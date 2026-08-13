पुनर्वासित महिला माओवादी का रैंप पर जलवा, सोशल मीडिया पर धमाल
रैंप वॉक मील का पत्थर बना, सीएम ने कहा- ये सिर्फ फैशन शो नहीं, हिंसा से विकास और सम्मानजनक भविष्य की ओर बढ़ते कदम हैं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 13, 2026 at 9:06 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब बहुत कुछ बदलता हुआ दिखने लगा है. जो नक्सली कभी अपने हाथों में बंदूक लेकर चलते थे वह अब छत्तीसगढ़ की पहचान को बाजार देने के लिए मेहनत कर रहे हैं. नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बस्तर के कई पुनर्वासित महिला नक्सलियों ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में रैंप वॉक किया और छत्तीसगढ़ के पोषण से बने परिधान का प्रस्तुतीकरण भी दिया.
सोशल मीडिया पर धूम
रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पुनर्वासित नक्सलियों का रैंप वॉक सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है. जो कभी जंगल में हथियार लेकर चलते थे उनका बदला हुआ रूप देखकर लोग इनकी प्रशंसा भी खूब कर रहे हैं.
The ramp had a different kind of glow today.— MyGovIndia (@mygovindia) August 13, 2026
Former Naxal women from Bastar walked the ramp at a #NationalHandloomDay event, bringing their stories, confidence and the beauty of handloom to the spotlight. Their journey reflects the spirit of a #NewIndia, where transformation… pic.twitter.com/WvxGPNHXv0
रैंप वॉक मील का पत्थर बना
आप को बता दें की इन्हें हुनरमंद बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कई तरह के काम कर रही है. इसी क्रम में कुछ लोगों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जा रहा है. कुछ महिला रेस्टोरेंट संचालन की पढ़ाई और ट्रेनिंग ले रही है. 31 मार्च 2026 के बाद छत्तीसगढ़ से खत्म हुए नक्सलवाद के बाद अब हर क्षेत्र में बदलाव दिखने लगा है, जिसमें समर्पित नक्सलियों का रैंप वॉक एक मील का पत्थर बना है.
विकास ही मोदी की गारंटी है
नेशनल हैंडलूम डे पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ में काम किया है उसे मोदी के गारंटी का नाम दे रहे हैं. आज जिस तरीके से फैशन शो का आयोजन हो रहा है और इसमें तमाम लोग शामिल हो रहे हैं यह बढ़ते छत्तीसगढ़ का परिचायक है. उन्होंने कहा कि हैंडलूम हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ विरासत को एक सूत्र में पिरोने वाली विद्या की कलाकारी है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम करके जिन लोगों ने इस कला को आज भी जीवित रखा है मैं वैसे लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं. आर्थिक परिस्थितियां खराब होने के बाद भी, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आमदनी के अवसर नहीं होने के बाद भी इस कला को हथकरघा को आप लोगों ने जीवित रखा है यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है.
छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और विरासत का प्रतीक है भारत की शिल्प कला और हस्तकरघा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत के लोगों से आह्वान करते हैं कि हमें स्थानीय उत्पादों को ही ज्यादा से ज्यादा जगह देना चाहिए. स्थानीय उत्पादन हमारी आर्थिक गतिविधि को ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत पारंपरिक शिल्प और उससे जुड़े लाखों परिवार के विकास का एक जन आंदोलन भी बनता है.