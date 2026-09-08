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तेलंगाना स्पीकर के खिलाफ टिप्पणी, कांग्रेस का KCR के फार्महाउस पर प्रदर्शन, KTR को हिरासत में लिया गया

तेलंगाना विधानसभा स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने वाले बीआरएस MLC मधुसूदन को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है.

Remarks against speaker Congress protests at KCR farmhouse in Erravalli, Police detained KTR, Harish Rao
एर्रावल्ली जा रहे बीआरएस नेता केटी रामा राव को पुलिस ने हिरासत में लिया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 5:11 PM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार के खिलाफ बीआरएस MLC दादा मधुसूदन की कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एर्रावल्ली में BRS अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव (KCR) के फार्महाउस की ओर मार्च किया. जिससे सिद्दीपेट जिले के एर्रावल्ली में KCR के फार्महाउस पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई.

यहां कांग्रेस नेताओं ने मधुसूदन की अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. फार्महाउस के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए और ढोल बजाकर विरोध करने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह टिप्पणी दलितों का अपमान है, क्योंकि प्रसाद कुमार दलित नेता हैं. एक नेता ने कहा कि KCR को तेलंगाना के दलितों से माफी मांगनी चाहिए. तब तक, हम यहां से नहीं हटेंगे.

हांलाकि, पुलिस की तरफ से फार्महाउस के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. पुलिस ने बैरिकेड्स और रस्सी के सहारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया. इससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हो गई. कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को धक्का दिया और KCR के फार्महाउस के आधा किलोमीटर करीब जाकर ढोल बजाकर विरोध किया. प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करते समय कई पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं.

एर्रावल्ली जा रहे KTR और हरीश राव को हिरासत में लिया गया
एर्रावल्ली में तनाव के बीच बीआरएस के कुछ विधायक भी KCR के फार्महाउस जाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, पुलिस ने उन्हें रोक दिया. जब पुलिस ने केटी रामा राव (KTR), हरीश राव और दूसरे विधायकों को हैदराबाद के हकीमेपेट में रोका, तो उनकी बहस हो गई. पुलिस और BRS कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की वजह से यहां भी कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति हो गई.

KTR ने आरोप लगाया कि लोग देख रहे हैं कि राज्य में लोकतंत्र का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है. KTR ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सौ दिन में छह गारंटी लागू करने की बात कही थी, लेकिन हजार दिन हो गए हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य के सभी वर्ग मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शासन से नाखुश हैं.

केटीआर ने आरोप लगाया कि सीएम रेवंत रेड्डी और पुलिस बीआरएस नेताओं पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं. हमें अपने घर जाने नहीं दिया जा रहा है. यह हमारे नेता को मारने की कोशिश है. सीएम रेड्डी, जो गृह विभाग संभाल रहे हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

बाद में, पुलिस ने KTR को हिरासत में लिया और उन्हें बोयेनापल्ली थाने ले जाया गया. इसी तरह, पुलिस बीआरएस नेता हरीश राव को हिरासत में लेकर जवाहरनगर थाने ले गई.

BRS नेताओं को हिरासत में लिए जाने की खबर मिलने के बाद, पार्टी के लोग बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशनों पर पहुंच गए, जिससे तनाव पैदा हो गया. पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए BRS कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं की रिहाई की मांग की. बीआरएस कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए, जिससे तनाव पैदा हो गया.

इससे पहले दिन में, मधुसूदन और एक अन्य BRS MLC एन नवीन कुमार रेड्डी को स्पीकर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, मधुसूदन ने कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करने से इनकार किया.

यह भी पढ़ें- BRS विधायकों ने टी-शर्ट उतारकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस पर गलत बर्ताव का आरोप

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CONGRESS PROTESTS AT KCR FARMHOUSE
POLICE DETAINED KTR HARISH RAO
स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार टिप्पणी
KCR के फार्महाउस पर प्रदर्शन
REMARKS AGAINST TELANGANA SPEAKER

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