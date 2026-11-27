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दिल्ली और बिहार के बीच सफर का नया अध्याय: अब साल भर दौड़ेंगी नियमित बसें, लाखों यात्रियों को बड़ी राहत

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली व बिहार के बीच आवागमन की तस्वीर अब बदलने जा रही है. वर्षों से पर्व-त्योहारों और भीड़भाड़ के मौसम में टिकट व बसों की किल्लत से जूझते यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को दिल्ली-बिहार नियमित अंतर्राज्यीय बस सेवा का औपचारिक आगाज कर दिया गया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह व बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने आज कश्मीरी गेट से 5 बसों को हरी झंडी दिखाकर बिहार के लिए रवाना किया.

इस शुभारंभ के साथ ही दोनों राज्यों के बीच परिवहन समझौते (MoU) के तहत 18 मार्गों पर नियमित बस संचालन की शुरुआत हो गई है. अधिकारियों व नेताओं के मुताबिक इस कदम से दिल्ली में रह रहे और काम कर रहे लगभग 20 लाख कामगारों, श्रमिकों, विद्यार्थियों व आम यात्रियों को साल भर सुरक्षित और सुगम सफर का विकल्प मिलेगा.