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31 मार्च 2026 के बाद पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, मिशन मोड़ पर चले यह बस्तर की पहली जरूरत, काम मिला तो हल नहीं तो बंदूक चलाएंगे: पूर्व डीजीपी, डीएम अवस्थी

जवाब: अगर आप पूरे देश को ध्यान से देखते हैं तो कुछ दिल्ली और मुंबई के इलाकों को छोड़ दें तो ज्यादातर मेडिकल क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर सक्रिय हैं. इस पर लोगों को भरोसा है. जिनके पास पैसा है वह कहीं जाकर इलाज करवा लेते हैं. सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर अभी भी बेहतर काम हो रहा है. लेकिन एक बड़ा एरिया अभी भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ है. बस्तर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन कितना हो पाएगा, कोई करेगा कि नहीं करेगा या फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत हेल्थ को लाया जाए, जो बड़े ग्रुप कर सकते हैं. सरकार भी चाहे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में काम कर सकती है. मेडिकल या दूसरे इंस्टिट्यूट जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, यह निश्चित तौर पर कठिन समय है. लेकिन हमें इन सब हालातों के बीच ही आगे का काम करना होगा, ताकि स्थितियां पहले से बेहतर हो सकें.

सवाल: बस्तर में जिस तरह की सुविधा देनी है और स्वास्थ्य सेवाओं का जो विस्तार होना है, उसमें कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रायपुर में अभी स्वास्थ्य का जो हाल है, उसी के आधार पर आकलन किया जाए तो बस्तर में व्यवस्था कब तक सुधरेगा. यह बड़ा सवाल है इसे कैसे देखते हैं ?

जवाब: अभी भी बस्तर में कई इलाके ऐसे हैं जहां डोमिनेंस की जरूरत है. अर्धसैनिक बलों को एकदम से हटाना ठीक नहीं होगा. स्थति जब नार्मल हो जाए और सिस्टम बेहतर तरीके से काम करने लगे, ऐसा लगे कि बस्तर का इलाका अब बस्तर जैसा नहीं बल्कि रायपुर जैसा हो गया है, या महासमुंद जैसा हो गया है. तब कहीं जाकर वहां से धीरे-धीरे सुरक्षाबलों को हटाने का काम किया जाना चाहिए. एकदम से वहां से सुरक्षाबलों को हटाने से वहां का काम रुक जाएगा.

इन सबकी मॉनिटरिंग बड़े अधिकारी को लगाकर करवाने की जरूरत है. पूरे बस्तर संभाग को एक मिशन मोड में डेवलप करना होगा. अगर पहले की तरह रहा और हर विभाग अपने को अलग मानकर चलेगा और लोग अपने को विभाग से अलग मानते रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा. सुरक्षा बलों ने आतंक से मुक्ति दिला दी है अब बाकी एजेंसियों को विकास का काम लाकर देना है.

जवाब: देखिए दिसंबर 2012 से मैं लगातार बस्तर में काम कर रहा था और दिसंबर 2021 तक मैं नक्सल DG और डीजीपी रहते हुए काम किया. बस्तर के लिए 1990 में जो चुनौतियां थी, आज भी वही चुनौतियां वहां पर बनी हुई है. फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर सबसे पहले आगे आना पड़ेगा. क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में जो सारे प्रोड्यूस ऐसे हैं जिनपर वहां के लोगों का जीवन यापन होता है. वहां पर इतना एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, जैसा कि मैदानी क्षेत्रों में होता है. जंगल तेंदूपत्ता बांस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट और माइनिंग के साथ प्रशासन को मिलकर तेजी से काम करने की जरूरत है. इससे जो फायदा हो रहा है उसका सीधा फायदा वहां के लोगों को मिलना चाहिए. चाहे रॉयल्टी के रूप में या फिर विकास के रूप में या फिर डीएमएफ फंड के रूप में हो.

बहुत ईमानदार और पारदर्शी तरीके से हमें काम करने की जरूरत है. इससे कई चीजें होंगी जब कोई बड़ा काम होगा तो निश्चित तौर पर वहां रोजगार मिलेगा यह भी आर्थिक परिवर्तन का बड़ा आधार बनेगा, इस चुनौती से निपटना है और यही सबसे बड़ी चुनौती है. जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया, इसी तरीके से 3 साल या 5 साल का डेटलाइन रखकर हमें विकास को भी इसी मोड में चलाना होगा. तब कहीं जाकर हम यहां पर एक बड़ा बदलाव कर पाएंगे. देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने निश्चित तौर पर बड़ी योजना बनाई है. लेकिन मुझे जो फौरी तौर पर चीज समझ में आ रही है, वह यही है कि इसके लिए मिशन मोड पर काम करना होगा.

जवाब: अंडरग्राउंड कैडर जब खत्म हो जाएगा और आत्मसमर्पण हो जाएगा या फिर जो बचे हैं वह मारे जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, तो 31 मार्च के बाद जो आत्मसमर्पण किए हैं या जो उनके समर्थक हैं वह ओवरग्राउंड हो जाएंगे. गांव में हमें पारदर्शी प्रशासन देना होगा. तेजी से हमें एरिया को डेवलप करना होगा. ऐसा हुआ तो उनको निश्चित तौर पर फिर से इनसाइड होने का मौका नहीं मिलेगा. ऐसा करने के लिए प्रशासन के साथ जो भी एजेंसियां हैं, उनके साथ मिलकर तेजी से काम करने की जरूरत है. स्कूल, अस्पताल, बिल्डिंग जो कुछ बनाने का काम किया जाना है और उसे तेजी से करने की जरूरत है.

सवाल: जिस तरह की व्यवस्था अभी है और जो चुनौतियां पुलिस के सामने है, उनमें लैंडमाइंस से बहुत बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है. अब जिस स्थिति में पुलिस बल पहुंचा है उसके बाद कौन सी चुनौती है जो सबसे बड़ी है ?

वहां थाने कैसे बनें यह एक चुनौती थी. 75 थाने की स्कीम केन्द्र सरकार ने बनाई थी और उसको बनाने का काम भी बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ. 2012, 13, 14 में काफी तेजी से निर्माण कार्य हुआ और बस्तर में 75 थानों का नेटवर्क पूरा किया गया. 2016 में मुझे नक्सलवाद से लड़ने के लिए नक्सल डीजी का काम दिया गया और नक्सल इंटेलिजेंस का भी काम दे दिया गया था. बस्तर के सारे एरियाज को हमने देखा. उसे समय जो थाने थे वहां पर हेलीपैड बनाए गए, उसने नक्सल अभियान को रोकने में बहुत मदद मिली. आज जो सफलता आपको दिखाई दे रही है, उसकी नींव बहुत पहले से डाली गई थी.

जवाब: 2008 में दंतेवाड़ा में जो अटैक हुआ था, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे. 2010 में कुछ घटनाएं हुई साथ ही 2004 के बाद का जो पीरियड है छत्तीसगढ़ में उस समय पर देश की 80% घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही थी. 2004 से 2014 तक का 10 साल तो भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों ही इस कोशिश में थी, कि किस तरह से इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए. यह पूरे देश की समस्या बन चुकी थी. उस वक्त जब बस्तर के अंदर का जायजा लिया गया तब हमारे पास थाने तक नहीं थे. सड़क नहीं थी. वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. स्कूल, सड़क तक नक्सलियों ने उड़ा दिया था. उस वक्त ऐसी स्थिति थी की सड़के भी बनानी हैं, स्कूल भी बनाना है और सबसे ज्यादा जरूरी चीज सुरक्षाबलों के रहने के लिए बैरेक और कैंप तक नहीं थे.

