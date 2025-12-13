ETV Bharat / bharat

पूरे भारत में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल की कमी, संसदीय समिति ने सरकार को दिया यह सुझाव

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: केंद्र सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने पर ज्यादा ध्यान दे रही है. हालांकि, एक संसदीय समिति ने पाया है कि देश के कई पिछड़े इलाकों, जिनका मानव विकास सूचकांक कम है, जैसे ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल नहीं हैं. इस मुद्दे पर आयुष मंत्रालय के जवाब का जिक्र करते हुए, समिति को यह भी लगता है कि मंत्रालय का जवाब टालमटोल वाला है और मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है. आयुष मंत्रालय के विशेष रूप से पिछड़े और दूर-दराज के इलाकों में आयुष सेवाओं को बढ़ाने के लक्ष्य पर जोर देते हुए, संसदीय समिति ने आगे कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास ऐसा करने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी है. समिति ने हाल ही में राज्यसभा में पेश की गई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की अपनी 168वीं रिपोर्ट में कहा, "समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य वार्षिक एक्शन प्लान (SAAP) के तहत देश के पिछड़े इलाकों, खासकर ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के कम मानव विकास सूचकांक वाले जिलों (मुख्य रूप से कोशी/सिमांचल क्षेत्र में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज) में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने चाहिए." राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि मंत्रालय आयुष मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए कम सुविधा वाले जिलों में मानदण्डों का आकलन करने और जगहों की पहचान करने में एक सुव्यवस्थित, विश्लेषणात्मक तरीका अपना सकता है. इससे समय पर आयुष मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने का उसका लक्ष्य प्रभावी ढंग से पूरा हो सकेगा. इससे देश के सबसे दूर-दराज के इलाकों में आयुष चिकित्सा पद्धति लाने का लक्ष्य भी प्रभावी ढंग से पूरा हो सकेगा, भले ही इसके लिए राज्यों को आयुष के संबंध में राज्य वार्षिक एक्शन प्लान बनाने में मदद की जरूरत पड़े. मंत्रालय ने समिति को बताया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए देश में आयुष सिस्टम के संबंध में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने की मुख्य जिम्मेदारी ग्रामीण और पिछड़े इलाकों सहित संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की है.