ETV Bharat / bharat

भारत-रूस डिफेंस पार्टनरशिप में खास पड़ाव है RELOS एग्रीमेंट, जानें पूरा डिटेल

रशियन स्टेट ड्यूमा ने भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (RELOS) एग्रीमेंट को ऑफिशियली मंजूरी दे दी.

RELOS AGREEMENT
भारत-रूस डिफेंस पार्टनरशिप में खास पड़ाव है RELOS एग्रीमेंट. (x/@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 10:51 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत-रूस डिफेंस पार्टनरशिप एक बदलाव वाले नए दौर में तब आया है, जब रशियन स्टेट ड्यूमा ने भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (RELOS) एग्रीमेंट को ऑफिशियली मंजूरी दे दी.

RELOS एग्रीमेंट किसे कहते हैं: RELOS एक बाइलेटरल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट है, जो फ्यूल और दूसरी चीजों के बदले में एक-दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटी तक एक्सेस को आसान बनाने के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है.

भारत और रूस के बीच यह ऐतिहासिक समझौता मिलिट्री फैसिलिटी, पोर्ट, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहले कभी नहीं हुआ. ये आपसी एक्सेस देता है. इससे दोनों देशों की ऑपरेशनल पहुंच काफी बढ़ जाती है और उनके लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और गहरे होते हैं. यह आर्कटिक जैसे मुश्किल इलाकों में ऑपरेशन को भी आसान बनाएगा.

RELOS के कुछ खास पॉइंट्स की एक झलक:

  • यह जरूरी सप्लाई (फ्यूल, राशन, स्पेयर पार्ट्स) को फिर से भरने में मदद करेगा. इससे जरूरी इलाकों में लगातार, बिना रुकावट मिलिट्री की मौजूदगी बनी रहेगी.
  • यह सैनिकों, जंगी जहाजों और एयरक्राफ़्ट के लिए बर्थिंग की सुविधा देगा.
  • यह युद्ध और शांति दोनों समय के मिशन के दौरान लागू होगा.
  • यह होस्ट देश के मौजूदा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का आसानी से इस्तेमाल करने में मदद करेगा. मुश्किलों पर तेजी से जवाब देने की क्षमता बढ़ाता है.
  • यह अभी की जा रही सभी आपसी लॉजिस्टिक सर्विस के लिए मौजूदा तरीकों को फॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज करता है.
  • यह उन जहाजों, एयरक्राफ़्ट और/या सैनिकों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तय करता है, जो किसी तय समय पर ट्रांज़िट का हिस्सा बन सकते हैं या होस्ट किए जा सकते हैं.
  • यह अभी की जा रही सभी आपसी लॉजिस्टिक सर्विस के लिए मौजूदा तरीकों को फॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज करता है.
  • इस समझौते के तहत पार्टनर देश के इलाके में 5 साल के लिए 5 जंगी जहाज, 10 एयरक्रॉफ्ट और 3000 सैनिक एक साथ तैनात रह सकेंगे, और अगर दोनों पक्ष सहमत हों, तो इसे और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.

RELOS एग्रीमेंट का फायदा: RELOS एग्रीमेंट भारत और रूस को बड़े इलाकों में एक-दूसरे की नेवल, एयर और ग्राउंड तैनाती में मदद करने में मदद करता है. लॉजिस्टिक्स नोड्स, रीफ्यूलिंग पॉइंट्स और रिपेयर हब तक गारंटीड एक्सेस के साथ, दोनों सेनाएं इंडियन ओशन रीजन से लेकर आर्कटिक और फॉर ईस्ट तक कहीं ज़्यादा मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकती हैं.

इससे भारत को क्या फायदा होगा: भारत के लिए, इससे लंबी दूरी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी बढ़ेगी और यह रफाल, Su-30MKI, और भविष्य के AMCA एयरक्राफ़्ट के बढ़ते फ़्लीट को और बेहतर बनाएगा. RELOS भारत को आर्कटिक ऑपरेशन के लिए अपने मिलिट्री के लोगों को ट्रेन करने और उन्हें तैयार करने में भी मदद करेगा.

यह हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर (लद्दाख से सियाचिन और अरुणाचल प्रदेश) में उनकी एक्सपर्टीज़ से एक कदम आगे होगा. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती गर्म हो रही है, और आर्कटिक की बर्फ़ के बड़े हिस्से पिघल रहे हैं, भारत को समुद्री चुनौतियों और खुलने वाले कमर्शियल मौकों के लिए तैयार रहने की जरूरत है.

इससे रूस को क्या फायदा होगा: रूस के लिए, भारतीय फैसिलिटीज हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत कीमती पहुंच देती हैं. इससे नेवल डिप्लॉयमेंट और जॉइंट समुद्री ऑपरेशन आसान हो जाते हैं.

मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट क्या हैं: मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होते हैं, जो फ्यूल, राशन और स्पेयर पार्ट्स की भरपाई के साथ-साथ पोर्ट विजिट और जॉइंट एक्सरसाइज़ के दौरान एक-दूसरे के वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सैनिकों के लिए बर्थिंग और मेंटेनेंस को आसान बनाते हैं, जो असल में एक-दूसरे को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने के प्रोसेस को आसान बनाते हैं.

मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट का महत्व: ये एग्रीमेंट भारत की मिलिट्री पहुंच, खासकर समुद्री पहुंच और उन अलग-अलग इलाकों में असर बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी हैं. प्रैक्टिकल तौर पर, इससे बहुत समय बचता है और हर दौरे पर सेनाओं को जो लंबी हिसाब-किताब करनी पड़ती है, उसकी कुल लागत कम होती है, जैसे कि जब दोनों सेनाएं मानवीय सहायता और आपदा राहत या द्विपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे ऑपरेशन में शामिल होती हैं.

जिन देशों के साथ भारत ने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किए हैं. भारत को अमेरिका के साथ ऐसे एग्रीमेंट साइन करने के फायदे और नुकसान पर बहस करने में एक दशक लग गया, लेकिन LEMOA साइन करने के बाद से, भारत दूसरे देशों के साथ ऐसे अरेंजमेंट करने में ज़्यादा सहज हो गया है. भारत के ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ ऐसे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हैं.

ये भी पढ़ें - रूस के साथ बढ़ता व्यापार घाटा भारत की बड़ी चिंता, व्यापारिक असंतुलन को कैसे दूर करेंगे भारत-रूस?

TAGGED:

LOGISTICAL MILITARY AGREEMENTS
MILITARY AGREEMENTS OF INDIA
RELOS
INDIA RUSSIA MILITARY AGREEMENTS
RELOS AGREEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.