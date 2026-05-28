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क्षेत्रीय दलों की आय में 52 प्रतिशत की गिरावट, 21 प्रतिशत ने आय से अधिक खर्च किया : एडीआर

कॉन्सेप्ट फोटो ( ANI )

By PTI 4 Min Read

नई दिल्ली : छत्तीस क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संयुक्त आय 2024-25 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 51 प्रतिशत से अधिक घट गई, जबकि उनमें से 21 दलों ने अपनी घोषित आय से अधिक खर्च किया. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. यह रिपोर्ट 27 मई को जारी की गई और इसमें 67 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों में से 36 दलों के ऑडिट हो चुके खातों का विश्लेषण किया गया, जिनकी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध थी. इसमें यह उल्लेख किया गया कि शेष 31 दलों ने 31 अक्टूबर, 2025 की समय सीमा के 207 दिन बाद भी अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई थी. एडीआर के विश्लेषण के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में 36 क्षेत्रीय दलों की कुल आय 1,192.94 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 2,463.17 करोड़ रुपये की तुलना में 1,270.23 करोड़ रुपये या 51.57 प्रतिशत की गिरावट है. रिपोर्ट के अनुसार हालांकि, इन दलों द्वारा घोषित कुल व्यय 1,433.07 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जो उनकी संयुक्त आय से 240.12 करोड़ रुपये या लगभग 20 प्रतिशत अधिक था. रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन दलों का विश्लेषण किया गया उनमें से शीर्ष पांच दलों का कुल आय में लगभग 69 प्रतिशत और कुल व्यय में 77 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा था. क्षेत्रीय दलों में, सबसे अधिक आय तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) द्वारा घोषित की गई, जो 228.31 करोड़ रुपये थी और कुल आय का 19.14 प्रतिशत थी. इसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की 219.35 करोड़ रुपये और वाईएसआर कांग्रेस 140.39 करोड़ रुपये के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रही. खर्च के मामले में, वाईएसआर कांग्रेस ने सबसे अधिक 340.20 करोड़ रुपये खर्च किए, उसके बाद बीजू जनता दल (बीजद) ने 288.44 करोड़ रुपये और तृणमूल कांग्रेस ने 227.59 करोड़ रुपये खर्च किए.