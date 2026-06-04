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ममता बनर्जी के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत, बांग्लादेश में हुई एक हत्या में अमित शाह की संलिप्तता के लगाए आरोप

प.बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ( ETV Bharat )

सिलिगुड़ी : पश्चिम बंगाल की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया विवादास्पद बयानों को लेकर गरमागरमी मची हुई है. सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक गंभीर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें देश के संवैधानिक ढांचे का अपमान, राजद्रोह और भारत तथा उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश के बीच राजनयिक संकट पैदा करने का आरोप लगाया गया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के वकील रिंकू चटर्जी सिंह द्वारा दायर की गई इस शिकायत ने राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि कोलकाता के 'वाई-चैनल' पर हाल ही में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी ने ऐसी टिप्पणियां कीं, जिनसे भारत की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंची. शिकायत में विशेष रूप से देश के चुनाव आयोग और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सशस्त्र बलों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर उनके लगातार सवाल उठाने का जिक्र है. इसे जनता के मन में केंद्रीय प्रशासन के प्रति घृणा और अविश्वास पैदा करने का एक सुनियोजित प्रयास बताया गया है. कील रिंकू चटर्जी सिंह (ETV Bharat) शिकायतकर्ता के अनुसार, सबसे संवेदनशील मुद्दा पड़ोसी देश बांग्लादेश के संबंध में ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणियां हैं. दो जून को रानी रश्मोनी स्मारक के पास एक राजनीतिक रैली में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार - और विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) स्वयं - बांग्लादेशी राजनेता उस्मान हादी की हत्या में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे.