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ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट लिखने वाले प्रोफेसर महमूदाबाद पर नहीं चलेगा मुकदमा, SC में हरियाणा सरकार ने दी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : हरियाणा सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर “ऑपरेशन सिंदूर” के बारे में उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज क्रिमिनल केस में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है. यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. प्रोफेसर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट निजाम पाशा पेश हुए. सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सरकार ने एक बार की उदारता दिखाते हुए महमूदाबाद पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से मना कर दिया है. राजू ने कहा, “उन्हें भविष्य में ऐसी कोई भी गतिविधि न करने की चेतावनी दी जा सकती है. उन्होंने इस मामले को बंद कर दिया है, मंजूरी देने से मना कर दिया है. इसलिए, यह चैप्टर बंद हो गया है.” बेंच ने राज्य सरकार की इस मामले को बंद करने की तारीफ की. सीजेआई ने कहा, “कभी-कभी लाइनों के बीच में लिखने से ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं…लेकिन कभी-कभी हालात बहुत संवेदनशील होते हैं. हम सभी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें…” बेंच ने राजू की यह बात रिकॉर्ड की कि राज्य ने अभियोग पक्ष के लिए कोई मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है. बेंच ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि उसे इस बात पर शक करने की कोई वजह नहीं है कि याचिकाकर्ता एक बहुत पढ़े-लिखे प्रोफेसर हैं, और भविष्य में समझदारी से काम लेंगे.