महिलाओं से पीरियड्स का सबूत मांगने की जांच के सवाल पर SC सख्त
महिला कर्मचारियों से पीरियड्स का सबूत मांगने की जांच पर SC ने सरकार से कहाकि ‘यह सोच और मानसिकता दिखाता है.’
By Sumit Saxena
Published : November 28, 2025 at 3:47 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की जज बी वी नागरत्ना की अगुवाई वाली एक बेंच ने शुक्रवार को इस दावे पर नाखुशी जताई कि हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में महिला सफाई कर्मचारियों से उनके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरों के जरिए यह साबित करने के लिए कहा गया था कि उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं, और कहा कि “यह सोच दिखाता है… लोगों की मानसिकता दिखाता है.”
जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “कर्नाटक में, वे पीरियड्स की छुट्टी दे रहे हैं. यह पढ़ने के बाद, मैंने सोचा कि क्या वे छुट्टी देने के लिए सबूत मांगेंगे…”
बेंच, जिसमें आर महादेवन भी शामिल थे, ने केंद्र और दूसरों को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हरियाणा में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में महिला सफाई कर्मचारियों से उनके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरों के जरिए यह साबित करने के लिए कहा गया था कि उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं.
सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा, "यह सोच दिखाता है... यह लोगों की सोच दिखाता है. अगर उनकी गैर मौजूदगी की वजह से कोई भारी काम नहीं हो पाता, तो किसी और को लगाया जा सकता था."
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर वकील विकास सिंह ने बेंच के सामने कहा कि यह एक बड़ा क्रिमिनल केस है और इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है. बेंच ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस पिटीशन में कुछ अच्छा होगा."
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की है. बार बॉडी की अर्जी में केंद्र और हरियाणा को कथित घटना की डिटेल्ड जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है.
SCBA ने यह पक्का करने के लिए भी गाइडलाइंस मांगी हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, सम्मान, शारीरिक आजादी और प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन न हो.
पुलिस ने बताया कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन लोगों पर 31 अक्टूबर को सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया गया. आरोप है कि उन्होंने महिला सफाई कर्मचारियों से उनके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरों के जरिए यह साबित करने के लिए कहा कि उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं.
यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा कि उसने दो सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया है, जिन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, जबकि घटना की अंदरूनी जांच के आदेश दे दिए गए हैं. बता दें कि यह कथित घटना 26 अक्टूबर 2025 को हुई, जब हरियाणा के गवर्नर अशीम कुमार घोष कैंपस में आने वाले थे.
