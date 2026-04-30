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कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026: आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, एक क्लिक में जानिए पूरी प्रक्रिया

उत्तराखंड लिपुलेख दर्रे से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर हाल में दिल्ली में बैठक हुई थी. बैठक उत्तराखंड के अधिकारी भी मौजूद रहे.

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कैलाश मानसरोवर यात्रा (PHOTO- Getty Images)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 30, 2026 at 7:00 PM IST

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पिथौरागढ़: पवित्र कैलाश मानसरोवर की तैयारी शुरू हो गई है. कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आज 30 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए है. आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई है. पिथौरागढ़ प्रशासन ने भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों तेज कर दी हैं. इस बार भी यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला दर्रे से संचालित होगी. दोनों दरों से 10-10 दलों में 500-500 लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे.

उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से यात्रा संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. दिल्ली में 27 अप्रैल को विदेश मंत्रालय, केएमवीएन और आईटीबीपी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी थी. बैठक में पिथौरागढ़ जिले से धारचूला के एसडीएम भी शामिल हुए थे.

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कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है (PHOTO- Getty Images)

यहां कर सकते है रजिस्ट्रेशन: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने लिए इच्छुक श्रद्धालुओं को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट https://kmy.gov.in पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है. नया अकाउंट बनाकर आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, पासपोर्ट डिटेल्स भरनी होती हैं. साथ ही पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, फोटो और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट किया जाता है. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाती है.

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शिव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर (ETV Bharat)

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

  1. रजिस्ट्रेशन के लिए kmy.gov.in वेबसाइट पर विजिट करें और फिर रजिस्ट्रेशन करवाएं.
  2. यात्री के पास पासपोर्ट साइज फोटो, इंडिमनिटी बॉन्ड (indemnity Bond), सहमति पत्र, पैनकार्ड जरूरी है.
  3. आवेदन करने के बाद तय की गई रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी.
  4. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन की सूचना मैसेज या फिर ईमेल के जरिए भेजी जाएगी.
  5. यात्रा के लिए चयनित यात्रियों को मैसेज या फिर ईमेल के जरिए सूचना भेज दी जाएगी.

कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के जरिए यात्रियों का चयन होता है: आवेदन पूरे होने के बाद उनकी जांच की जाती है और कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के जरिए यात्रियों का चयन होता है. इस प्रक्रिया में किसी तरह का मैनुअल हस्तक्षेप नहीं होता. चयनित लोगों को SMS और Email के माध्यम से सूचना दी जाती है, जिसके बाद वे आगे की प्रक्रिया के लिए पात्र होते हैं.

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कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारियां. (ETV Bharat)

लॉटरी में चयनित यात्रियों का दिल्ली में मेडिकल परीक्षण से गुजरना होता है. आईटीबीपी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य जांच करती है, पूरी तरह फिट पाए जाने और निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही यात्रा का अंतिम कन्फर्मेशन दिया जाता है.

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कौन जा सकता है

  • सबसे पहले आप भारतीय नागरिक होने चाहिएं.
  • विदेशी नागरिक पात्र नहीं हैं, इसलिए OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड नहीं चलेगा.
  • भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए. 01 सितंबर को कम से कम 6 महीने की शेष वैधता अवधि वाला पासपोर्ट होना चाहिए.
  • उम्र 01 जनवरी को कम से कम 18 और अधिक से अधिक 70 वर्ष होनी चाहिए.
  • बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 25 या उससे कम होना चाहिए.
  • शारीरिक रूप से स्वस्थ और चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए.

(सभी जानकारी kmy.gov.in से ली गई है)

जून के पहले सप्ताह से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा: पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगांई के अनुसार कैलाश मानसरोवर यात्रा जून के पहले सप्ताह से शुरू होगी. लिपुलेख दरें से कुल 10 दलों भेजे जाएंगे और हर दल में 50 यात्री शामिल रहेंगे. प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

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इस साल श्रद्धालुओं को सिर्फ 400 मीटर की पैदल चलना पड़ेगा. (ETV Bharat)

KMVN कराता है कैलाश मानसरोवर यात्रा: उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है. वर्ष 1981 से निगम यात्रा का संचालन कर रहा है, जिसमें यात्रियों के आने-जाने और ठहरने की व्यवस्था शामिल रहती है. भारत तिब्बत सीमा पुलिस भी यात्रियों की सुरक्षा में सहयोग करती है.

