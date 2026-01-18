ETV Bharat / bharat

गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल: हिंदुओं ने बनवाया था मजार, मुसलमानों के साथ 400 साल से मना रहे हैं उर्स

बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल): करीब 400 साल पुरानी 'निरगिन शाह' दरगाह के पास हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के साथ 'उर्स' मनाया. यह दरगाह बांकुड़ा जिले के ओन्दा ब्लॉक में द्वारकेश्वर नदी के तट पर बसे बीरसिंहपुर गांव में स्थित है. हर साल माघ महीने के पहले गुरुवार को आयोजित होने वाला यह उर्स, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अटूट एकता की तस्वीर पेश करता है.

दरगाह कमेटी के सदस्यों का कहना है कि दो सूफी संत, मखदूम शाह और निरगिन शाह, इस्लाम के प्रचार के लिए बिहार से बीरसिंहपुर गांव आए थे. एक समय यह गांव बर्धमान के राजा के शासन के अधीन था. उस दौरान, गांव के राजस्व अधिकारी सूर्यकांत डे ने इन दोनों सूफी संतों को उनकी आध्यात्मिक साधना के लिए द्वारकेश्वर नदी के तट पर जगह दी थी. बाद में, निरगिन शाह को मृत्यु के बाद वहीं दफनाया गया और वहां इस दरगाह का निर्माण किया गया.

उर्स के मौके पर जुटे लोग. (ETV Bharat)

विशेष बात यह है कि यह इलाका मुख्य रूप से हिंदू बहुल है. इसीलिए, स्थानीय हिंदुओं ने ही पीर निरगिन शाह की दरगाह का निर्माण करवाया था. पीर निरगिन शाह के इंतकाल का दिन माघ महीने का पहला गुरुवार था, इसीलिए हर साल इसी दिन उर्स का त्योहार मनाया जाता है. हर साल माघ के पहले गुरुवार को दूर-दराज के इलाकों से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग अपनी मुरादें लेकर दरगाह पर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं.