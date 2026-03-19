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हाई कोर्ट से सोलह साल की रेप पीड़ित को मिली गर्भपात की इजाजत, 16 हफ्ते की प्रेग्नेंट है

अहमदाबाद: गांधीनगर की 16 साल की रेप पीड़िता को बड़ी राहत देते हुए, गुजरात हाई कोर्ट ने 16 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात को मंजूरी दे दी है. इस मामले में, नाबालिग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपनी प्रेग्नेंसी जारी रखने में असमर्थता जताई थी.

याचिका की सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई की और गांधीनगर के सरकारी अस्पताल को नाबालिग की विस्तृत मेडिकल जांच करने का निर्देश दिया. डॉक्टरों की एक टीम द्वारा की गई मेडिकल जांच में एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें कहा गया था कि गर्भपात के लिए स्थितियां अनुकूल हैं. इस रिपोर्ट के आधार पर, कोर्ट ने गर्भपात को मंजूरी दे दी है.

मौजूदा मामले में, दिसंबर 2025 में डाभोडा पुलिस स्टेशन में नाबालिग के साथ रेप के आरोप में आरोपी के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था. जबकि केस की जांच अभी भी चल रही है, हाई कोर्ट ने गर्भपात को मंजूरी देते हुए डॉक्टरों को अहम निर्देश दिए हैं कि वे भ्रूण से मिले DNA सैंपल को सुरक्षित रखें और उसे जांच अधिकारी को सौंप दें, ताकि इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके.

कोर्ट ने अपने आदेश में नाबालिग की मानसिक और शारीरिक सेहत को प्राथमिकता दी है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह फैसला समाज पर पड़ने वाले असर और नाबालिग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में, पीड़िता की इच्छाएं और भलाई सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं.