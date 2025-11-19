ETV Bharat / bharat

कोडैयार जंगल में 20 फुट नीचे गिरने से जंगली हाथी राधाकृष्णन की मौत

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): तमिलनाडु के तिरुनेलवेली स्थित कोडैयार जंगल में छोड़े जाने के 24 दिन बाद हाथी राधाकृष्णन की मौत हो गई. यह जंगली हाथी नीलगिरी में इंसानों के लिए खतरा बन गया था. इस हाथी को कोडैयार वन क्षेत्र में छोड़ा गया था, जहां इसकी 20 फुट गहरी खाई से गिरकर इसकी मौत हो गई.

वन विभाग ने पिछले सितंबर में नीलगिरी जिले के गुडालुर फॉरेस्ट रिजर्व के ओवेली क्षेत्र में इंसानों पर हमला करने वाले जंगली हाथी राधाकृष्णन को पकड़ा था. पिछले 10 सालों में इस हाथी के हमलों से 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इसलिए वन विभाग ने पकड़े गए हाथी को टाइगर रिजर्व में एक विशेष लकड़ी के पिंजरे में रखा और उसे शांत किया.

रेडियो कॉलर और ड्रोन से मॉनिटरिंग

बाद में 25 अक्टूबर को राधाकृष्णन नाम के इस हाथी को को तिरुनेलवेली ज़िले के कल्लिदाईकुरिची के पास ऊपरी कोडैयार वन क्षेत्र में लाया गया. गौरतलब है कि कोडैयार वन क्षेत्र में छोड़े गए हाथी राधाकृष्णन पर वन अधिकारी रेडियो कॉलर और ड्रोन की मदद से लगातार नजर रख रहे थे. इस निगरानी कार्य में 50 से ज़्यादा वन अधिकारी शामिल थे.