सवाल: थानों की व्यवस्था वहां के हालात, वहां की जो भौगोलिक स्थिति थी उसमें कानून व्यवस्था को स्थापित करके व्यवस्था को चलाना काफी जटिल था, वहां पर जिस तरह से काम किया गया उस समय में बहुत बड़ी चुनौती रही ?

जवाब: छत्तीसगढ़ उस समय जिस स्थिति में था उसमें यह लगता ही नहीं था कि वह कभी उससे बाहर निकल पाएगा. लेकिन इस समय की बात को सोचें तो इस तरह के परिणाम आएंगे ऐसी स्थिति होगी यह कभी सोचा नहीं गया था. जो काम हुआ जिस तरह से अभियान चला यह उसका ही पारिणाम है. इस तरह की कल्पना मैंने नहीं की थी.

सवाल: बस्तर में एक दौर ऐसा भी था जब केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया पैसा खर्च नहीं हो पता था. अभियान चल नहीं पता था. आज जहां हम खड़े हैं क्या इसकी कल्पना कभी की जा सकती थी ?

पूर्व डीजीपी ने कहा, बस्तर के हाथों को काम देने की जरूरत है और यही बस्तर के विकास की पहली और अंतिम कड़ी होगी. बस्तर के लोगों को काम दीजिएगा तो वह हल चलाएगा नहीं तो बंदूक. पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन बस्तर के विकास की मूल कड़ी है, और यही वहां के विकास का मूल आधार.

रायपुर: 31 मार्च 2026 जीरो आवर्स का हो गया है. अब इस समय के पूरा होने में बहुत वक्त नहीं है. और ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने होंगी. नक्सलियों के बंदूक छोड़ने के बाद विकास को जोड़ने की कहानी शुरू करनी होगी. उसके लिए व्यवस्था को बहुत मजबूत करने की जरूरत है. इसमें कौन सी ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिस तेजी से जोड़ा जाए तो बदलाव जल्द दिखाई लगेगा. बस्तर विकास की जिस बुनियाद वाली डगर पर जाना चाहता है, और जिस तरीके का आधार बस्तर में खड़ा होना चाहिए, इसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीएम अवस्थी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

सवाल: जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ है और जिस तरीके से यहां काम किया जा रहा है, उसमें रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है. इसे कैसे देखते हैं ?

जवाब: भारत सरकार ने पहले इस बात को तय किया है कि जो एरिया का डेवलपमेंट होगा उसमें होम मिनिस्ट्री का पार्टिसिपेशन होगा. जैसे रोड बनाने का काम हो सीपीडब्ल्यूडी करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का होगा. लेकिन उसपर मिनिस्ट्री ऑफ होम का बजट सेंक्शन रहेगा. यह पूरा काम प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मार्गदर्शन में चल रहा है. इसे किसी राज्य के कार्यक्षेत्र के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है, कि 31 मार्च 2026 के बाद क्या करना है. उसका भी एक रोडमैप तैयार है.

दिल्ली से ही भारत सरकार की तरफ से डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आएगा और वह खुद एरिया को डेवलप करेंगे. मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आस्वस्त हूं कि उसका एक ब्लूप्रिंट निश्चित तौर पर तैयार होगा. 31 मार्च 2026 के बाद क्या करना है. सरकार को यह पता है कि नक्सलवाद के पैदा करने के कारण कौन से रहे हैं. पुलिसिया कार्रवाई से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाए यह बात ठीक है, लेकिन जहां से यह पनपता है उसे भी समाप्त करने की जरूरत है. देखिए जिस आईडियोलॉजी पर नक्सलवाद पनपा था उस ऑडियोलॉजी को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल ऑडियोलॉजी ही आई है. उसी ने उसे खत्म किया है तो वर्तमान परिवेश में इस चीज को बेहतर तरीके से समझा जा रहा है. यह दोबारा न पनपे इसके लिए मजबूत रणनीति को लेकर काम करना होगा. मैं मानता हूं कि 31 मार्च के बाद वह सबके सामने होगा.



