपाय खत्म होने के बाद मुझे बुलाया जाता है. साल 2019-20 में अवनी बाघिन को महाराष्ट्र में 12 बार ट्रैंकोलाइज करने की कोशिश की गई थी लेकिन हर बार वन विभाग फेल हुआ था. हर बार फेल होना आतंकी जानवर को और घातक बना देता है. इस बाघिन ने 15 लोगों की जान ले ली थी. कई बार जान पर बन आई. इसको फाइनली शूट करना पड़ा. डार्ट लगते ही उसने हमला बोल दिया था. इस वजह से उसे मारना पड़ा. शिकारी शफत अली (ETV Bharat) सवाल: अगर रिहायशी इलाका में कोई जंगली जानवर इंसान के लिए घातक बन जाता है तो एक एक्सपर्ट के रुप में आप क्या करते हैं ?

हमारा प्लस प्वांइट है जो इंडिया में किसी के पास नहीं है. वो है कि हम ट्रैंकोलाइज करना जानते हैं और जरुरत पड़ने पर मार भी सकते हैं. हमारे पास ऑथोराइज ट्रैंकोलाइज करने का भी लाइसेंस मिल गया है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट,1972 की धारा- 11 इसकी इजाजत देता है. अगर जानवर को बेहोश करने की कोशिश के दौरान अगर वो खतरनाक हो जाए तो उसे मारा भी जा सकता है. कानून ने यह गुंजाइश दी है. भारत सरकार ने उन बंदूकों को रखने की इजाजत दी है जिनका इस्तेमाल खतरनाक जानवरों जैसे हाथी, गैंडा और टाइगर के लिए जरुर होता है. ऐसे हथियार की बदौलत हम खतरनाक जानवर के करीब तक जाने की हिम्मत रखते हैं ताकि सही जानवर की सही पहचान की जा सके. अबतक मैंने पिछले 40 साल में सौ से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं लेकिन कभी भी गलत जानवर को नहीं मारा है. सहयोगी के साथ शिकारी शफत अली (ETV Bharat) सवाल: रिहायशी इलाकों में हमलावर जानवरों से बचाव के लिए आम लोगों को क्या करना चाहिए ?

हमारे गरीब किसान, आदिवासी, वनवासी, पहाड़िया ट्राइब के पास बिजली तक नहीं है. इनको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है. सरकार को जंगल से सटे सभी गांवों में सोलर फेंसिंग करनी चाहिए. इससे जानवर नहीं मरता है. सिर्फ झटका लगता है. इसके दो फायदे हैं. कोई मवेशी जंगल में नहीं जाता है. साथ ही जंगल का जानवर रिहायशी इलाके में नहीं आएगा. एक और उपाय है नाला खोद देना. इससे खेतों और इंसानों की सुरक्षा हो जाती है. इससे जानवरों की भी जान बचती है. लाचार होकर लोग जहर या करंट देकर जानवरों को मार देते हैं. चाईबासा में 20 परिवार तो हाथी के दुश्मन हो गये क्योंकि इन्होंने अपनों को खो दिया है. ये लोग केला या किसी फसल में जहर मिलाकर रख देंगे तो घातक हाथी के साथ-साथ दूसरे हाथी भी मर जाएंगे. इसको समझना जरुरी है. सहयोगी के साथ शिकारी शफत अली (ETV Bharat) सवाल: इंसान के लिए घातक बन चुके जानवरों को मारने की क्या प्रक्रिया होती है ?



पहले तो हम कोशिश करते हैं कि घातक जानवर को वहां से हटा दिया जाए. दूसरी कोशिश होती है कि ट्रैंकोलाइज किया जाए. बदकिस्मती से झारखंड में ट्रैंकोलाइज करने की पूरी व्यवस्था नहीं है. तीसरा ऑप्शन होता है मारना. ये ऑप्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टशन एक्ट, 1972 की धारा- 11 के तहत मारने का अधिकार देता है. बशर्ते वह इंसान के लिए घातक हो गया हो. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को इस कानून से अधिकार मिलता है कि वे अनुभवी शिकारी को लिखित आदेश देकर खत्म करने का आदेश दे सकते हैं.

सवाल: जंगल क्षेत्र से लगे इलाकों में किस तरह के जानवरों से ज्यादा इंसान को खतरा बना रहता है ?

वैसे तो वनसुअर भी खतरनाक होते हैं. क्योंकि जंगल में जानवर को मुक्कमल भोजन नहीं मिल पाता है. इंसान अपनी जिंदगी के लिए केला, आलू, फसल लगाते हैं. ऐसे में जानवर वहां खींचकर चले आते हैं. वहां पानी भी मिल जाता है. इसमें टाइगर, लेपर्ड, हाथी, भालू जैसे जानवर खतरनाक साबित होते हैं. असम में गेंडा घातक होता है. शिकारी शफत अली को मिला सम्मान (ETV Bharat) सवाल: आमतौर पर किस मौसम में हाथी ज्यादा हमलावर हो जाते हैं ?



सर्दी के दिनों में टाइगर ज्यादा हमलावर होते हैं. आमतौर पर गर्मी में हाथी ज्यादा हमलावर होते हैं. गर्मी में पानी कम होने पर ज्यादा आक्रामक होते हैं. चाईबासा का हाथी मस्त हालत में हो सकता है. इस वजह से अटैक कर रहा है. ऐसे समय में जानवर में टेस्टेस्टेरॉन का लेबल बढ़ जाता है.

सवाल: जानवर को ट्रैंकोलाइज करने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है ?

किटामाइन और जाईलोजिम नामक कैमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन हाथी के लिए N-99 का इस्तेमाल किया जाता है. इसका तुरंत असर होता है. भारत में सिर्फ किटामाइन और जाईलोजिम उपलब्ध है. N-99 भारत में बैन है क्योंकि नारकोटिक्स कैटेगरी में आता है. किटामाइन और जाईलोजिम बहुत धीरे काम करती है. कई बार हाथी पर इसका असर देर से होता है. ऐसे में खतरे की संभावना भी बढ़ जाती है. शिकारी शफत अली (ETV Bharat) सवाल: आपके पास कौन कौन से गन हैं. बाघ और हाथी जैसे जानवरों पर किस तरह के गन का इस्तेमाल करते हैं ?

