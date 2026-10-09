ETV Bharat / bharat

कॉर्बेट से लगे कोटद्वार की धरती पर कभी गुर्राता था गैंडा, 200 साल पुराना इतिहास आया सामने, रजा काजमी ने खोला राज

सांकेतिक फोटो ( Photo-ians )

रामनगर (उत्तराखंड): आज जब भारत में गैंडों का नाम लिया जाता है तो आमतौर पर असम, उत्तर बंगाल, नेपाल और दुधवा जैसे क्षेत्रों की तस्वीर सामने आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी उत्तराखंड की तराई भी गैंडों की मौजूदगी की गवाह रही है? कॉर्बेट पार्क पहुंचे प्रसिद्ध लेखक, स्पीकर और वाइल्डलाइफ विशेषज्ञ रजा काजमी ने गैंडों के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही बेहद रोचक जानकारी साझा की. जिसने उत्तराखंड के वन्यजीव इतिहास को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

रजा काजमी ने बताया कि आज गैंडों को मुख्य रूप से असम, नेपाल और नॉर्थ बंगाल से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन इतिहास के पन्नों में उत्तराखंड में भी गैंडों की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं. उन्होंने बताया कि भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गैंडे के शुरुआती चित्रों में से एक उत्तराखंड में ही तैयार किया गया था.

रजा काजमी के मुताबिक करीब 200 साल पहले अंग्रेज चित्रकार थॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम डेनियल भारत भ्रमण पर निकले थे, दोनों कलाकार भारत के अलग-अलग हिस्सों के भूगोल, प्रकृति और वन्यजीवों के चित्र तैयार कर रहे थे.