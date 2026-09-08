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तेलंगाना स्पीकर के खिलाफ टिप्पणी, कांग्रेस का KCR के फार्महाउस पर प्रदर्शन, KTR को हिरासत में लिया गया

एर्रावल्ली जा रहे बीआरएस नेता केटी रामा राव को पुलिस ने हिरासत में लिया. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार के खिलाफ बीआरएस MLC दादा मधुसूदन की कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एर्रावल्ली में BRS अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव (KCR) के फार्महाउस की ओर मार्च किया. जिससे सिद्दीपेट जिले के एर्रावल्ली में KCR के फार्महाउस पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई. यहां कांग्रेस नेताओं ने मधुसूदन की अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. फार्महाउस के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए और ढोल बजाकर विरोध करने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह टिप्पणी दलितों का अपमान है, क्योंकि प्रसाद कुमार दलित नेता हैं. एक नेता ने कहा कि KCR को तेलंगाना के दलितों से माफी मांगनी चाहिए. तब तक, हम यहां से नहीं हटेंगे. हांलाकि, पुलिस की तरफ से फार्महाउस के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. पुलिस ने बैरिकेड्स और रस्सी के सहारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया. इससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हो गई. कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को धक्का दिया और KCR के फार्महाउस के आधा किलोमीटर करीब जाकर ढोल बजाकर विरोध किया. प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करते समय कई पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं. एर्रावल्ली जा रहे KTR और हरीश राव को हिरासत में लिया गया

एर्रावल्ली में तनाव के बीच बीआरएस के कुछ विधायक भी KCR के फार्महाउस जाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, पुलिस ने उन्हें रोक दिया. जब पुलिस ने केटी रामा राव (KTR), हरीश राव और दूसरे विधायकों को हैदराबाद के हकीमेपेट में रोका, तो उनकी बहस हो गई. पुलिस और BRS कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की वजह से यहां भी कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति हो गई.