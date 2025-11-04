ETV Bharat / bharat

विकसित भारत के लिए GNI पांच गुनी करनी पड़ेगी, कृषि की पुनर्कल्पना पर करना होगा काम

विकसित कृषि संकल्प अभियान में सरकार की परिकल्पना ये है कि भारतीय कृषि को विकसित भारत की आधारशिला बनाना होगा.

REIMAGINING AGRICULTURE
विकसित भारत के लिए 2047 तक GNI पांच गुनी करनी पड़ेगी.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 11:33 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: कृषि और खाद्य प्रणालियां विकसित भारत के प्रमुख प्रेरक होंगे, जो कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकताओं को आकार देंगे. खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका, जलवायु अनुकूलन और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता. राष्ट्रीय कार्यबल के 45.8% को रोजगार प्रदान करने वाला और प्रतिवर्ष लगभग 1 बिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करने वाला यह क्षेत्र रोजगार सृजन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिणामों और समावेशी आर्थिक विकास का आधार है.

भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए, उसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) में 5 गुना वृद्धि होनी चाहिए, जो कृषि आय और उत्पादकता में समान वृद्धि प्राप्त करने से अभिन्न लक्ष्य है.

परिवर्तन के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकियां: अग्रणी प्रौद्योगिकियां भारतीय कृषि के लिए इन संरचनात्मक चुनौतियों से पार पाने का एक परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करती हैं, खासकर जब बढ़ती जटिलताएँ पारंपरिक हस्तक्षेपों को अपर्याप्त बना रही हैं. ये प्रौद्योगिकियां स्वतंत्र अंतिम समाधान के रूप में और कृषि मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण समाधानों के प्रवर्तक के रूप में कार्य करती हैं.

रोडमैप के बारे में: यह रोडमैप भारत के विविध कृषि परिदृश्य में उत्पादकता, स्थिरता और आय बढ़ाने के लिए जलवायु प्रतिरोधी बीजों, डिजिटल ट्विन्स, सटीक कृषि, एजेंटिक एआई और उन्नत मशीनीकरण सहित अग्रणी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है. किसानों को तीन प्राथमिक प्रकारों, अर्थात् आकांक्षी, परिवर्तनशील और उन्नत, में विभाजित करके, यह रोडमैप छोटे किसानों से लेकर व्यावसायिक कृषकों तक, के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के प्रति संवेदनशील, अनुकूलित, क्रियाशील समाधान प्रदान करता है.

रोडमैप इस बात पर प्रकाश डालता है कि सही हस्तक्षेपों के साथ, भारत कृषि लचीलेपन, समावेशी ग्रामीण समृद्धि और कृषि-तकनीक नवाचार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के नए स्तरों को प्राप्त कर सकता है, और 2047 तक विकसित भारत के विजन की दिशा में सार्थक योगदान दे सकता है.

भारत का कृषि परिदृश्य: चुनौतियां और अग्रणी प्रौद्योगिकी की भूमिका: भारतीय कृषि के संदर्भ में, अग्रणी प्रौद्योगिकियों को देश के किसानों की विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना आवश्यक है. वर्षा-आधारित, निर्वाह-आधारित छोटे किसानों से लेकर प्रगतिशील, व्यावसायिक स्तर के किसानों तक, प्रत्येक किसान को चुनौतियों का एक अनूठा समूह सामना करना पड़ता है और वे उनके लिए विशिष्ट समाधान खोजते हैं. अग्रणी प्रौद्योगिकियों में भारत में कृषि विकास को गति देने की अपार क्षमता है.

विकसित भारत के लिए 2047 तक GNI पांच गुनी करनी पड़ेगी. (स्रोत (क्रेडिट) : फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक रोडमैप.)
विकसित भारत के लिए 2047 तक GNI पांच गुनी करनी पड़ेगी. (स्रोत (क्रेडिट) : फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक रोडमैप.)
विकसित भारत के लिए 2047 तक GNI पांच गुनी करनी पड़ेगी. (स्रोत (क्रेडिट) : फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक रोडमैप.)

प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

  • कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन को मजबूत करना.
  • बाजार संपर्कों (घरेलू और निर्यात) को बढ़ाना.
  • स्थायी, जलवायु-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना.
  • कृषि उत्पादकता और विविधीकरण में सुधार करना.

बीज से बिक्री तक: फ्रंटियर तकनीक पूरे किसान जीवनचक्र में मूल्य संवर्धन कर सकती है.

विकसित भारत के लिए 2047 तक GNI पांच गुनी करनी पड़ेगी. (स्रोत (क्रेडिट) : फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक रोडमैप.)

प्रमुख बाधाएं: कृषि में फ्रंटियर तकनीक क्रांति की राह में 6 प्रमुख बाधाओं की पहचान करनी होगी.

विकसित भारत के लिए 2047 तक GNI पांच गुनी करनी पड़ेगी. (स्रोत (क्रेडिट) : फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक रोडमैप.)

स्रोत (क्रेडिट) : फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक रोडमैप.

ये भी पढ़ें - कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने सुझाए उपाय, जानें क्या कहा