सवाल: 11 मार्च 2026 को जो नक्सली समर्पण हुआ है, उसमें जो नक्सली आए हैं उनके ऊपर जितना इनाम रखा गया था उससे ज्यादा कैश लेकर आए हैं. यह बात साफ है कि अब उनके संगठन को चलाने के लिए कोई कैडर नहीं बचा है ?

जवाब: जिस तरीके का समर्पण हुआ है उस आधार पर बिल्कुल तय है कि उनके संगठन को चलाने वाला कोई नहीं बचा है. इसलिए जो बंदूक है, गोली है या जो कुछ भी है उसको लेकर वो आए और पुलिस को सौंप दिया, सरेंडर कर दिया. पहले जो सरेंडर हुआ करते थे उसमें ये सब चीजें लेकर कोई सरेंडर के लिए नहीं आता था. लेकिन अब संगठन बचा नहीं है तो ऐसे में इन चीजों का क्या होगा.

सवाल: नक्सलियों की जितनी कमेटी थी उनमें से 26 समाप्त हो गई है. कुल 4 कमेटी बची हुई है. जो अभी आत्मसमर्पण नहीं किए हैं उनकी शक्ति कितनी है या फिर यह कितने शक्तिशाली हो सकते हैं ?

जवाब: नक्सलियों के जो बड़े से बड़े लीडर थे, छत्तीसगढ़ में थे या आंध्र में थे वह सभी खत्म हो चुके हैं, या जो बचे हैं उनमें यह स्थिति नहीं है कि वह संगठन को फिर से खड़ा कर सकें. उनको भी सरेंडर करना या फिर एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है. लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं. इसके पीछे की मूल वजह यह है कि अगर आप नक्सलवाद के इतिहास को देखेंगे तो 1967 में जब यह शुरू हुआ था और 1972 तक आते-आते चारु मजूमदार और कानू सान्याल के खत्म होने के बाद यह काफी डिसइंटीग्रेट हुआ. एक बड़ा लंबा पीरियड आया जो की 72 से 80 तक जब लगा कि इनका पूरा वजूद ही खत्म हो गया. लेकिन 1980 के बाद 90 आते-आते बिहार और आंध्र प्रदेश में फिर अपना संगठन खड़ा कर लिया, कुछ आसपास के राज्य को भी जोड़ा. लेकिन साल 2000 आते-आते एमसीसी और PWG एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आए.

साल 2000 में MCC की ताकत बहुत बड़ी थी. मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के एरिया में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के 2000 से 2026 तक या फिर 2000 से 2014 तक का जो पीरियड है, वह उनका सबसे मजबूत कालखंड रहा है. इसी बीच उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर अटैक किया, माधव रेड्डी के ऊपर हमला किया गृह मंत्री थे उन्हें मार दिया. उसके अलावा जी व्यास जी थे जो डीआईजी नक्सल थे उनको मार दिया, इसके अलावा नक्सलियों को जो पुलिस मुखबिर लगता था या फिर जो उनके रास्ते में आता था उन लोगों को मार देते थे. लोगों ने यह सोचा नहीं था कि 70 से 80 तक जो लॉक पीरियड था, वह इस तरह से बढ़कर सामने आ जाएगा. इसके कारण क्या है यह अलग विषय हो सकता है.

