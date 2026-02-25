ETV Bharat / bharat

आतंक वित्तपोषण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर शाह के 1990 के भाषण का हवाला देने पर NIA से सवाल किए

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में बुधवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए 1990 के दौरान कुछ कथित भड़काऊ भाषणों का हवाला देने पर एनआईए से सवाल किया.

एनआईए ने जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि शब्बीर शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण वाले वीडियो और आपत्तिजनक ई-मेल सहित कई सबूत मौजूद हैं. जब एनआईए की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने वीडियो के कुछ अंशों का हवाला दिया, तो पीठ ने भाषणों की तारीख के बारे में पूछा.

लूथरा ने कहा कि एजेंसी के पास कुछ वीडियो की तारीखें मौजूद हैं और वे 30-35 साल पहले दिए गए 1990 के दशक के हैं. पीठ ने कहा, ‘‘ये भाषण कोई नए नहीं हैं. ये तो 30 या 35 साल पहले से ही मौजूद थे. अब आप इन्हें 2019 में निकालकर भड़काऊ भाषण बता रहे हैं.’’

लूथरा ने कहा कि शब्बीर शाह के घर की तलाशी के दौरान भड़काऊ भाषण वाले वीडियो बरामद हुए थे. उन्होंने यह भी कहा कि शाह के खिलाफ गवाहों के बयान भी मौजूद हैं. पीठ ने लूथरा से निचली अदालत में मामले की सुनवाई के चरण के बारे में पूछा.

बेंच ने कहा, "पहली नज़र में हमें उन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जो इन चीज़ों में शामिल थे, लेकिन उनकी हिरासत को सही ठहराने के लिए तथ्य होने चाहिए. वे कौन से तथ्य हैं जो छह साल से ज़्यादा समय तक उनकी हिरासत को सही ठहराते हैं? हम मौजूद तथ्यों से आंखें बंद नहीं कर सकते." लूथरा ने तथ्यों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कुछ समय मांगा.