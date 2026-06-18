RE-NEET: दिल्ली में परिजनों के लिए एग्जाम सेंटर पर बनेंगे 'कूलिंग जोन'
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल की घोषणा करते हुए इसे छात्र-हित में एक बड़ा कदम बताया.
Published : June 18, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : June 18, 2026 at 12:21 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट (NEET) परीक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने एक मानवीय पहल की है. परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों परीक्षार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए सरकार ने परीक्षा केंद्रों पर विशेष 'कूलिंग जोन' (COOLING ZONE) बनाने का फैसला लिया है.
पहली बार हुई ऐसी व्यवस्था
सामान्यतः परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए तो इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन बाहर घंटों इंतजार करने वाले माता-पिता और परिजनों की सुविधाओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. इस बार दिल्ली सरकार ने इसे एक नई दिशा दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "यह पहली बार है जब दिल्ली में किसी बड़ी प्रवेश परीक्षा के दौरान हमने केंद्रों के बाहर विशेष 'कूलिंग जोन' तैयार किए हैं. हमारा मानना है कि परीक्षार्थी का मानसिक तनाव काफी हद तक उसके परिजनों की स्थिति पर भी निर्भर करता है. यदि बाहर उनके अभिभावक आराम से रहेंगे, तो छात्र भी अधिक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे पाएंगे."
दिल्ली में NEET के 97 केंद्र
दिल्ली में नीट परीक्षा के लिए कुल 97 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 69 सरकारी विद्यालय में तथा 28 केंद्रीय विद्यालयों में हैं. इन परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन द्वारा विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जाएंगे, जहां अभिभावकों और परिजनों के बैठने, विश्राम करने तथा गर्मी से राहत पाने की समुचित व्यवस्था रहेगी.
'कूलिंग जोन' में मिलेंगी ये सुविधाएं
- दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे ये कूलिंग जोन पूरी तरह से वातानुकूलित टेंट या शेड वाले होंगे, ताकि चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का असर कम से कम हो. इन केंद्रों पर परिजनों के लिए कई सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं.
- पर्याप्त बैठने की व्यवस्था: परिजनों के लिए आरामदायक कुर्सियां और बैठने के लिए पर्याप्त छायादार स्थान.
- पेयजल और राहत: शुद्ध पेयजल के साथ-साथ भीषण गर्मी से बचाने के लिए पारंपरिक शिकंजी और ओआरएस के घोल का भी प्रबंध किया गया है.
- प्राथमिक चिकित्सा: लू लगने की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए इन जोनों के पास मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी.
- सूचना डेस्क: परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी देने के लिए सहायता केंद्र भी बनाए जाएंगे.
सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए अभिभावकों ने इसे 'सहयोग की मिसाल' बताया है. नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के पिता अवधेश ने कहा, "अक्सर हमें परीक्षा के दौरान सड़कों या फुटपाथों पर घंटों खड़ा रहना पड़ता है. इस बार सरकार ने हमारी परेशानी को समझा है, जो वाकई में काबिले तारीफ है."
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा केंद्रों के बाहर यातायात सुगम रखें और इन कूलिंग जोनों के पास भीड़ न जमा होने दें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जलभराव या बिजली की समस्या जैसी किसी भी बाधा को तत्काल दूर किया जाए.
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