यात्रा के लिए चयन होने पर यात्रियों को अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे और उनको अपने साथ लाना होगा.

  • अपना पासपोर्ट.
  • रंगीन, पासपोर्ट साइज फोटो.
  • 100 रुपए या स्थानीय स्तर पर लागू राशि के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति बांड.
  • ये बांड प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक से सत्यापित होना चाहिए.
  • इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए वचन पत्र.
  • चीन क्षेत्र में अगर मृत्यु की स्थिति होती है तो पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए सहमति पत्र.

(सभी जानकारी kmy.gov.in से ली गई है)

कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट बदला: पहले यह यात्रा हल्द्वानी और अल्मोड़ा से होकर संचालित होती थी, लेकिन अब रूट टनकपुर से कर दिया गया है. इस वर्ष भी यात्रा दिल्ली से शुरू होकर टनकपुर-चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ पहुंचेगी. धारचूला में रात्रि विश्राम के बाद यात्री वाहन से गुंजी जाएंगे, जहां आईटीबीपी के डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएग.

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उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती. (PHOTO- Getty Images)

पहले 60 किमी पैदल चलना पड़ता था: वर्ष 2019 से पहले यात्रियों को 60 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी. रास्ते में केएमवीएन के अलग-अलग पड़ाव होते थे और ऑक्सीजन की कमी के कारण दिक्कतें आती थीं. कई जगह घोड़े-खच्चरों का सहारा लेना पड़ता था. अब लिपुलेख तक सड़क बनने के बाद अधिकांश पैदल पड़ाव समाप्त हो गए हैं और लगभग पूरी यात्रा वाहन से होती है. अब चीन सीमा पर पास करीब 400-400 मीटर पैदल चलना होता है.

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इस साल उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से 500 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे. (PHOTO- Getty Images)

ओम पर्वत के दर्शन: यात्रा के दौरान गुंजी से आगे नाभीढांग में ओम पर्वत के दर्शन होते हैं. इसके बाद लिपुलेख दर्रा पार कर यात्री चीन में प्रवेश करते हैं और तकलाकोट, दार्चिन होते हुए मानसरोवर पहुंचते हैं. कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है. यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है. वर्ष 1962 से पहले इस यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन भारत-चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था. बाद में विदेश मंत्रालय के सहयोग से यात्रा दोबारा शुरू हुई और पासपोर्ट अनिवार्य किया गया.

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कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 (PHOTO- Getty Images)

आदि कैलाश यात्रा एक मई से शुरू: कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर पिछले दिनों अधिकारियों द्वारा मार्ग निरीक्षण किया गया था. वहीं आदि कैलाश यात्रा कल से शुरू हो जाएगी. अब तक पोर्टल पर लगभग 160 श्रद्धालुओं द्वारा आवेदन किया जा चुका है, जिनमें से 80 श्रद्धालुओं को इनर लाइन परमिट (पास) जारी किए जा चुके हैं. इनर लाइन परमिट जारी करने का काम लगातार किया जा रहा है.

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026
कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 (सोर्स- https://kmy.gov.in)

पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा 2026 के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने बताया कि इनर लाइन परमिट बनने शुरू हो गए हैं. 1 मई से यात्रा विधिवत प्रारंभ होगी, जिसके तहत पंजीकृत यात्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यात्रा पर जाएंगे. जिलाधिकारी ने आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों से यात्रा से पूर्व मौसम की जानकारी जरूर प्राप्त करने को कहा है.

एसडीएम धारचूला आशीष जोशी ने बताया कि बृहस्पतिवार अपराह्न तक 160 लोगों ने आईएलपी (इनर लाइन परमिट) के लिए आवेदन किया था. 80 परमिट जारी हो चुके हैं। इनर लाइन परमिट बनाने का काम लगातार चल रहा है.

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