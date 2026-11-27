दिल्ली और बिहार के बीच सफर का नया अध्याय: अब साल भर दौड़ेंगी नियमित बसें, लाखों यात्रियों को बड़ी राहत
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कश्मीरी गेट से 5 बसों को बिहार के लिए रवाना किया.
Published : November 27, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 6:09 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली व बिहार के बीच आवागमन की तस्वीर अब बदलने जा रही है. वर्षों से पर्व-त्योहारों और भीड़भाड़ के मौसम में टिकट व बसों की किल्लत से जूझते यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को दिल्ली-बिहार नियमित अंतर्राज्यीय बस सेवा का औपचारिक आगाज कर दिया गया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह व बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने आज कश्मीरी गेट से 5 बसों को हरी झंडी दिखाकर बिहार के लिए रवाना किया.
इस शुभारंभ के साथ ही दोनों राज्यों के बीच परिवहन समझौते (MoU) के तहत 18 मार्गों पर नियमित बस संचालन की शुरुआत हो गई है. अधिकारियों व नेताओं के मुताबिक इस कदम से दिल्ली में रह रहे और काम कर रहे लगभग 20 लाख कामगारों, श्रमिकों, विद्यार्थियों व आम यात्रियों को साल भर सुरक्षित और सुगम सफर का विकल्प मिलेगा.
त्योहारों की अस्थायी व्यवस्था से साल भर की नियमित सेवा तक
अब तक दिल्ली और बिहार के बीच विशेष बसों का संचालन मुख्य रूप से बड़े पर्व-त्योहारों के दौरान ही किया जाता था. आंकड़ों के अनुसार, 2025 में 210 से अधिक बसें और 2026 की दीपावली व छठ पूजा के मौके पर 155 बसें चलाई गई थीं. हालांकि, यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए अब इस व्यवस्था को स्थायी व साल भर चलने वाली नियमित सेवा में बदला गया है.
इस नई व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने 75 नॉन-एसी व 74 एसी बसें खरीदी हैं। इसके अलावा पीपीपी (PPP) मोड में 150 बसें संचालित करने की योजना पर भी काम आगे बढ़ाया गया है.
'दिल और आत्मा के रिश्ते को मिली नई रफ्तार'
हरी झंडी दिखाने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार व दिल्ली के बीच 'दिल और आत्मा का रिश्ता' है और आज दोनों सरकारों के बीच एमओयू साइन होना बेहद खुशी की बात है. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बिहार सरकार को 216 परमिट दिए हैं, जिनके आधार पर शुरुआती तौर पर 18 अंतर्राज्यीय रूटों पर दिल्ली से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए बसें चलेंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों बिहारवासी दिल्ली आकर अपनी मेहनत से राजधानी को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं. दिल्ली को प्यार व आशीर्वाद देते हैं. यह रूट संयोजन दिल्ली में पढ़ने आने वाले लाखों विद्यार्थियों और रोजगार, काम व व्यापार के लिए आने वाले मज़दूर भाई-बहनों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों सरकारें अंत्योदय और 'सबका साथ, सबका विकास' के विज़न के तहत काम कर रही हैं, जिससे दिल्ली या बिहार में रहने वाले हर नागरिक को जरूरी सुविधाएं मिल सकें.
रेखा गुप्ता ने बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह व पूरे विभाग को बधाई देते हुए कहा कि जैसे-जैसे लोगों की आवाजाही (मोबिलिटी) बढ़ेगी, वैसे-वैसे बसों और रूटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर, रूट व परमिट तय हैं और जरूरत के हिसाब से बसें जुड़ती चली जाएंगी.
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'सदियों पुराना संबंध और मजबूत होगा'
बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि आज बिहार के लिए गर्व का विषय है कि दिल्ली से सदियों पुराना संबंध बसों के माध्यम से और अधिक मज़बूत हुआ है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में बसे और विभिन्न क्षेत्रों में काम करके दिल्ली की तरक्की में योगदान दे रहे लोगों के लिए आज एमओयू साइन किया गया है और तत्काल 18 रूट चिह्नित किए गए हैं.
दामोदर रावत ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा 216 परमिट जारी किए जाने से निकट भविष्य में इस सेवा को और मजबूती मिलेगी. उन्होंने छठ पूजा और दीपावली के दौरान दिल्ली में रहने वाले बिहार व पूर्वांचल के लोगों को होने वाली कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2025 में विशेष परमिट के जरिए बसों का परिचालन शुरू किया था, जिसके तहत उस समय 210 से ज़्यादा बसें और इस वर्ष 155 बसें चलाई गईं.
उन्होंने बिहार सरकार की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह जी का आभार जताते हुए कहा कि इससे दोनों राज्यों के बीच मजबूत रिश्ता फिर से कायम हुआ है। दामोदर रावत ने कहा कि एनडीए (NDA) सरकार लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर योजनाएँ लाती है और अब दिल्ली में बसे बिहार व पूर्वांचल के लोग—चाहे वे सचिवालय में काम करते हों, मज़दूरी करते हों या ठेला चलाते हों- अपने पर्व-त्योहारों या अन्य समय पर आसानी से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.
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