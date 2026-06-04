ममता बनर्जी के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत, बांग्लादेश में हुई एक हत्या में अमित शाह की संलिप्तता के लगाए आरोप
उस्मान हादी हत्याकांड पर टिप्पणी. सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में राजद्रोह की शिकायत.
Published : June 4, 2026 at 3:49 PM IST
सिलिगुड़ी : पश्चिम बंगाल की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया विवादास्पद बयानों को लेकर गरमागरमी मची हुई है. सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक गंभीर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें देश के संवैधानिक ढांचे का अपमान, राजद्रोह और भारत तथा उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश के बीच राजनयिक संकट पैदा करने का आरोप लगाया गया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के वकील रिंकू चटर्जी सिंह द्वारा दायर की गई इस शिकायत ने राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कोलकाता के 'वाई-चैनल' पर हाल ही में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी ने ऐसी टिप्पणियां कीं, जिनसे भारत की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंची. शिकायत में विशेष रूप से देश के चुनाव आयोग और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सशस्त्र बलों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर उनके लगातार सवाल उठाने का जिक्र है. इसे जनता के मन में केंद्रीय प्रशासन के प्रति घृणा और अविश्वास पैदा करने का एक सुनियोजित प्रयास बताया गया है.
शिकायतकर्ता के अनुसार, सबसे संवेदनशील मुद्दा पड़ोसी देश बांग्लादेश के संबंध में ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणियां हैं. दो जून को रानी रश्मोनी स्मारक के पास एक राजनीतिक रैली में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार - और विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) स्वयं - बांग्लादेशी राजनेता उस्मान हादी की हत्या में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे.
अधिवक्ता रिंकू चटर्जी सिंह ने कहा, "किसी पड़ोसी देश की धरती पर हुई हत्या में किसी देश की सरकार की प्रत्यक्ष संलिप्तता का आरोप लगाना भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धूमिल करने के समान है. इन बयानों से दो संप्रभु देशों के बीच अत्यधिक शत्रुता, अविश्वास और अस्थिरता पैदा होने का खतरा है. इसके अलावा, शिकायत में विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां पड़ोसी देश बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल सकती हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों और सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है."
शिकायतकर्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी अपने संवैधानिक शपथ से बंधी हुई हैं. फिर भी उनका हालिया आचरण देश की अखंडता और संप्रभुता के सीधे विरुद्ध है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां सांप्रदायिक हिंसा, घृणा और जन अशांति फैलाने के लिए उकसाने का काम कर रही हैं. इस संदर्भ में, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 153, 153ए, 191, 192, 196, 351, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया गया है.
उन्होंने बुधवार को सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. रिंकू चटर्जी सिंह ने कहा है कि 8 जून को उच्च न्यायालय के खुलने के तुरंत बाद वह मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुकदमा दायर करेंगी. उन्होंने घटना की तत्काल, निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की है. इस घटनाक्रम ने तीव्र राजनीतिक तनाव को जन्म दिया है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाएगा.
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