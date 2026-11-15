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छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों को राहत, दिल्ली से आज 27 विशेष ट्रेनें चलेंगी

भारतीय रेल ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: छठ महापर्व के दौरान घर जाने वाले यात्रियों को राहत देने के उत्तर रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है. दिल्ली से पूर्वांचल व बिहार जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए रविवार को दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से कुल 27 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी. इनमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नौ, आनंद विहार टर्मिनल से पांच, शकूरबस्ती से सात, दिल्ली जंक्शन से दो, हजरत निजामुद्दीन से तीन व रोहतक से एक विशेष ट्रेन शामिल है. रेलवे के अनुसार यात्रियों की संख्या व मांग को देखते हुए अतिरिक्त अनारक्षित विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी.