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135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी के लिए नई जगह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा विस्तृत हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि लाइब्रेरी में कीमती कागजात हैं. साथ ही, कोर्ट ने दिल्ली में 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) के दूसरी जगह ले जाने के प्रस्ताव पर केंद्र से जवाब मांगा. इस लाइब्रेरी में 8.5 लाख से ज़्यादा किताबें हैं. ऐसी खबरें हैं कि नए सेंट्रल विस्टा प्लान में इसके लिए कोई जगह नहीं दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस लाइब्रेरी के लिए दिए जाने वाले एरिया की पूरी जानकारी और असली लेआउट प्लान के साथ एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें.” जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ ने एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह लाइब्रेरी 1891 की है और कहा, “यह कहना बहुत अच्छा है कि हमें कागज का इस्तेमाल कम करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कीमती कागजों का ध्यान न रखें.” पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, "आप केवल दो कमरे आवंटित कर रहे हैं... बस?" पीठ को बताया गया कि सेंट्रल विस्टा के निदेशक मौजूद हैं और विस्तार से समझा सकते हैं. हालांकि, पीठ ने कहा कि एक हलफनामा आवश्यक होगा, और कहा, “आप आरके पुरम में किताबें छोड़ रहे हैं?” पीठ ने कहा कि वह एक उचित हलफनामा देखना चाहती है और केंद्र के वकील से अदालत के समक्ष सारी सामग्री लाने को कहा. पीठ ने कहा, “अगर आपके पास कॉन्फ्रेंस रूम हैं, तो इन किताबों के लिए असल स्टोरेज एरिया... हमें बताएं कि क्या काफी जगह है”, और कहा कि ऐसा लगता है कि किताबों के लिए असल स्टोरेज एरिया बहुत कम हो जाएगा. भाटी ने पीठ से तीन सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया.