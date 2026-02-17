ETV Bharat / bharat

त्यौंदा का ‘रीढ़ का टीला’ में मिली लक्ष्मी-गणेश प्रतिमाएं, पुरातत्व विभाग की बड़ी खोज

झुंझुनू: खेतड़ी तहसील के बांसियाल में प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के बाद अब यहां से पांच किलोमीटर दूर त्यौंदा गांव स्थित 'रीढ का टीला' नामक जगह पर भव्य मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान द्वारा यहां वैज्ञानिक पद्धति से उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था, इसके बाद अब महत्वपूर्ण परिणाम सामने आने लगे हैं. प्रारंभिक खुदाई में 11वीं–12वीं सदी के एक भव्य मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं. स्थल से लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्तियों के अंश भी मिले हैं, जिससे क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के नए संकेत मिल रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज शेखावाटी अंचल के मध्यकालीन इतिहास को समझने में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

वरिष्ठ नक्शा नवीस रजनीकांत वर्मा व सुनील सांखला ने कहा कि शोध निष्कर्षों को प्रकाशनों एवं संगोष्ठियों में साझा किया जाएगा. प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक हैं और आगामी चरणों में और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की संभावना है.

वैज्ञानिक पद्धति से हो रहा उत्खनन: उन्होंने बताया कि उत्खनन कार्य से पूर्व विभाग द्वारा स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण, सीमांकन और मानचित्रण किया गया. प्रशासनिक औपचारिकताओं के बाद 1 जनवरी से वैज्ञानिक तकनीकों के साथ खुदाई शुरू की गई. प्रत्येक परत का विधिवत अभिलेखीकरण, फोटोग्राफी तथा प्राप्त पुरावशेषों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है. विभाग आगामी दो माह तक उत्खनन जारी रखेगा. खुदाई में पत्थरों से निर्मित फर्श, चौकोर आधार पर स्थापित पाषाण खंड तथा अर्धवृत्ताकार संरचना के अवशेष मिले हैं. लाल पत्थर के ब्लॉक एवं ईंट-निर्मित ढांचे इस बात के संकेत देते हैं कि यहां एक सुव्यवस्थित एवं भव्य मंदिर परिसर रहा होगा. संरचनात्मक शैली के आधार पर विशेषज्ञ इसे राजपूतकालीन या उससे पूर्व के कालखंड से जोड़कर देख रहे हैं.