ETV Bharat / bharat

'तमिलनाडु के लिए 31 अगस्त तक तय मात्रा से अधिक पानी छोड़ा', कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सोमवार तक तमिलनाडु के लिए तय मात्रा से अधिक पानी छोड़ा है और वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के 9,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश का पालन कर रही है.

सोमवार को, यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच तमिलनाडु की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक को कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

गत 25 अगस्त को सीडब्ल्यूएमए ने कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की उस सिफारिश को बरकरार रखा था, जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए 9,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था.

जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन ने पीठ को बताया कि राज्य ने प्राधिकरण के समक्ष पानी की पिछली कमी (बकाया) का मुद्दा उठाया था, लेकिन इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया.

कर्नाटक सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा, "आज की तारीख तक हम सीडब्ल्यूएमए के निर्देश का पालन कर रहे हैं." दीवान ने कहा कि 25 अगस्त के निर्देश के अनुसार 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना था और पहले दिन कर्नाटक ने 10,727 क्यूसेक पानी छोड़ा. उन्होंने कहा, "30 अगस्त को 9,888 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और आज सुबह आठ बजे तक 11,547 क्यूसेक पानी छोड़ा गया."उन्होंने कहा, "आज तक हमने तय मात्रा से अधिक पानी छोड़ा है."