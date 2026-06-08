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कोचिंग संचालक खान सर को राहत, मानहानि याचिका पर तत्काल कार्रवाई से दिल्ली HC का इनकार

इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

कोचिंग संचालक खान सर को राहत
कोचिंग संचालक खान सर को राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 8, 2026 at 6:43 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग संचालक खान सर और दूसरे कोचिंग टीचर की कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर दाखिल मानहानि याचिका पर तत्काल कार्ऱवाई करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने खान सर समेत दूसरे कोचिंग संचालकों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रसारित वीडियो और पोस्ट में उनको लेकर बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार और दल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही, उन पर दलाली करने और फेक न्यूज की दुकान चलाने का भी आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि जिसकी वजह से उनके परिवार को उत्पीड़न और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, याचिकाकर्ता ने अपने न्यूज चैनल पर शो चलाया था. जिसमें उन्होंने कोचिंग संचालकों को दो कौड़ी का टीचर कहा था. इसके बाद इस मामले पर बवाल मच गया और कई कोचिंग संचालकों ने वीडियो बनाकर तीखी आलोचना की. सोशल मीडिया पर इसे लेकर पक्ष विपक्ष में काफी तर्क-वितर्क देखने को मिले. उसके बाद याचिकाकर्ता ने खान सर और कुछ दूसरे कोचिंग संचालकों के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की. मानहानि याचिका में दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है.

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DELHI HIGH COURT KHAN SIR
RELIEF FOR KHAN SIR
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