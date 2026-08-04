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संसद से बिल पास, जन्म पंजीकरण में देरी की तो लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर

नई दिल्ली : संसद के दोनों सदनों ने विपक्षी सदस्यों के लगातार नारेबाजी के बीच ध्वनि मत से 'जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित कर दिया. विधेयक का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों में संशोधन करना है ताकि मौजूदा नियमों को और सख्त बनाया जा सके. इसके तहत, दो वर्ष से अधिक समय बाद किए गए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता अनिवार्य होगी.

दो साल से अधिक की देरी होने पर मामले हाईकोर्ट के अधीन न्यायिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट) के पास जाते हैं, न कि राज्य सरकार के अधीन जिला प्रशासक, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास.

मुख्य अंतर यह है कि दो साल पुराने जन्म या मृत्यु के सत्यापन के लिए अब कलेक्टर कार्यालय के बजाय अदालत प्रणाली का उपयोग करना होगा. विधेयक के साथ प्रस्तुत उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया है - विलंबित पंजीकरण को अधिक सख्त बनाना और समय पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना है.

विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, यह संशोधन उस तिथि से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करेगी. पिछले तीन वर्षों में यह दूसरी बार है जब संसद ने एक ऐसे कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है, जिसका सामना अधिकांश लोगों को केवल तभी करना पड़ता है जब उन्हें अपने जन्म का प्रमाण देना होता है.

वर्तमान कानून के तहत, एक वर्ष के बाद रिपोर्ट की जाने वाली किसी भी जन्म या मृत्यु के लिए सत्यापन और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती थी. अब संशोधित कानून के तहत दो वर्ष तक के विलंब के लिए भी यह प्रावधान लागू रहेगा.