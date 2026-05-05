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इंजीनियर रशीद को राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स में बीमार पिता से मिलने की दी इजाजत

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी इंजीनियर रशीद को अपने बीमार पिता से दिल्ली एम्स में मिलने की इजाजत दे दी है.

Engineer Rashid Gets Relief from Delhi High court
दिल्ली हाईकोर्ट से इंजीनियर रशीद को राहत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 5, 2026 at 6:00 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्‍ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर राशिद को उनके बीमार पिता से मिलने की अनुमति दे दी है.जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने उन्हें 10 मई तक दिल्‍ली एम्‍स में इलाज के लिए भर्ती उनके पिता के पास रोजाना 12 घंटे रुकने की इजाजत दी है. इसके बाद उन्‍हें जेल लौटना होगा.

इंजीनियर रशीद ने याचिका में कहा था, 'उनके पिता बीमार हैं और वो वेंटिलेटर पर हैं. पूर्व आदेश में अदालत ने उन्हें श्रीनगर में रहने का आदेश दिया है, जबकि उनके पिता का स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है.' अब उनके पिता को दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया है.

पट‍ियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी थी याच‍िका

इंजीनियर रशीद की याचिका में कहा गया कि वे श्रीनगर में फंसे हुए हैं. उन्होंने दिल्ली एम्स आकर अपने पिता को देखने के लिए अंतरिम जमानत में बदलाव करने की मांग की थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 अप्रैल को इंजीनियर रशीद की याचिका खारिज कर दिया था. पट‍ियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को हिरासत में संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी.

कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक संसद के पूरे सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. नवंबर 2025 में भी कोर्ट ने रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. इसके अलावा सितंबर 2025 में हुए उप-राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी थी. इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी. इंजीनियर राशिद को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.

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