ETV Bharat / bharat

हाई कोर्ट से सोलह साल की रेप पीड़ित को मिली गर्भपात की इजाजत, 16 हफ्ते की प्रेग्नेंट है

गुजरात हाई कोर्ट ने 16 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग रेप पीड़िता को अबॉर्शन कराने की इजाजत दी.

Relief for Minor Rape Victim
गुजरात हाई कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: गांधीनगर की 16 साल की रेप पीड़िता को बड़ी राहत देते हुए, गुजरात हाई कोर्ट ने 16 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात को मंजूरी दे दी है. इस मामले में, नाबालिग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपनी प्रेग्नेंसी जारी रखने में असमर्थता जताई थी.

याचिका की सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई की और गांधीनगर के सरकारी अस्पताल को नाबालिग की विस्तृत मेडिकल जांच करने का निर्देश दिया. डॉक्टरों की एक टीम द्वारा की गई मेडिकल जांच में एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें कहा गया था कि गर्भपात के लिए स्थितियां अनुकूल हैं. इस रिपोर्ट के आधार पर, कोर्ट ने गर्भपात को मंजूरी दे दी है.

मौजूदा मामले में, दिसंबर 2025 में डाभोडा पुलिस स्टेशन में नाबालिग के साथ रेप के आरोप में आरोपी के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था. जबकि केस की जांच अभी भी चल रही है, हाई कोर्ट ने गर्भपात को मंजूरी देते हुए डॉक्टरों को अहम निर्देश दिए हैं कि वे भ्रूण से मिले DNA सैंपल को सुरक्षित रखें और उसे जांच अधिकारी को सौंप दें, ताकि इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके.

कोर्ट ने अपने आदेश में नाबालिग की मानसिक और शारीरिक सेहत को प्राथमिकता दी है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह फैसला समाज पर पड़ने वाले असर और नाबालिग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में, पीड़िता की इच्छाएं और भलाई सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं.

इस प्रक्रिया के लिए डॉक्टरों का एक विशेष पैनल बनाया जाएगा, जिसमें अनुभवी और वरिष्ठ डॉक्टर शामिल होंगे. गर्भपात से पहले, नाबालिग को इससे जुड़े सभी जोखिमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और उसकी सहमति ली जाएगी. कोर्ट ने आगे निर्देश दिया है कि अगर गर्भपात के दौरान बच्चा जीवित पैदा होता है, तो नाबालिग और नवजात, दोनों को उचित मेडिकल इलाज और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. अगर नाबालिग बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

याचिकाकर्ता के वकील, एडवोकेट पीवी पटालिया ने कहा, "इस मामले में, अदालत ने पीड़िता की मानसिक स्थिति और भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक संवेदनशील और समय पर फैसला लिया है. कानून सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका संबंध मानवता से भी है, और यह फैसला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है."

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा फैसला दूसरे मिलते-जुलते मामलों में भी एक मार्गदर्शक का काम कर सकता है, जहां पीड़ितों को जल्द और संवेदनशील न्याय दिलाना जरूरी होता है.

ये भी पढे़ं: 26 हफ्ते का भ्रूण: गुजरात हाई कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को गर्भपात की अनुमति नहीं दी

TAGGED:

MINOR RAPE VICTIM
RELIEF FOR MINOR RAPE VICTIM
GUJARAT HIGH COURT
16 WEEK ABORTION
RELIEF FOR MINOR RAPE VICTIM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.