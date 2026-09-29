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हिसार की रीना भट्टी ने अबी गमिन की दुर्गम चोटी की फतह, कई दिनों तक नहीं मिला खाना लेकिन टूटा नहीं हौसला

हिसार : हरियाणा के हिसार जिले के बालक गांव की बेटी और विख्यात पर्वतारोही रीना भट्टी ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. रीना भट्टी ने 17 सितंबर 2026 को 7,355 मीटर ऊंचे अबी गमिन टेक्निकल पीक को सफलतापूर्वक फतह कर तिरंगा फहराया.

अबी गमिन की चोटी फतह की : अभियान में उन्होंने सिविलियन टीम लीडर की भूमिका निभाई और कठिन परिस्थितियों के बीच अपने अदम्य साहस, मजबूत इच्छाशक्ति और पर्वतारोहण कौशल का परिचय दिया. माउंट कामेट और अबी गामिन उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हिमालय की दुर्गम चोटियों में शामिल है और उत्तर-पूर्व में स्थित है. इसकी ऊंचाई करीब 7,355 मीटर है. रीना भट्टी के अनुसार, यह अभियान आईटीबीपी, भारतीय सेना एवं अर्जेंटीना का सयुंक्त तथा आरटी और सिविलियन के मिशन के रूप में आयोजित किया गया था. अभियान में सिविलियन टीम के 12 सदस्य शामिल थे, जिनमें रीना भट्टी अकेली महिला सदस्य थीं. उन्होंने सिविलियन टीम की अगुवाई करते हुए बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चोटी तक पहुंचकर सफलता हासिल की.

रीना भट्टी (ETV Bharat)

9 से 11 घंटे प्रतिदिन चलती रही : रीना की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने एक स्वतंत्र सिविलियन पर्वतारोही के रूप में इस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है. उनका यह अभियान 23 दिनों तक चला. बेस कैंप की ओर कठिन चढ़ाई के दौरान उन्होंने करीब 9 से 11 घंटे लगातार प्रतिदिन पैदल चलकर दूरी तय की.

पांच दिन तक भोजन के बिना जारी रखा संघर्ष : अबी गमिन अभियान के दौरान रीना भट्टी को बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. उनके अनुसार, कैंप-3 से कैंप-5 तक करीब पांच दिन तक पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो सका. कई घंटों तक पानी की भी भारी कमी रही. इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कठिन चढ़ाई जारी रखते हुए लक्ष्य हासिल किया.

17 सितंबर को रचा नया पर्वतारोहण अध्याय : 17 सितंबर 2026 को रीना भट्टी ने अबी गमिन टेक्निकल पीक को फतह कर जीत का खिताब अपने नाम किया. इससे पहले भी वह माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्से पर 20 घंटे 50 मिनट के अभियान में तिरंगा फहराने की पहली भारतीय महिला बनने की उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं. रीना के अनुसार, अब तक वह 23 पर्वत चोटियों को फतह कर चुकी हैं.