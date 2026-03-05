ETV Bharat / bharat

केरल में चार दशक बाद फिर से नए जिलों की मांग, विजयन सरकार ने साधी चुप्पी

तिरुवनंतपुरम: केरल में 1984 में 14वें जिले के तौर पर कासरगोड के बनने के चार दशक बाद, राज्य में नए जिले बनाने के लिए राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव फिर से बढ़ रहा है.

आबादी बढ़ने और विकेंद्रीकृत विकास की जरूरत का हवाला देते हुए, अलग-अलग गुट मौजूदा सीमाओं को बांटकर तिरूर, नेयट्टिनकारा और मुवत्तुपुझा बनाने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, बढ़ते दबाव के बावजूद, राज्य सरकार ने इस मामले पर साफ तौर पर चुप्पी साध रखी है.

सबसे बड़ा दबाव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की तरफ से है, जो तिरूर में हेडक्वार्टर वाला एक नया तटीय जिला बनाने की वकालत कर रही है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, आईयूएमएल विधायक कुरुक्कोली मोइदीन ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने हाल ही के विधानसभा सत्र के दौरान सहायक दस्तावेज के साथ एक पूरी याचिका जमा की थी.

यह कहते हुए कि आबादी के हिसाब से विकास के लिए जिले का बंटवारा जरूरी है, उन्होंने तनूर, तिरुरंगडी, पोन्नानी, कुट्टिपुरम, कोट्टक्कल और एडप्पल जैसे इलाकों को जोड़ने का सुझाव दिया. मलप्पुरम की आबादी 1969 में अपनी शुरुआत के समय 14 लाख से बढ़कर आज 45 लाख से ज्यादा हो गई है. बंटवारे के लिए इसी तरह के प्रस्ताव पहले 2015 में मलप्पुरम जिला पंचायत ने पास किए थे और 2019 में पूर्व विधायक केएन ए खादर ने विधानसभा में पेश किए थे.

दक्षिण में, विझिंजम सीपोर्ट के चालू होने से नेय्याट्टिनकारा को तिरुवनंतपुरम जिले से अलग करने की लंबे समय से चल रही मांग और बढ़ गई है. सीपीआई(एम) विधायक के अंसलन और दूसरे स्थानीय नेताओं ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को 50 हजार हस्ताक्षरों वाली एक बड़ी याचिका दी है, जिसमें यही मांग की गई है. इसका मुख्य मकसद नेय्याट्टिनकारा और कट्टक्कड़ा तालुकों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग जिला बनाना है.

इस बीच, मध्य केरल में, मुवत्तुपुझा के आस-पास एक खास खेती वाले जिले की मांग लगातार जोर पकड़ रही है. इस प्रस्ताव में थोडुपुझा, मुवत्तुपुझा, कोठामंगलम, पिरावोम और पाला जैसे खेती वाले हब को मिलाने का विचार है.