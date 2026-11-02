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चारधाम के लिए चार्टर्ड हेली सेवाएं बंद, केदारघाटी से केदारनाथ धाम के लिए नियमित उड़ानें जारी

केदारनाथ धाम हेली सेवा ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए केदारघाटी से संचालित होने वाली नियमित हेली सेवाएं सुचारू रूप से जारी हैं. शेरसी, फाटा और गुप्तकाशी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर लगातार श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन करा रहे हैं. इन सेक्टरों से केदारनाथ धाम तक पहुंचने में महज सात मिनट का समय लग रहा है. हालांकि, लंबी दूरी की चार्टर हेली सेवाओं पर फिलहाल विराम लग गया है. बदरीनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद दो पायलटों की अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में निजी चार्टर ऑपरेटरों ने अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं.

इस निर्णय का सीधा असर देहरादून के सहस्रधारा हेलीपैड से केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली चार्टर सेवाओं पर पड़ा है. पहले मौसम अनुकूल रहने पर इन सेवाओं के तहत प्रतिदिन करीब 50 से 60 चार्टर उड़ानों का संचालन किया जाता था. लेकिन ऑपरेटरों की ओर से उड़ानें रोके जाने के बाद लंबी दूरी की हेली सेवाएं प्रभावित हुई हैं. वहीं, केदारघाटी से संचालित होने वाली नियमित हेली सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है.