कोडैयार जंगल में 20 फुट नीचे गिरने से जंगली हाथी राधाकृष्णन की मौत

वन विभाग ने गुडालुर फॉरेस्ट रिजर्व के ओवेली क्षेत्र में इंसानों पर हमला करने वाले जंगली हाथी राधाकृष्णन को पकड़ा था.

tusker
कोडैयार जंगल में 20 फुट नीचे गिरने से जंगली हाथी राधाकृष्णन की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 8:48 PM IST

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): तमिलनाडु के तिरुनेलवेली स्थित कोडैयार जंगल में छोड़े जाने के 24 दिन बाद हाथी राधाकृष्णन की मौत हो गई. यह जंगली हाथी नीलगिरी में इंसानों के लिए खतरा बन गया था. इस हाथी को कोडैयार वन क्षेत्र में छोड़ा गया था, जहां इसकी 20 फुट गहरी खाई से गिरकर इसकी मौत हो गई.

वन विभाग ने पिछले सितंबर में नीलगिरी जिले के गुडालुर फॉरेस्ट रिजर्व के ओवेली क्षेत्र में इंसानों पर हमला करने वाले जंगली हाथी राधाकृष्णन को पकड़ा था. पिछले 10 सालों में इस हाथी के हमलों से 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इसलिए वन विभाग ने पकड़े गए हाथी को टाइगर रिजर्व में एक विशेष लकड़ी के पिंजरे में रखा और उसे शांत किया.

रेडियो कॉलर और ड्रोन से मॉनिटरिंग
बाद में 25 अक्टूबर को राधाकृष्णन नाम के इस हाथी को को तिरुनेलवेली ज़िले के कल्लिदाईकुरिची के पास ऊपरी कोडैयार वन क्षेत्र में लाया गया. गौरतलब है कि कोडैयार वन क्षेत्र में छोड़े गए हाथी राधाकृष्णन पर वन अधिकारी रेडियो कॉलर और ड्रोन की मदद से लगातार नजर रख रहे थे. इस निगरानी कार्य में 50 से ज़्यादा वन अधिकारी शामिल थे.

वन सचिव सुप्रिया साहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें बताया गया था कि हाथी सामान्य है. इस बीच कोडैयार के मंजोलई इलाके में भारी बारिश हो रही है. वन विभाग के अनुसार, इसी के चलते कल हाथी राधाकृष्णन फिसलकर 20 फुट गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसके चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई.

सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर
इसके अलावा सड़क पर मृत पड़े हाथी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिससे काफी दुख हुआ है. वहीं, वन विभाग ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है. बता दें कि जंगली हाथी अरीकोम्बन और बुलेट, जो पहले थेनी जिले में लोगों के लिए खतरा थे. उनको भी इसी क्षेत्र में छोड़ा गया था.

