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'डोनाल्ड ट्रंप सेफ हैं, यह जानकर राहत मिली', ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग पर पीएम मोदी का बयान

वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग की घटना पर पीएम ने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है.

PM Modi and Donald Trump
पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप (file photo-PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 2:34 PM IST

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Updated : April 26, 2026 at 2:45 PM IST

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नई दिल्ली: अमेरिका के वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत अन्य अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे. हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस घटना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की है. साथ ही पीएम ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जे डी वेंस सुरक्षित रहने पर राहत मिली है.

मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसकी खुलकर निंदा की जानी चाहिए.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट करते हुए कहा, 'यह जानकर राहत मिली कि वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई हालिया सुरक्षा घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और स्वस्थ हैं. मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूं. लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए.'

शनिवार रात को राष्ट्रपति ट्रंप और कई वरिष्ठ अमेरिकी नेता के साथ हाई-प्रोफाइल जर्नलिस्ट्स के डिनर के बाहर लॉबी में बंदूक और चाकू लिए एक आदमी घुस आया, और बॉलरूम की तरफ भागा, तभी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसे घेर लिया और कस्टडी में ले लिया. राष्ट्रपति को कोई चोट नहीं आई.

सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा में मौजूद सभी अधिकारियों को बाहर निकाल लिया गया. वहां मौजूद लोगों में ट्रंप, उपराष्ट्रपति वेंस, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो शामिल थे.

पहले भी हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप पर हमले
इससे पूर्व जुलाई 2024 में, पेन्सिलवेनिया के बटलर में एक कैंपेन रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई थी. रैली के दौरान एक बंदूकधारी ने ट्रंप पर कई गोलियां चलाईं थीं, जिसमें से एक गोली उनके कान के पास से गुजरी थी.

हालांकि आनन-फानन में पांच सीक्रेट सर्विस एजेंट स्टेज पर पहुंचे और ट्रंप को कवर किया और फायरिंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई. इसके लगभग दो महीने बाद, सितंबर में, ट्रंप पर दूसरी बार मार-ए-लागो में जानलेवा हमला हुआ था. एफबीआई ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर गोल्फ कोर्स में इसे ट्रंप हत्या की कोशिश बताया था. मामले में 58 साल के रयान वेस्ली राउथ को गिरफ्तार किया गया और उन पर हथियार रखने का आरोप लगाया गया.

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Last Updated : April 26, 2026 at 2:45 PM IST

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