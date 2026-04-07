स्ट्रेचर नहीं मिला, बीमार दादी को स्कूटी पर ले गए दूसरे अस्पताल, बिहार में बड़ी लापरवाही
गया एएनएमएमसीएच में स्ट्रेचर न मिलने पर बुजुर्ग महिला मरीज को परिजन स्कूटी से दूसरे अस्तपताल ले गये. डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं, देखें वीडियो
Published : April 7, 2026 at 12:15 PM IST
गया: बिहार के गया में मगध प्रमंडल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एएनएमएमसीएच (मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल) में एक अजीबोगरीब घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है. एक बुजुर्ग महिला मरीज को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर न मिलने पर उसके परिजनों ने स्कूटी से ही अस्पताल के भीतरी परिसर से बाहर ले जाना पड़ा. यह दृश्य हर किसी को हैरान कर गया.
बीमार दादी को स्कूटी पर ले गए दूसरे अस्पताल: बीते दिन प्यारी देवी नाम की बुजुर्ग महिला को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं था. कर्मचारियों ने खुद दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी. काफी कोशिशों के बावजूद जब इलाज नहीं शुरू हुआ तो परिजन महिला को दूसरे निजी अस्पताल ले जाने को मजबूर हो गए.
व्हीलचेयर-स्ट्रेचर की मांग पर भी इंकार: मरीज को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए परिजनों ने व्हीलचेयर और स्ट्रेचर की मांग की, लेकिन दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं. महिला पूरी तरह से चलने में अक्षम थी. ऐसे में परिजनों ने मजबूरी में स्कूटी अस्पताल के अंदर लाकर बुजुर्ग महिला को उस पर बिठाया और अस्पताल से बाहर ले गए.
पोते ने बताया अस्पताल की दुर्दशा: वीडियो में महिला के पोते ने गुस्से के साथ कहा कि इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद व्यवस्था की यह हालत है. उन्होंने बताया कि दादी को सांस की शिकायत थी, डॉक्टर नहीं मिला तो दूसरे अस्पताल ले जा रहे हैं. स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिलने पर स्कूटी का सहारा लेना पड़ा. परिजन इस लापरवाही पर खुलकर नाराजगी जता रहे हैं.
"यह अस्पताल की दुर्दशा है. इतना बड़ा अस्पताल है, लेकिन व्यवस्था नहीं है. मेरी दादी बीमार है, उसे सांस लेने में दिक्कत है. मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था लेकिन कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, जिसके बाद दूसरे अस्पताल ले जा रहे हैं. दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए व्हीलचेयर या स्ट्रेचर नहीं मिला, तो स्कूटी से लेकर जा रहे हैं. इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाएंगे."-मरीज का पोता
स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल: मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर बेहतर सुविधाओं और व्यवस्था के बड़े दावे करता रहता है. लेकिन यह वीडियो जमीनी हकीकत को बेनकाब कर रहा है. मरीजों को अभी भी भटकना पड़ रहा है और मानवीय संवेदना से जुड़ी ऐसी घटनाएं अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता को दिखाती हैं.
क्या बोले अस्पताल अधीक्षक? : मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ. किशोर कुमार सिन्हा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घटना उनके संज्ञान में नहीं आई है. उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में स्ट्रेचर और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है. अगर लापरवाही साबित होती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
"इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है. मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्ट्रेचर की या अन्य सुविधा की कोई कमी नहीं है. इस तरह की लापरवाही का मामला है, तो इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी."-डॉ. किशोर कुमार सिन्हा, अधीक्षक, मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल
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