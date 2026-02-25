आतंक वित्तपोषण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर शाह के 1990 के भाषण का हवाला देने पर NIA से सवाल किए
शब्बीर शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से कहा कि 30 साल पुराने भाषणों के बजाय आज की सामग्री पर भरोसा करें.
By Sumit Saxena
Published : February 25, 2026 at 7:22 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में बुधवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए 1990 के दौरान कुछ कथित भड़काऊ भाषणों का हवाला देने पर एनआईए से सवाल किया.
एनआईए ने जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि शब्बीर शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण वाले वीडियो और आपत्तिजनक ई-मेल सहित कई सबूत मौजूद हैं. जब एनआईए की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने वीडियो के कुछ अंशों का हवाला दिया, तो पीठ ने भाषणों की तारीख के बारे में पूछा.
लूथरा ने कहा कि एजेंसी के पास कुछ वीडियो की तारीखें मौजूद हैं और वे 30-35 साल पहले दिए गए 1990 के दशक के हैं. पीठ ने कहा, ‘‘ये भाषण कोई नए नहीं हैं. ये तो 30 या 35 साल पहले से ही मौजूद थे. अब आप इन्हें 2019 में निकालकर भड़काऊ भाषण बता रहे हैं.’’
लूथरा ने कहा कि शब्बीर शाह के घर की तलाशी के दौरान भड़काऊ भाषण वाले वीडियो बरामद हुए थे. उन्होंने यह भी कहा कि शाह के खिलाफ गवाहों के बयान भी मौजूद हैं. पीठ ने लूथरा से निचली अदालत में मामले की सुनवाई के चरण के बारे में पूछा.
बेंच ने कहा, "पहली नज़र में हमें उन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जो इन चीज़ों में शामिल थे, लेकिन उनकी हिरासत को सही ठहराने के लिए तथ्य होने चाहिए. वे कौन से तथ्य हैं जो छह साल से ज़्यादा समय तक उनकी हिरासत को सही ठहराते हैं? हम मौजूद तथ्यों से आंखें बंद नहीं कर सकते." लूथरा ने तथ्यों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कुछ समय मांगा.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने निचली अदालत के 19 फरवरी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 34 गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है. एनआईए द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च के लिए तय की, जब शाह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस अपनी दलीलें पेश करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान एनआईए को अपना पक्ष ठीक से पेश न करने के लिए फटकार लगाई थी, और एजेंसी से शाह को छह साल से अधिक समय तक हिरासत में रखने का औचित्य साबित करने को कहा था.
कोर्ट ने एनआईए से शाह के कुछ भाषण और मामले से संबंधित अन्य प्रासंगिक तथ्य प्रस्तुत करने को कहा था. एनआईए ने शाह को चार जून, 2019 को गिरफ्तार किया था. 2017 में, एनआईए ने 12 लोगों के खिलाफ पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया था. शाह पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है.
