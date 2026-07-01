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हिंदू विवाह के लिए रस्में जरूरी, सात फेरे के बिना सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं : गुजरात हाई कोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से हिंदू शादी मान्य नहीं होती, सात फेरे जैसे पारंपरिक रस्में जरूरी हैं.

The bride and groom present during the mass marriage ceremony.
सामूहिक विवाह समारोह के दौरान उपस्थित दूल्हा-दुल्हन. (प्रतीकात्मक file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 1:01 PM IST

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अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र होने के आधार पर किसी भी हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-7 के अनुसार, अपेक्षित अनुष्ठान-विधि और परंपरा के अनुसार सप्तपदी (सात फेरे) पूरे होने के बाद ही विवाह वैध माना जाता है. अदालत ने कहा कि विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में जीवन भर चलने वाला एक पवित्र संस्कार है.

विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर हिंदू विवाह मान्य नहीं
ब्रिटेन में रहने वाले एक युवक ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. युवक ने दावा किया कि लड़की के पिता की कंपनी में नौकरी के दौरान प्रमोशन का लालच और नौकरी से निकालने की धमकी के आधार पर धोखे से उसके हस्ताक्षर ले लिए गए और शादी का पंजीकरण करा लिया गया. युवक और युवती ने कभी हिंदू रीति-रिवाज से शादी नहीं की और कभी पति-पत्नी के रूप में साथ नहीं रहे.

याचिकाकर्ता के वकील राहिल जैन ने कहा कि पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विरोधी पक्ष ने अपने लिखित जवाब में स्वीकार किया था कि दोनों के बीच हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार कोई विवाह समारोह नहीं हुआ था और कोई धार्मिक संस्कार नहीं किया गया था. हालांकि, पारिवारिक अदालत ने केवल विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर मामले को सुनवाई के लिए भेजा, जो कानून के प्रावधानों के खिलाफ था.

वकील राहिल जैन ने आगे कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-7 के अनुसार आवश्यक औपचारिकताओं के बिना किसी भी विवाह को वैध नहीं ठहराया जा सकता है. जबकि धारा-8 के तहत विवाह पंजीकरण केवल कानूनी रूप से संपन्न विवाह का प्रमाण है. इसलिए, यदि विवाह समारोह नहीं हुआ है, तो केवल विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर किसी को भी पति या पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं मिल सकता है. सुनवाई के दौरान, विरोधी पक्ष के वकील ने भी हाई कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि विवाह के पंजीकरण के अलावा, यह दिखाने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि विवाह हिंदू कानून के अनुसार संपन्न हुआ था.

भारतीय संस्कृति में विवाह एक पवित्र संस्कार
गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि शादी सिर्फ कागज पर पंजीकरण नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में एक पवित्र संस्कार है. कोर्ट ने कहा कि विवाह एक व्यावसायिक लेन-देन या महज उत्सव नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच समानता, आपसी सम्मान और सहमति से बना जीवन भर का बंधन है. फैसले में कोर्ट ने ऋग्वेद का हवाला देते हुए कहा कि सप्तपदी के सातवें चरण के बाद ही दूल्हा-दुल्हन आजीवन साथी बनते हैं. साथ ही युवा पीढ़ी से भी अपील की है कि वह शादी जैसी पवित्र संस्था की गंभीरता और जिम्मेदारी को समझें.

इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, गुजरात हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, कथित विवाह को शुरू से ही अमान्य घोषित कर दिया और विवाह पंजीकरण और विवाह प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही की अनुमति दी.

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