इन लोगों ने आंध्र प्रदेश में अपने तरीके से संगठन को संगठित करके काम किया. आंध्र प्रदेश सरकार ने जिस तरह से नक्सलियों को खत्म किया वह आंध्र प्रदेश सरकार का स्वयं का प्रोजेक्ट था. जब उन्होंने मारना शुरू किया तो नक्सली इधर-उधर भागने लगे. केंद्र सरकार का उसमें सहयोग था लेकिन वह परोक्ष रूप से था. सीधे तौर पर या आंध्र प्रदेश पुलिस ने काम किया था. केंद्र सरकार द्वारा चाहे जो सहयोग दिया गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खात्मे के लिए जो कुछ किया गया था वह आंध्र प्रदेश पुलिस ने अपने दम पर किया था. परिणामस्वरुप नक्सलियों ने अपना ठिकाना बदल लिया. नक्सली भागकर बस्तर, ओडिशा बिहार और दूसरे राज्य चले गए . चीजों को जोड़-जोड़कर फिर उन लोगों ने अपनी ताकत को इकट्ठा किया. आंध्र और तेलंगाना में 2014 के बाद से धीरे-धीरे वहां पर नक्सली कम होते गए. लेकिन छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में इसकी मारक क्षमता बढ़ती गई. इनकी गतिविधियां कुछ इसी तरह से रही हैं. लेकिन इस बार नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा समन्वय बनाकर कार्रवाई की गई. जिसके बाद उनकी पूरी संरचना ही टूट गई. वर्तमान समय में जिस तरह की रणनीति बनाई गई है उसमें सभी प्रदेशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके अलावा नक्सल ऑपरेशन में लगे पदाधिकारी, सबकी ज्वाइंट कमेटी बनाई गई और उसके बाद इस अभियान को चलाया गया है. इस बार के प्रयास में यह नहीं सोचा जा रहा है कि नक्सली झारखंड में है कि ओडिशा में या कहीं और पूरा जो रेड कॉरिडोर है उसको पूरी तरह से खत्म करना अब मकसद है. अब इस बात की उम्मीद कम है कि इसके बाद उनके रिवाइवल के कोई चांसेस हैं.



सवाल: बिहार,झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश होते हुए नक्सलियों का एक कॉरिडोर बना था. जिसको लेकर बड़ी कार्रवाई भी हुई है. उनको वहां से आर्थिक पोषण भी मिलता था, ऐसी बातें मानी जा रही है. लेकिन अब जब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें उनके आर्थिक स्थिति को रोका जा रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप ?

जवाब: ओडिशा के साथ ही छत्तीसगढ़ और आंध्र के बार्डर एरिया में वहां पर यह सुनने में आता था, जो नो मैंस लैंड है. वहां पर नक्सली अफीम की खेती करवाते हैं. उन इलाकों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल था. क्योंकि जो इलाके पकड़ में आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इलाके हो भी सकते हैं, जहां अभी भी अफीम की खेती हो सकती है. एरिया बहुत बड़ा है. जिस रेड कॉरिडोर की बात आप कर रहे हैं, वह एरिया बहुत बड़ा है. यह रेड कॉरिडोर जो बनाने की बात थी उसमें से कुछ एरिया एमसीसी के पास था और कुछ इलाका PWG जी के पास था. बाद में जब इनका विलय हुआ फिर उन्होंने सोचा कि अब हम एक हैं, तो सीपीआई माओवादी सहित पूरे संगठन ने माना कि अब हम एक हैं और हमारा इलाका पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक है, तो वह रेड कॉरिडोर था.

पूरे देश में जहां भी जो नक्सली रहा वह शोषित रहा है. गरीब एरिया रहा है या फिर माइंस और मिनरल्स से रिच एरिया रहा है. ट्राइबल लैंड और समाज से जुड़ा हुआ रहा है. इसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वह पूरा एरिया जंगल और पहाड़ से जुड़ा रहा है. लोकेशन को हमेशा उन लोगों ने प्राथमिकता में रखा. नक्सलबाड़ी की ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर हम देखें तो वहां से जो बांग्लादेश है, नेपाल है जो चीन है वह भी ज्यादा दूर नहीं है. इस एरिया में उन लोगों ने अपना पूरा क्षेत्र बनाया था. आंध्रा में उस एरिया में नक्सलबाद ने जन्म लिया जहां पहाड़ और जंगल बहुत थे. मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा का जो इलाका था गढचिरोली और जो भी इलाके बिहार के भी थे वहां भी नक्सलवाद आया क्योकि वहां के भौगोलिक स्थिति उनके पनपने के लिए बेहतर थी.

नक्सलबाद ने जिस तरीके से काम किया वह केवल सुरक्षा पर प्रहार नहीं था, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रहार था. इसलिए कई बार यह है सोचा जाता है कि नक्सलवाद को इंटरनेशनल सपोर्ट दिया जाता था. जिन इलाकों पर इनका कब्जा हुआ करता था अगर उन इलाकों को ध्यान से देखा जाए तो यह भारत के विकास में अवरोध पैदा करने के लिए बहुत बड़ा है. क्योंकि जिस आर्थिक विकास की तरफ भारत जा रहा है और वहां पर नक्सलियों का कब्जा रहता है, तो जो विकास भारत को करना है वह विकास भारत नहीं कर पाता.

अगर बस्तर को आप अब देखें तो वह जितनी चीजें हैं उसका विकास अब वहां पर होगा. जब नक्सली वहां से हटेंगे तब यह दिखेगा की बस्तर में क्या है. हर देश के लिए उसके मिनरल्स उसके पहाड़ उसकी नदियां सबसे बड़ी संरचना होते हैं. अगर नक्सलियों के इलाके को हम देखें तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, बिहार को देख लीजिए छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, वहां पर नक्सलियों की मजबूत दस्तक रही है. ऐसा नहीं है कि नक्सलियों की विचारधारा सिर्फ उन स्थानों पर गई जहां गरीबी थी. ऐसे कई राज्य थे, ऐसे कई गांव थे जहां पर गरीबी और शोषण बहुत ज्यादा था, लेकिन वहां नक्सली नहीं गए क्योंकि वहां पर जंगल और मिनरल्स नहीं थे. एमसीसी और दूसरे लोग वहीं गए जहां पर इंडस्ट्री थी. कानपुर एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत बड़ी औद्योगिक संरचना खड़ी की गई थी लेकिन उसे समाप्त करने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा.



सवाल: पांच ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो बस्तर में किए जाएं तो बस्तर का विकास तेजी से हो सकता है ?

जवाब: बस्तर में सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए एंप्लॉयमेंट जेनरेशन की. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नक्सलियों की बंदूक पकड़ी थी, लेकिन अब मुख्यधारा में आ गए हैं. जो लोग नक्सली संगठन में जा सकते थे वह लोग नहीं गए वह सभी लोग बेरोजगार हैं. जिनको उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए, जो सबसे पहली प्राथमिकता में सरकार को रखना होगा. आप अगर उन्हें हल पकड़ाएंगे तो काम करेगा, नहीं तो वह बंदूक पकड़ लेगा. सबसे बड़ी चुनौती और पहली प्राथमिकता रोजगार की होनी चाहिए. दूसरी जो सबसे इंपोर्टेंट चीज़ है, वहां का कम्युनिकेशन है. सड़क सबसे बड़ी चीज है और उसमें सभी गांव को जोड़ना है. वहां पर अस्पताल और स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है. केरलम जितना बड़ा क्षेत्रफल है बस्तर का तो केरलम जैसा विकास करने की योजना लानी होगी. वहां हर सेक्टर को मजबूती से विकसित किया जाना चाहिए. अगर केरलम को हम लोग मॉडल मानें तो वहां का प्राइमरी हेल्थ सेक्टर बहुत बेहतर है. केरलम में जिस तरह की संरचना है लगभग उसी तरह से काम करने की बस्तर में भी जरूरत है. बाकी जो चीजें हैं जैसे स्कूल, बिजली ,टेलीफोन इंटरनेट यह आधुनिक चीजें वहां पहुंचनी चाहिए. चुनौती और मिशन मोड के रूप में ये चार-पांच चीजों पर काम करने की जरूरत है.

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