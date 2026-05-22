'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' वाले चैप्टर पर घिरे 3 शिक्षाविदों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैकलिस्ट करने का आदेश वापस लिया
एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक चैप्टर जोड़ा गया था. इसमें बताया गया कि कैसे अदालत भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं हैं.
By Sumit Saxena
Published : May 22, 2026 at 3:45 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना पिछला आदेश वापस ले लिया, जिसमें तीन शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट किया गया था. जिन्होंने NCERT की कक्षा 8वीं की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' पर एक विवादित अध्याय में योगदान दिया था.
कोर्ट ने यह फैसला केंद्रीय और राज्य संस्थानों पर छोड़ दिया कि वे खुद तय करें कि उन्हें शैक्षणिक परियोजनाओं (एकेडमिक प्रोजेक्ट्स) में शामिल करना है या नहीं. कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों शिक्षाविदों (लेखक) मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार को बड़ी राहत दी है.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षाविदों की इस बात को मान लिया के वे 'फ्लाई-बाय-नाइट' ऑपरेटर नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं जिनकी साख बनी हुई है.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन तीन शिक्षाविदों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर पर पहले के आदेश के दूरगामी नतीजों को लेकर चिंता जताई थी. बेंच शिक्षाविदों की दाखिल की गई आवेदन पर सुनवाई कर रही थी.
सुनवाई के दौरान, बेंच ने शिक्षाविदों की इस बात पर खुशी जताई कि अध्याय को मिलकर और बिना किसी गलत इरादे के तैयार किया गया था. मिशेल डैनिनो की तरफ से पेश सीनियर वकील श्याम दीवान ने जोर देकर कहा कि 11 मार्च का आदेश शिक्षाविदों (एकेडेमिक्स) को सुने बिना जारी किया गया था. दीवान ने कहा कि कंटेंट (सामग्री) किसी एक व्यक्ति की राय का मामला नहीं था, बल्कि कमिटी का मिलकर लिया गया फैसला था.
आलोक प्रसन्ना कुमार की तरफ से पेश सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि कक्षा 8 का चैप्टर (अध्याय) क्लास 6 और 7 में पढ़ाए गए टॉपिक्स का ही अगला हिस्सा था. बेंच के सामने यह कहा गया कि छात्रों को संस्थानों की असल समझ दी जानी चाहिए, जिसमें उनकी कमियां भी शामिल हैं, न कि 'सफेदपोश' किया हुआ वर्शन, और मीडिया में न्यायपालिका पर असर डालने वाले मुद्दों पर खुली चर्चा होनी चाहिए.
वकील ने कहा कि इन मुद्दों को छात्रों से दबाया नहीं जा सकता. वकील ने बेंच के सामने यह साफ किया कि कोई गलत इरादा नहीं था. सुपर्णा दिवाकर की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट जे साई दीपक ने कहा कि उनके मुवक्किल का मसौदा बनाने में बहुत कम रोल था और इस आदेश ने उनकी रोजी-रोटी के अधिकार पर बहुत बुरा असर डाला है.
जस्टिस बागची ने कहा, "मुद्दा यह था कि प्रस्तुति संतुलित थी या नहीं...करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को न्यायपालिका की एक खास बात के तौर पर प्रमुखता दी गई थी. कानूनी सेवाओं तक पहुंच या जजों के सकारात्मक भूमिका के बारे में एक भी शब्द नहीं था."
शिक्षाविदों की तरफ से पेश वकील ने कहा कि किताब के दूसरे हिस्सों में ज्यूडिशियरी के योगदान पर बात हुई थी. सबमिशन (प्रस्तुति) सुनने के बाद, बेंच ने अपने 11 मार्च के आदेश में की गई उल्टी बातों को हटा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के आदेश में कहा था कि तीनों शिक्षाविदों ने जानबूझकर क्लास 8 के छात्रों के सामने भारतीय न्यायपालिका (इंडियन ज्यूडिशियरी) की नकारात्मक छवि बनाने के लिए तथ्य को गलत तरीके से पेश किया.
बेंच ने कहा कि केंद्र और राज्य इन विशेषज्ञों के साथ भविष्य में जुड़ने के बारे में अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं. यह देखते हुए कि दी गई सफाई संतोषजनक थी, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ब्लैकलिस्टिंग का आदेश वापस ले लिया.
11 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को तीन शिक्षाविदों मिशेल डैनिनो, आलोक प्रसन्ना कुमार, और सुपर्णा दिवाकर से 'आपत्तिजनक' कंटेंट का हवाला देते हुए अलग होने का निर्देश दिया था. इससे पहले, 26 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने पाठ्यपुस्तक के प्रकाशन, रीप्रिंटिंग (पुनर्मुद्रण), या डिजिटल प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी.
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