गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल: हिंदुओं ने बनवाया था मजार, मुसलमानों के साथ 400 साल से मना रहे हैं उर्स
हर साल माघ के पहले गुरुवार को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग अपनी मुरादें लेकर दरगाह पर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं.
Published : January 18, 2026 at 8:52 PM IST
बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल): करीब 400 साल पुरानी 'निरगिन शाह' दरगाह के पास हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के साथ 'उर्स' मनाया. यह दरगाह बांकुड़ा जिले के ओन्दा ब्लॉक में द्वारकेश्वर नदी के तट पर बसे बीरसिंहपुर गांव में स्थित है. हर साल माघ महीने के पहले गुरुवार को आयोजित होने वाला यह उर्स, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अटूट एकता की तस्वीर पेश करता है.
दरगाह कमेटी के सदस्यों का कहना है कि दो सूफी संत, मखदूम शाह और निरगिन शाह, इस्लाम के प्रचार के लिए बिहार से बीरसिंहपुर गांव आए थे. एक समय यह गांव बर्धमान के राजा के शासन के अधीन था. उस दौरान, गांव के राजस्व अधिकारी सूर्यकांत डे ने इन दोनों सूफी संतों को उनकी आध्यात्मिक साधना के लिए द्वारकेश्वर नदी के तट पर जगह दी थी. बाद में, निरगिन शाह को मृत्यु के बाद वहीं दफनाया गया और वहां इस दरगाह का निर्माण किया गया.
विशेष बात यह है कि यह इलाका मुख्य रूप से हिंदू बहुल है. इसीलिए, स्थानीय हिंदुओं ने ही पीर निरगिन शाह की दरगाह का निर्माण करवाया था. पीर निरगिन शाह के इंतकाल का दिन माघ महीने का पहला गुरुवार था, इसीलिए हर साल इसी दिन उर्स का त्योहार मनाया जाता है. हर साल माघ के पहले गुरुवार को दूर-दराज के इलाकों से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग अपनी मुरादें लेकर दरगाह पर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं.
हर साल इस दिन नदी के किनारे एक मेला भी लगता है. दरगाह कमेटी के सदस्य अनूप रॉय ने बताया कि इस दरगाह कमेटी में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सदस्य शामिल हैं. इस अवसर पर एक मेले का भी आयोजन करते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम, सभी धर्मों के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं.
दरगाह के इमाम, शेख मुस्तफा ने कहा, "जब मखदूम शाह और निरगिन शाह यहां आए थे, तब इस इलाके में बुनकर (जुलाहे) रहा करते थे. इन बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा मुगल काल के दौरान सम्राटों की पगड़ी बनाने के काम आता था. उसी समय मखदूम शाह और निरगिन शाह इस्लाम के प्रचार के लिए यहां आए थे."
लोगों का मानना है कि यहां चादर चढ़ाने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. दरगाह पर आए एक भक्त ने कहा, "बाबा बहुत शक्तिशाली हैं. हिंदू और मुस्लिम सभी समान रूप से बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं. यहां सबकी मुरादें पूरी होती हैं. हम यहां हर बार आते हैं."
इसे भी पढ़ेंः