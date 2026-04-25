बच गई अजहरुद्दीन की 'कुर्सी'! राज्यपाल की हरी झंडी के बाद MLC बनने का रास्ता साफ
तेलंगाना में राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी नियुक्तियों का मुद्दा कई दिनों से पेंडिंग पड़ा था, जिसको लेकर राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई थी.
Published : April 25, 2026 at 4:06 PM IST
हैदराबादः एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, विधान परिषद के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन और एम. कोदंडराम के लंबे समय से लंबित नामांकन को आखिरकार राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने संबंधित फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे राज्यपाल कोटे के तहत उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है.
बता दें कि राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी नियुक्तियों का मुद्दा कई दिनों से अनसुलझा था. जिसको लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक अनिश्चितता बनी हुई थी. राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही अजहरुद्दीन और कोदंडराम के नामों की सिफारिश की थी, लेकिन मंजूरी में देरी के कारण राजनीतिक विवाद खड़ा हो रहा था.
यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि अजहरुद्दीन के सामने मंत्री बने रहने की चुनौती थी. यदि वह इस महीने के अंत तक विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करने में विफल रहते, तो उनका मंत्री पद जाने का खतरा था. अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही वह अनिश्चितता खत्म होती दिख रही है.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में राज्यपाल से मुलाकात की थी और प्रशासनिक आवश्यकता तथा राजनीतिक स्थिरता का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था. सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस लंबी देरी और उससे होने वाले असर पर विशेष जोर दिया था.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने उचित विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. जल्द ही औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेलंगाना राज्य आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे कोदंडराम को शामिल किए जाने का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है. परिषद में उनके आने से नीतिगत चर्चाओं को मजबूती मिलने और विधायी कार्यवाही में अनुभवी दृष्टिकोण शामिल होने की उम्मीद है.
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