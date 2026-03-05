केरल में चार दशक बाद फिर से नए जिलों की मांग, विजयन सरकार ने साधी चुप्पी
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तिरूर में हेडक्वार्टर वाला एक नया तटीय जिला बनाने की वकालत कर रही है.
तिरुवनंतपुरम: केरल में 1984 में 14वें जिले के तौर पर कासरगोड के बनने के चार दशक बाद, राज्य में नए जिले बनाने के लिए राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव फिर से बढ़ रहा है.
आबादी बढ़ने और विकेंद्रीकृत विकास की जरूरत का हवाला देते हुए, अलग-अलग गुट मौजूदा सीमाओं को बांटकर तिरूर, नेयट्टिनकारा और मुवत्तुपुझा बनाने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, बढ़ते दबाव के बावजूद, राज्य सरकार ने इस मामले पर साफ तौर पर चुप्पी साध रखी है.
सबसे बड़ा दबाव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की तरफ से है, जो तिरूर में हेडक्वार्टर वाला एक नया तटीय जिला बनाने की वकालत कर रही है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, आईयूएमएल विधायक कुरुक्कोली मोइदीन ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने हाल ही के विधानसभा सत्र के दौरान सहायक दस्तावेज के साथ एक पूरी याचिका जमा की थी.
यह कहते हुए कि आबादी के हिसाब से विकास के लिए जिले का बंटवारा जरूरी है, उन्होंने तनूर, तिरुरंगडी, पोन्नानी, कुट्टिपुरम, कोट्टक्कल और एडप्पल जैसे इलाकों को जोड़ने का सुझाव दिया. मलप्पुरम की आबादी 1969 में अपनी शुरुआत के समय 14 लाख से बढ़कर आज 45 लाख से ज्यादा हो गई है. बंटवारे के लिए इसी तरह के प्रस्ताव पहले 2015 में मलप्पुरम जिला पंचायत ने पास किए थे और 2019 में पूर्व विधायक केएन ए खादर ने विधानसभा में पेश किए थे.
दक्षिण में, विझिंजम सीपोर्ट के चालू होने से नेय्याट्टिनकारा को तिरुवनंतपुरम जिले से अलग करने की लंबे समय से चल रही मांग और बढ़ गई है. सीपीआई(एम) विधायक के अंसलन और दूसरे स्थानीय नेताओं ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को 50 हजार हस्ताक्षरों वाली एक बड़ी याचिका दी है, जिसमें यही मांग की गई है. इसका मुख्य मकसद नेय्याट्टिनकारा और कट्टक्कड़ा तालुकों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग जिला बनाना है.
इस बीच, मध्य केरल में, मुवत्तुपुझा के आस-पास एक खास खेती वाले जिले की मांग लगातार जोर पकड़ रही है. इस प्रस्ताव में थोडुपुझा, मुवत्तुपुझा, कोठामंगलम, पिरावोम और पाला जैसे खेती वाले हब को मिलाने का विचार है.
कोच्चि के बाहर इस खेती वाले जिले की जोरदार वकालत करने वाले पूर्व विधायक जोसेफ वजहक्कन ने ईटीवी भारत को बताया कि के करुणाकरण सरकार ने 1982 में इसकी संभावना का अध्ययन करने के लिए बाबू पॉल कमीशन भी बनाया था. उन्होंने इस मांग को आगे बढ़ाने का अपना वादा दोहराया.
जब केरल बना था, तब इसमें सिर्फ पांच जिले थे, मालाबार, त्रिशूर, कोट्टायम, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम. दशकों से, प्रशासनिक बदलावों ने नए बदलाव किए, कभी-कभी तेज राजनीतिक बहसों के बीच, जैसे E.M.S. नंबूदरीपाद सरकार के तहत मलप्पुरम का बनना शामिल है. कासरगोड बनने के बाद से, नक्शा वैसा ही रहा है.
हालांकि राज्य सरकारों के पास नए जिले बनाने का पूरा कार्यकारिणी शक्ति है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने हाल के सालों में अपने ज़िलों की संख्या को दोगुना या तिगुना करने के लिए इस अधिकार का जोरदार इस्तेमाल किया है,लेकिन केरल अभी भी बहुत हिचकिचा रहा है.
सबसे बड़ी रुकावट बहुत ज़्यादा वित्तीय देनदारी है. नए जिला हेडक्वार्टर, कलेक्टर, कोर्ट और पुलिस अवसंरचना बनाने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है. इसके अलावा, रेवेन्यू डिवीजन को फिर से बनाना, प्रशासनिक पोस्ट बनाना और नई सीमाओं को लेकर होने वाले राजनीतिक झगड़ों से निपटना, तंग वित्तीय दिक्कतों से जूझ रहे राज्य के लिए गंभीर रसद संबंधी चुनौतियां खड़ी करता है.
