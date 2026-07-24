एक साल में विदेश से भारत भेजे गए 14 लाख करोड़ रुपये; परदेस से आने वाला पैसा 12 साल में डबल
युद्ध और आर्थिक अस्थिरता के बावजूद खाड़ी देशों में बढ़ा रोजगार, अपने परिवारों को रिकॉर्ड पैसे भेज रहे विदेश में रह रहे भारतीय.
Published : July 24, 2026 at 5:13 PM IST
Inward Remittance India 2026 : विदेश में रह रहे भारतीय अपने परिवारों को रिकॉर्ड पैसे भेज रहे हैं. ये लोग केवल अमीर देशों में ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि संकट में घिरे खाड़ी देशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन देशों में भारतीयों के लिए रोजगार की कमी नहीं है. वे वहां खूब कमाई कर रहे हैं. एक ही साल में भारतीय कामगारों ने अपने घरों में करीब 14 लाख करोड़ (144.8 बिलियन डॉलर) रुपये भेज डाले. पिछले 12 साल में विदेश से अपने देश में आने वाला पैसा दोगुना हो गया है.
साल 2013-14 में विदेश से जितना पैसा अपने देश में पहुंचता था, अब वह दोगुने से भी ज्यादा हो गया है. पिछले 4 साल में इसमें काफी तेजी देखने को मिली है. साल 2021-22 में करीब 6 लाख करोड़ रुपये विदेश में काम करने वाले भारतीयों ने अपने परिवारों को भेजे थे. वर्ष 2025-26 में यह 14 लाख करोड़ हो गया. विदेश मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2026 तक दुनिया के अलग-अलग देशों में 3 करोड़ 72 लाख 80 हजार 845 प्रवासी भारतीय रह रहे थे.
दरअसल, हाल ही में संसद के मानसून सत्र में तेलंगाना के भोंगीर से सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने इस संबंध में सवाल पूछे थे. उनका प्रश्न था कि पश्चिम एशिया और दुनिया के अन्य देशों में संघर्ष चल रहा है. ऐसे में क्या विदेश में रह रहे भारतीयों के विदेशी धन भेजने के ट्रेंड पर कोई खराब असर पड़ा है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेटा के जरिए इसका लिखित जवाब दिया.
विदेश से आने वाले पैसों में हो रही बढ़ोतरी : केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि विदेश में रह रहे भारतीयों की ओर से परिवारों को भेजे जाने वाले पैसे में लगातार इजाफा हो रहा है. खाड़ी देशों में छिड़ी जंग का इस पर असर नहीं पड़ा है. वहीं IDFC फर्स्ट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पहले खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय ही वहां से अपने परिवारों को रुपये भेजते थे. अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल्स की संख्या काफी बढ़ी है, ये लोग भी अब रुपये भेजने लगे हैं. इसलिए विदेशी धन में काफी उछाल आया है.
रेमिटेंस क्या है, क्यों होता है जरूरी? : रेमिटेंस को हिंदी में भेजा गया धन कहा जाता है. जब अपने देश का कोई नागरिक विदेश में नौकरी करने जाता है, और वहां से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारत में रह रहे अपने परिवारों को बैंक खातों के जरिए भेजता है तो इसी को रेमिटेंस कहा जाता है. विश्व बैंक की विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार यह पैसा देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी अन्य विदेशी निवेश की तुलना में बहुत ज्यादा भरोसेमंद होता है. यह परिवारों के लिए तो आवश्यक होता ही है साथ ही इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत होता है. यह भारतीय रुपये को इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत बनाने में मदद करता है.
जंगी हालात का विदेशी धन पर असर क्यों नहीं? : खाड़ी देशों में लगातार जंग के बावजूद विदेश से भारत आ रहे पैसों पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा. वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में में इसका सटीक जवाब है. इसमें बताया गया है कि विदेशों से भारत आने वाला पैसा कई बातों पर निर्भर करता है. जैसे संघर्ष के बावजूद अगर उन देशों की लेबर मार्केट अच्छी है, लोगों को वहां रोजगार मिला है, समय से उन्हें पैसे मिलते हैं तो घर पर पैसे भेजने के ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं दिखेगा. संकट में विदेशी कंपनियां इन देशों से जा सकती हैं, लेकिन कामगार टिके रहते हैं. वहीं खाड़ी देशों में लगातार रोजगार के अवसर बने रहे. इसका भी फायदा मिला.
रेमिटेंस भेजने के तरीके में आया बदलाव : IDFC First बैंक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 और 2010 के दशक में ज्यादातर विदेशी धन (रेमिटेंस) खाड़ी देशों से ही आता था. वहां कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट आदि सेक्टरों में काम करने वाले भारतीय हर महीने अपने घर पैसे भेजते थे. यह अभी भी जारी है लेकिन इसमें कुछ बदलाव आए हैं. पहले विदेश में रह रहे भारतीयों को पैसे भेजने के लिए तमाम कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता था. लंबी लाइनों में लगना पड़ता था. अब यूपीआई समेत तमाम प्लेटफार्मों के कारण पैसा भेजना काफी आसान हो गया है. उम्मीद है कि आने वाले समय में हर 100 में से करीब 70 रुपये ऑनलाइन तरीकों से ही विदेश से भारत भेजे जाएंगे.
ऑनलाइन ट्रांसफर ऐप्स बचा रहे पैसे : IDFC First बैंक के डेटा के अनुसार जो भारतीय विदेश में काम कर रहे हैं, वे वहां से यदि पुराने तरीके यानी ऑफिस आदि जाकर अपने परिवारों को रुपये भेजते हैं तो उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ता है. बैंकों में डॉलर को रुपये में बदलने का रेट ठीक नहीं होता है. कई छिपे हुए चार्ज भी होते हैं. इस प्रक्रिया में पैसे के घर पहुंचने में काफी समय लग जाता है. वहीं ऑनलाइन ट्रांसफर ऐप्स प्रवासी भारतीयों के रुपये बचा रहे हैं. ज्यादातर प्रवासी अब इन्हीं का सहारा ले रहे हैं, हालांकि कुछ अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं.
विदेशी पैसे को लेकर आरबीआई के सख्त नियम : चूंकि अब भारत में काफी विदेशी धन आ रहा है, लिहाजा आरबीआई ने नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है. विदेश से आने वाले हर पैसे के साथ अब एक 'पर्पस कोड' होता है. यानी पैसा किस मकसद से भेजा जा रहा है, यह बताना होता है. जैसे परिवार का खर्च, पढ़ाई, प्रॉपर्टी आदि. वजह न बताने पर विदेश से भेजा गया पैसा फंस सकता है. आरबीआई ने पी103, पी 104, पी 802, पी 803, पी 804, पी 807, पी 901, पी 902, पी 1002, पी 1004, पी 1005, पी 1006, पी 1407 जैसे कोड तय किए हैं. इसी तरह भारत से पैसे विदेश भेजने के लिए भी एस 0001, एस 0002 जैसे कोड तय किए गए हैं.
देश से बाहर जाने वाले पैसों में आई कमी : एक तरफ देश में काफी मात्रा में विदेश से पैसे आ रहे हैं तो दूसरी तरफ देश से बाहर जाने वाले पैसे में कमी आई है. रिजर्व बैंक की एलआरएस स्कीम के तहत अप्रैल 2026 में विदेश भेजा गया धन 19 हजार 800 करोड़ ही रह गया. पहले की तुलना में इसमें 7.85% की गिरावट दर्ज की गई. जो पैसा भारत से शिक्षा के नाम पर विदेश भेजा जाता था उसमें 17.6% की गिरावट आई. इसी तरह इलाज के लिए बाहर भेजे जाने वाले पैसे में 33.7%, जबकि गिफ्ट आदि के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे में 47.8% की भारी गिरावट देखी गई.
भारत में आता है सबसे ज्यादा विदेशी धन : विश्व बैंक के अनुसार रेमिटेंस यानी विदेशी धन के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है. साल 2024-25 में भी भारत ने भारी भरकम रेमिटेंस प्राप्त करके नया कीर्तिमान बनाया था. साल 2025-26 के वित्तीय वर्ष में भी इस मामले में अपने देश का रुतबा कायम रहा. रेमिटेंस के मामले में दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो मेक्सिको दूसरे नंबर पर है. जबकि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है. भारत के अलावा दुनिया के अन्य जितने भी देश विदेशी धन हासिल करने में आगे हैं, वहां भी ज्यादातर पैसा अमीर देशों से ही आता है.
दुनिया के 204 देशों में रह रहे भारतीय : विदेश मंत्रालय के जनवरी 2026 तक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के करीब 204 देशों में प्रवासी भारतीय रह रहे हैं. ये पढ़ाई, नौकरी समेत अलग-अलग वजहों से वहां रह रहे हैं. इनमें जिम्बाब्वे, जाम्बिया, यमन, वियतनाम, वेनेज़ुएला, वानुअतु, उज्बेकिस्तान, उरुग्वे, यूएसए, यूके, यूएई, यूक्रेन, युगांडा, तुवालू, तुर्क और कैकोस द्वीप समूह, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, ट्यूनीशिया, ट्रिनिडाड और टोबैगो, टोंगा, तिमोर लेस्ते, थाईलैंड, तंजानिया, तजाकिस्तान, ताइवान, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, सूरीनाम, सूडान, श्रीलंका, स्पेन, दक्षिण सूडान, दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया, स्लोवाक गणराज्य, सिंगापुर, सेरा लिओन, सऊदी अरब आदि देश शामिल हैं.
क्यूबा, पाकिस्तान और सीरिया में कोई भारतीय नहीं : विदेश मंत्रालय के डेटा के अनुसार दुनिया कई देश ऐसे हैं जहां जनवरी 2026 तक कोई भी भारतीय नहीं रह रहा था. इनमें सीरिया, पाकिस्तान और क्यूबा शामिल हैं. वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां काफी कम भारतीय रह रहे हैं. जैसे वानुअतु में केवल 15, तुवालू में 20, सोलोमन द्वीप समूह में 30, साओ टोम में 38, सैन मारिनो में केवल एक, समोआ में 50 भारतीय रह रहे थे. इसी तरह फिलिस्तीन में 2, प्लाऊ में 29, उत्तरी मैसेडोनिया में 52, निकारागुआ में 40, नाउरू में 20, नामिबिया में 65, मोनाको में 53, माइक्रोनेशिया में 35, मार्शल द्वीप में 6, कोरिया (डीपीआर) में 16, कुक द्वीप समूह में 5 प्रवासी भारतीय रिकॉर्ड किए गए थे.
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