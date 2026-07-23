भारत के 53% Gen Z युवा कर रहे धार्मिक यात्राएं; अमेरिका में लड़कियों से ज्यादा लड़के आध्यात्मिक
अमेरिका की गैलप और भारत के एक ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश का तिरुपति पहली पसंद.
Published : July 23, 2026 at 5:17 PM IST
Gen Z Spiritual Travel Trends : देश के Gen Z युवाओं को धार्मिक यात्राएं काफी रास आ रहीं हैं. 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में करीब 53% Gen Z यूथ विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंचा. एक ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म के डेटा के मुताबिक देशभर में धार्मिक स्थलों पर जाने वाले सभी यात्रियों में जेन जी युवाओं की भागीदारी बढ़ी है. वहीं अमेरिका में अलग ही ट्रेंड देखने को मिला है. वहां लड़कियों से ज्यादा लड़के धर्म की राह पर चल रहे हैं.
Gen Z यानी जनरेशन जी या जूमर्स जिनका जन्म साल 1997 से 2012 के बीच हुआ है, ऐसे युवाओं का धार्मिक यात्राओं में रुझान तेजी से बढ़ा है. आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर उनकी पहली पसंद बना हुआ है. युवा सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी जुटाते हैं. वे किसी भी धार्मिक स्थल पर यात्राएं शुरू होने के बाद लास्ट मिनट में टिकट बुक करते हैं.
देश के लोग धार्मिक-आध्यात्मिक, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक, रोमांचक, प्राकृतिक, मनोरंजन, बिजनेस आदि तमाम तरह की यात्राएं करते हैं. एक ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म के डेटा के अनुसार लोग अलग-अलग इलाकों में घूमने-फिरने के लिए जाते हैं. धार्मिक यात्राओं में जेन जी युवाओं की भागीदारी अभी तक कुछ कम ही आंकी जाती रही है. अब इस ट्रेंड में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.
धार्मिक यात्राओं में लड़कों की संख्या ज्यादा : 2025-26 के वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक 53% से भी ज्यादा जेन जी ने धार्मिक यात्राएं कीं. यह पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से भी ज्यादा है. इनमें पुरुषों की संख्या 69% जबकि महिलाओं की संख्या 31% ही है. एक अन्य ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के अनुसार ऋषिकेश जाने वाले सभी पर्यटकों में करीब 59% जेन जी युवा है.
यात्रा शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही बुकिंग करा रहे युवा : जेन जी युवाओं में एक और ट्रेंड साफ तौर पर नजर आ रहा है. ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म के डेटा से स्पष्ट होता है कि जब किसी धार्मिक स्थल के लिए बस की बुकिंग की शुरुआत होती है तो जेन जी युवा कुछ दिनों पहले तक ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं. आखिरी वक्त यानी यात्रा शुरू होने के 4 घंटे पहले ही वे ज्यादातर बुकिंग कराते हैं. साल 2022 में 4 घंटे पहले की जाने वाली टिकट बुकिंग का हिस्सा करीब 16% था. जबकि साल 2026 में यह 23% हो गया.
ऑनलाइन प्लेटफार्म से मिल रही स्थलों की जानकारी : धार्मिक स्थलों का इतिहास, कैसे वहां पहुंचा जा सकता है, किराया कितना लगेगा, ऐसी कई जानकारियां जेन जी युवाओं को कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल रही है. एक तरह से ये प्लेटफॉर्म युवाओं को धार्मिक यात्राओं का प्लान बनाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं. हालांकि अभी भी इसके पारंपरिक तरीके चलन में हैं. यानी परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से सलाह लेना आदि. पहले लोगों को प्लानिंग के लिए ट्रैवेल एजेंट से बात करनी पड़ती थी. अब ऑनलाइन ही सारा काम हो जा रहा है.
