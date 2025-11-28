ETV Bharat / bharat

महिलाओं से पीरियड्स का सबूत मांगने की जांच के सवाल पर SC सख्त

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की जज बी वी नागरत्ना की अगुवाई वाली एक बेंच ने शुक्रवार को इस दावे पर नाखुशी जताई कि हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में महिला सफाई कर्मचारियों से उनके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरों के जरिए यह साबित करने के लिए कहा गया था कि उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं, और कहा कि “यह सोच दिखाता है… लोगों की मानसिकता दिखाता है.”

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “कर्नाटक में, वे पीरियड्स की छुट्टी दे रहे हैं. यह पढ़ने के बाद, मैंने सोचा कि क्या वे छुट्टी देने के लिए सबूत मांगेंगे…”

बेंच, जिसमें आर महादेवन भी शामिल थे, ने केंद्र और दूसरों को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हरियाणा में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में महिला सफाई कर्मचारियों से उनके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरों के जरिए यह साबित करने के लिए कहा गया था कि उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं.

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा, "यह सोच दिखाता है... यह लोगों की सोच दिखाता है. अगर उनकी गैर मौजूदगी की वजह से कोई भारी काम नहीं हो पाता, तो किसी और को लगाया जा सकता था."

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर वकील विकास सिंह ने बेंच के सामने कहा कि यह एक बड़ा क्रिमिनल केस है और इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है. बेंच ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस पिटीशन में कुछ अच्छा होगा."