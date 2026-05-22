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'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' वाले चैप्टर पर घिरे 3 शिक्षाविदों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैकलिस्ट करने का आदेश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) ( AFP )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना पिछला आदेश वापस ले लिया, जिसमें तीन शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट किया गया था. जिन्होंने NCERT की कक्षा 8वीं की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' पर एक विवादित अध्याय में योगदान दिया था. कोर्ट ने यह फैसला केंद्रीय और राज्य संस्थानों पर छोड़ दिया कि वे खुद तय करें कि उन्हें शैक्षणिक परियोजनाओं (एकेडमिक प्रोजेक्ट्स) में शामिल करना है या नहीं. कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों शिक्षाविदों (लेखक) मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार को बड़ी राहत दी है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षाविदों की इस बात को मान लिया के वे 'फ्लाई-बाय-नाइट' ऑपरेटर नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं जिनकी साख बनी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन तीन शिक्षाविदों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर पर पहले के आदेश के दूरगामी नतीजों को लेकर चिंता जताई थी. बेंच शिक्षाविदों की दाखिल की गई आवेदन पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान, बेंच ने शिक्षाविदों की इस बात पर खुशी जताई कि अध्याय को मिलकर और बिना किसी गलत इरादे के तैयार किया गया था. मिशेल डैनिनो की तरफ से पेश सीनियर वकील श्याम दीवान ने जोर देकर कहा कि 11 मार्च का आदेश शिक्षाविदों (एकेडेमिक्स) को सुने बिना जारी किया गया था. दीवान ने कहा कि कंटेंट (सामग्री) किसी एक व्यक्ति की राय का मामला नहीं था, बल्कि कमिटी का मिलकर लिया गया फैसला था. आलोक प्रसन्ना कुमार की तरफ से पेश सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि कक्षा 8 का चैप्टर (अध्याय) क्लास 6 और 7 में पढ़ाए गए टॉपिक्स का ही अगला हिस्सा था. बेंच के सामने यह कहा गया कि छात्रों को संस्थानों की असल समझ दी जानी चाहिए, जिसमें उनकी कमियां भी शामिल हैं, न कि 'सफेदपोश' किया हुआ वर्शन, और मीडिया में न्यायपालिका पर असर डालने वाले मुद्दों पर खुली चर्चा होनी चाहिए.