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'हां, हम भारत में रिजीम चेंज की लड़ाई लड़ रहे', भड़की भाजपा, बोली, 'असली मकसद अब आया सामने'

मीडिया को संबोेधित करते अभिजीत दिपके और नेहा बोरा ( PTI )

नई दिल्ली : आइसा (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा के एक बयान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. भाजपा ने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. नेहा ने बांग्लादेश के आंदोलन की तारीफ करते हुए कहा था कि वहां के "जेन जी" की वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ और शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा. उन्होंने कहा कि हम भी उनसे "प्रेरणा" ले रहे हैं.

बोरा ने बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर अपना समर्थन जताया. उन्होंने कहा कि भारत में युवा कार्यकर्ता बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलनों से सीख रहे हैं. आंदोलन के आधिकारिक अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि जेन जी आंदोलन जो आज देश भर में देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत सबसे पहले बांग्लादेश में हुई थी. हमें रास्ता दिखाने के लिए और हमारे देश के युवाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आपको बधाई. हम जानते हैं कि बांग्लादेश में शुरू हुआ वह आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदाताओं के अधिकारों के लिए था."

उन्होंने आगे कहा, "हम आपके साथ एकजुटता जताते हैं. हम आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपके नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों से सबक सीखते हैं. हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में आप और भारत में हम मिलकर एक बेहतर दक्षिण एशिया और एक बेहतर दुनिया के लिए संघर्ष कर सकते हैं." उनके इस बयान का भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है. यहां तक कि कांग्रेस, सीपीआई और आम आदमी पार्टी ने भी सीधे तौर पर नेहा बोरा का समर्थन नहीं किया. भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, "बात साफ है. बांग्लादेश में क्या हुआ ? इस्लामवादियों के एक समूह ने भीड़ और अराजकता का फायदा उठाकर पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की. उनका मकसद सत्ता परिवर्तन था. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी, जो लोकतांत्रिक तरीकों से अपने परिवार को सत्ता में लाने में नाकाम रहे, वे और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भारत में लोकतंत्र को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं." भाजपा नेता ने कहा, "नेहा बोरा अराजकता के जरिए सत्ता परिवर्तन" चाहती हैं. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "नेहा बोरा, जो राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल हैं, यह साबित करती हैं कि राहुल का विरोध राजनीतिक नहीं है. इसका मकसद सत्ता परिवर्तन है." उन्होंने कहा, "ध्यान से देखिए, ये शब्द नेहा बोरा के हैं, लेकिन विचारधारा राहुल गांधी के हैं. एक तरफ राहुल गांधी नेहा बोरा को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेहा बोरा कह रही हैं कि वे भारत में भी बांग्लादेश जैसा ही एक अराजक जेन जी आंदोलन चाहते हैं." झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एएनआई से बात करते हुए आरोप लगाया कि बोरा और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी "पूरी तरह से अराजकता फैलाकर सरकार बदलना चाहते हैं." उन्होंने कहा, "बांग्लादेश के लिए उनका प्यार और लगाव खुलकर सामने आ गया है, और लोगों ने देख लिया है कि वे अब बांग्लादेश से कितना प्यार करते हैं. वह कह रही हैं कि बांग्लादेश एक आदर्श स्थिति थी. राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं से ज्यादा अहमियत नेहा बोरा को दे रहे हैं, क्योंकि वजह साफ है. दोनों ही अराजकता के जरिए सरकार बदलना चाहते हैं, और चुनावी राजनीति में दोनों ही बुरी तरह नाकाम रहे हैं."