धार्मिक स्थलों को लोकप्रिय बना रहे ट्रैवल वीडियो : 5G के दौर में युवा कोई भी सामान खरीदने से पहले या यात्रा की कोई योजना बनाने से पहले यूट्यूब जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जानकारी जुटा रहे हैं. यहां उन्हें डेस्टिनेशन की तस्वीरें, रास्ते की जानकारी आदि की भरपूर जानकारियां मिल जाती हैं. इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म तिरुपति, वाराणसी, ऋषिकेश, उज्जैन, तंजावुर और नांदेड़ जैसी जगहों को लोकप्रिय बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं.
8 हजार से भी ज्यादा यूनिक रूटों पर दौड़ीं बसें : ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच सरकारी-निजी बसें देशभर के 12 हजार से अधिक जगहों पर पहुंचीं. इस दौरान बसें 8 हजार 78 हजार 394 यूनिक रूटों पर दौड़ी. दो शहरों के बीच पड़ने वाले अलग-अलग रास्तों को यूनिक रूट कहा जाता है. करीब 72% लोगों ने एसी बस में सफर किया. जबकि केवल 28% लोगों ने साधारण बसों में सफर किया. 52% यात्रियों ने सोते हुए यात्रा करने के लिए स्लीपर बसों को चुना. वहीं 34% ने बैठने और सोने दोनों सुविधा वाली बसों में सफर किया. वहीं करीब 14% लोगों ने सीटर बसों में यात्रा की.
वीकेंड पर बसों में रही ज्यादा भीड़ : ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म के डेटा के अनुसार अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच बसों में सबसे ज्यादा भीड़ वीकेंड पर रही. यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को काफी लोगों ने यात्रा की. वहीं मंगलवार, बुधवार को काफी कम लोगों ने बस में सफर किया. ये सभी आंकड़े निजी और सरकारी दोनों बसों के हैं. वहीं देशभर में बसों में सीटें भरने के दर 77% रही. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही करीब 83% सीटें भर जाती हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करीब 64% सीटें भरती हैं. इन बसों ने लोगों को धार्मिक के अलावा सभी तरह की यात्राएं कराईं.
अमेरिका में बदला 25 साल पुराना ट्रेंड : हाल ही में जारी अमेरिकन कंपनी गैलप की रिपोर्ट में अमेरिका में धार्मिक आस्था को लेकर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला. रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकन जेन जी युवक अब लड़कियों से ज्यादा धार्मिक हो गए हैं. करीब 25 साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है. आम तौर पर अभी तक यही धारणा थी कि किसी भी देश में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं, लेकिन अमेरिका में तस्वीर इससे जुदा है. यहां के 18 से 29 वर्ष के 42% जेन जी लड़कों का मानना है कि धर्म उनके जीवन में खास अहमियत रखता है.
भारतीय महिलाएं ज्यादा धार्मिक : महिला-पुरुषों के धार्मिक रुझानों को लेकर समय-समय पर अन्य भी कई रिसर्च रिपोर्ट आती रहीं हैं. कुछ समय पहले आई प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है कि भारतीय महिलाएं यहां के पुरुषों के मुकाबले ज्यादा धार्मिक हैं. 84 देशों पर किए गए इस सर्वेक्षण में पता चला था कि पुरुषों के मुकाबले किसी महिला के धार्मिक संगठनों से जुड़ाव की संभावना ज्यादा होती है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि कुछ देशों और धर्मों में कहानी थोड़ी अलग है. वहां पुरुष ज्यादा धार्मिक होते हैं.
43 देशों में रोजाना प्रार्थनाएं करती हैं महिलाएं : प्यू की रिसर्च रिपोर्ट में यह भी पता चला था कि 84 में से करीब 43 देशों में महिलाएं रोजाना ज्यादा प्रार्थनाएं करती हैं. जबकि पुरुष कम. इन देशों में इजराइल एक मात्र ऐसा देश रहा, जहां पुरुष अधिक प्रार्थना करते पाए गए. वहीं करीब 40 देशों में प्रार्थना को लेकर महिला और पुरुषों के व्यवहार में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला. मोजाम्बिक में भी पुरुष पूजा-पाठ में आगे हैं. वे बताते हैं धर्म उनके लिए जीवन के सभी जरूरी कार्यों में सबसे ऊपर है.
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