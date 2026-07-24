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एक साल में विदेश से भारत भेजे गए 14 लाख करोड़ रुपये; परदेस से आने वाला पैसा 12 साल में डबल

भारत में आ रहा सबसे ज्यादा विदेशी धन. ( Photo Credit; Getty )