'हां, हम भारत में रिजीम चेंज की लड़ाई लड़ रहे', भड़की भाजपा, बोली, 'असली मकसद अब आया सामने'
भाजपा ने कहा, आंदोलन का असली मकसद यही है और इसके बारे में हम पहले से बता रहे थे. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 15, 2026 at 5:41 PM IST
नई दिल्ली : आइसा (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा के एक बयान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. भाजपा ने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. नेहा ने बांग्लादेश के आंदोलन की तारीफ करते हुए कहा था कि वहां के "जेन जी" की वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ और शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा. उन्होंने कहा कि हम भी उनसे "प्रेरणा" ले रहे हैं.
बोरा ने बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर अपना समर्थन जताया. उन्होंने कहा कि भारत में युवा कार्यकर्ता बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलनों से सीख रहे हैं. आंदोलन के आधिकारिक अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि जेन जी आंदोलन जो आज देश भर में देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत सबसे पहले बांग्लादेश में हुई थी. हमें रास्ता दिखाने के लिए और हमारे देश के युवाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आपको बधाई. हम जानते हैं कि बांग्लादेश में शुरू हुआ वह आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदाताओं के अधिकारों के लिए था."
उन्होंने आगे कहा, "हम आपके साथ एकजुटता जताते हैं. हम आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपके नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों से सबक सीखते हैं. हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में आप और भारत में हम मिलकर एक बेहतर दक्षिण एशिया और एक बेहतर दुनिया के लिए संघर्ष कर सकते हैं."
उनके इस बयान का भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है. यहां तक कि कांग्रेस, सीपीआई और आम आदमी पार्टी ने भी सीधे तौर पर नेहा बोरा का समर्थन नहीं किया. भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, "बात साफ है. बांग्लादेश में क्या हुआ ? इस्लामवादियों के एक समूह ने भीड़ और अराजकता का फायदा उठाकर पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की. उनका मकसद सत्ता परिवर्तन था. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी, जो लोकतांत्रिक तरीकों से अपने परिवार को सत्ता में लाने में नाकाम रहे, वे और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भारत में लोकतंत्र को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं."
Delhi: Advocate Prashant Bhushan says, "There will definitely be a regime change. We all want a regime change. Is there anything wrong with that?..." https://t.co/vUDowEBAI8— IANS (@ians_india) October 15, 2026
भाजपा नेता ने कहा, "नेहा बोरा अराजकता के जरिए सत्ता परिवर्तन" चाहती हैं. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "नेहा बोरा, जो राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल हैं, यह साबित करती हैं कि राहुल का विरोध राजनीतिक नहीं है. इसका मकसद सत्ता परिवर्तन है."
Neha Bora who is poster girl of Rahul Gandhi proves Rahul's resistance is not political. Objective is regime change Neha Bora says-" she is inspired by Regime change in Bangladesh and wants that to replicate in India" https://t.co/juxwGi8KUx— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) October 14, 2026
उन्होंने कहा, "ध्यान से देखिए, ये शब्द नेहा बोरा के हैं, लेकिन विचारधारा राहुल गांधी के हैं. एक तरफ राहुल गांधी नेहा बोरा को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेहा बोरा कह रही हैं कि वे भारत में भी बांग्लादेश जैसा ही एक अराजक जेन जी आंदोलन चाहते हैं."
झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एएनआई से बात करते हुए आरोप लगाया कि बोरा और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी "पूरी तरह से अराजकता फैलाकर सरकार बदलना चाहते हैं." उन्होंने कहा, "बांग्लादेश के लिए उनका प्यार और लगाव खुलकर सामने आ गया है, और लोगों ने देख लिया है कि वे अब बांग्लादेश से कितना प्यार करते हैं. वह कह रही हैं कि बांग्लादेश एक आदर्श स्थिति थी. राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं से ज्यादा अहमियत नेहा बोरा को दे रहे हैं, क्योंकि वजह साफ है. दोनों ही अराजकता के जरिए सरकार बदलना चाहते हैं, और चुनावी राजनीति में दोनों ही बुरी तरह नाकाम रहे हैं."
हालांकि, कांग्रेस ने नेहा बोरा के बयान से किनारा कर लिया है. बोरा की टिप्पणियों से जुड़े विवाद के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि वह इसका समर्थन नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सरकार में कोई भी बदलाव लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा.
लेकिन वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने नेहा बोरा का समर्थन किया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "सत्ता परिवर्तन तो जरूर होगा. हम सभी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं. क्या इसमें कुछ गलत है." जिस समय प्रशांत भूषण यह बयान दे रहे थे, उस समय उनके साथ प्रकाश राज, नेहा बोरा, अभिजीत दिपके भी मौजूद थे.
VIDEO | Delhi AAP president Saurabh Bharadwaj on AISA president Neha Bora's 'inspired by Bangladesh protests' remark, says, "This may be Neha Bora’s personal opinion. My view is that India’s Gen Z is inspired by Shaheed-e-Azam Bhagat Singh. At the age of 23, when most people are thinking about whether to pursue the civil services or an MBA after graduation, or join their parents’ business, Bhagat Singh embraced the gallows, kissing the noose before laying down his life. Therefore, we do not need to look for inspiration in any other country. Icons like Bhagat Singh, I believe, are unparalleled anywhere in the world." #SaurabhBharadwaj #NehaBora (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह नेहा बोरा के बयान से सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि यह उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन मेरी राय शहीद ए आजम भगत सिंह से प्रेरित है. उन्होंने कहा, "23 साल की उम्र में, जब अधिकांश लोग ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस या एमबीए करने या अपने माता-पिता का बिजनेस संभालने के बारे में सोच रहे होते हैं, तब भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा और देश के लिए अपनी जान दे दी. इसलिए हमें प्रेरणा के लिए किसी दूसरे देश की ओर देखने की जरूरत नहीं है. मेरा मानना है कि भगत सिंह जैसे महापुरुषों की दुनिया में कोई मिसाल नहीं है."
उनके बयान को सीपीआई सांसद ने भी उचित नहीं माना. सीपीआई नेता ने कहा कि अगर प्रेरणा ही ढूंढनी है तो हम आजादी के आंदोलन से ढूंढ सकते हैं, न कि किसी पड़ोसी देश से. सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने कहा, "मुझे बांग्लादेश से जुड़े इस विवादित बयान के बारे में कुछ नहीं पता. हम ज्ञानेश कुमार को हटाने और इस देश के लिए लड़ते हैं. हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है. हमें किसी और स्रोत से प्रेरणा लेने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे छात्र और युवा संगठन हमेशा सरकारों के खिलाफ विद्रोही रहे हैं. उन्होंने हमेशा जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. हमें बांग्लादेश, नेपाल या किसी अन्य देश की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है. हमारा अपना रास्ता है अपनी परंपरा है."
#WATCH | Delhi: On AISA President Neha Bora's "showing us the way" video message while speaking on Bangladesh's Gen-Z protest, CPI MP P. Sandosh Kumar says, "I don't know anything about this Bangladesh-related controversial statement. We fight for the removal of Gyanesh Kumar and this country. For us, the source of inspiration is India's freedom movement... There is no need to get inspiration from any other source... Our student youth federations were always rebellious against governments. They always fought against anti-people policies... There is no need to copy Bangladesh or Nepal or any other country. We have our own path, our own tradition."— ANI (@ANI) October 15, 2026
आपको बता दें कि साल 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में एक विरोध हुआ. उन्होंने आरक्षण नीति का विरोध किया था. धीरे-धीरे कर आंदोलन का दायरा बढ़ता गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा.
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