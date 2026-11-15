छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों को राहत, दिल्ली से आज 27 विशेष ट्रेनें चलेंगी
त्योहार के दौरान गोरखपुर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से गोरखपुर के बीच भी एक आरक्षित विशेष ट्रेन चलाई जाएगी.
Published : November 15, 2026 at 11:26 AM IST
नई दिल्ली: छठ महापर्व के दौरान घर जाने वाले यात्रियों को राहत देने के उत्तर रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है. दिल्ली से पूर्वांचल व बिहार जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए रविवार को दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से कुल 27 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी. इनमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नौ, आनंद विहार टर्मिनल से पांच, शकूरबस्ती से सात, दिल्ली जंक्शन से दो, हजरत निजामुद्दीन से तीन व रोहतक से एक विशेष ट्रेन शामिल है. रेलवे के अनुसार यात्रियों की संख्या व मांग को देखते हुए अतिरिक्त अनारक्षित विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी.
त्योहार के दौरान गोरखपुर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से गोरखपुर के बीच भी एक आरक्षित विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. ट्रेन संख्या 05113 गोरखपुर-दिल्ली 17 नवंबर को गोरखपुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी. अगले दिन सुबह 5:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 05114 दिल्ली-गोरखपुर 18 नवंबर को सुबह 8:10 बजे दिल्ली से रवाना होकर उसी दिन रात 11 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. दोनों दिशाओं में इस ट्रेन का एक-एक फेरा निर्धारित किया गया है. ये पूरी तरह आरक्षित विशेष ट्रेन होगी. रास्ते में खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद व गाजियाबाद सहित प्रमुख स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा.
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इसके अतिरिक्त नई दिल्ली से पटना के बीच सुपरफास्ट आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का भी संचालन किया जा रहा है. ट्रेन संख्या 04068 नई दिल्ली-पटना 15 से 22 नवंबर तक कुल आठ फेरे लगाएगी. यह ट्रेन नई दिल्ली से रात 11:40 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 5 बजे पटना पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04067 पटना-नई दिल्ली 16 से 23 नवंबर तक कुल आठ फेरे लगाएगी. यह पटना से शाम 7 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. इस ट्रेन में एसी और स्लीपर श्रेणी के कोच लगाए गए हैं.
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दोनों दिशाओं में इस ट्रेन का गाजियाबाद, टूंडला जंक्शन, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा व दानापुर स्टेशनों पर ठहराव निर्धारित किया गया है. नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन रात 12:13 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद आगे के लिए रवाना होगी. वहीं, पटना से आने वाली ट्रेन दोपहर 12:10 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक छठ पर्व के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या रेलवे स्टेशनों पर देखी जा रही है. ऐसे में नियमित ट्रेनों में भीड़ का दबाव कम करने व यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन के समय, ठहराव व आरक्षण की स्थिति की जानकारी रेलवे की एनटीईएस वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 139 से जरूर प्राप्त कर लें.
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