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हिंदू विवाह के लिए रस्में जरूरी, सात फेरे के बिना सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं : गुजरात हाई कोर्ट

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र होने के आधार पर किसी भी हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-7 के अनुसार, अपेक्षित अनुष्ठान-विधि और परंपरा के अनुसार सप्तपदी (सात फेरे) पूरे होने के बाद ही विवाह वैध माना जाता है. अदालत ने कहा कि विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में जीवन भर चलने वाला एक पवित्र संस्कार है.

विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर हिंदू विवाह मान्य नहीं

ब्रिटेन में रहने वाले एक युवक ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. युवक ने दावा किया कि लड़की के पिता की कंपनी में नौकरी के दौरान प्रमोशन का लालच और नौकरी से निकालने की धमकी के आधार पर धोखे से उसके हस्ताक्षर ले लिए गए और शादी का पंजीकरण करा लिया गया. युवक और युवती ने कभी हिंदू रीति-रिवाज से शादी नहीं की और कभी पति-पत्नी के रूप में साथ नहीं रहे.

याचिकाकर्ता के वकील राहिल जैन ने कहा कि पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विरोधी पक्ष ने अपने लिखित जवाब में स्वीकार किया था कि दोनों के बीच हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार कोई विवाह समारोह नहीं हुआ था और कोई धार्मिक संस्कार नहीं किया गया था. हालांकि, पारिवारिक अदालत ने केवल विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर मामले को सुनवाई के लिए भेजा, जो कानून के प्रावधानों के खिलाफ था.

वकील राहिल जैन ने आगे कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-7 के अनुसार आवश्यक औपचारिकताओं के बिना किसी भी विवाह को वैध नहीं ठहराया जा सकता है. जबकि धारा-8 के तहत विवाह पंजीकरण केवल कानूनी रूप से संपन्न विवाह का प्रमाण है. इसलिए, यदि विवाह समारोह नहीं हुआ है, तो केवल विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर किसी को भी पति या पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं मिल सकता है. सुनवाई के दौरान, विरोधी पक्ष के वकील ने भी हाई कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि विवाह के पंजीकरण के अलावा, यह दिखाने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि विवाह हिंदू कानून के अनुसार संपन्न हुआ था.