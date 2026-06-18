ETV Bharat / bharat

RE-NEET: दिल्ली में परिजनों के लिए एग्जाम सेंटर पर बनेंगे 'कूलिंग जोन'

NEET RE EXAM 2026: एग्जाम सेंटर पर अभिभावकों के लिए कूलिंग जोन बनाने की तैयारी ( सांकेतिक तस्वीर )