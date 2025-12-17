'AQI को 700 से 366 पर लाने से कोई वास्तविक संतुष्टि नहीं मिलती', दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एयर पॉल्यूशन की समस्या को हर साल होने वाली बात बताया.
By Sumit Saxena
Published : December 17, 2025 at 8:31 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वायु प्रदूषण के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है. अदालत ने कहा कि, अब तक किए गए जो भी प्रयास विफल रहे हैं.
वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एक्यूआई को 700 से 366 तक कम करने से कोई वास्तविक संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि वायु की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है. अदालत ने एनएचएआई और एमसीडी को राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या स्थानांतरित करने पर विचार करने के लिए कहा, ताकि आम तौर पर भारी यातायात की भीड़ को कम किया जा सके.
यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने एयर पॉल्यूशन की समस्या को 'हर साल होने वाली बात' बताया और संबंधित अधिकारियों से इस समस्या से निपटने के लिए व्यावहारिक उपाय करने पर जोर दिया.
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अब तक जो भी प्रयास किए गए वे विफल रहे हैं. "हम यह कहकर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं कि 700 (AQI) के बजाय यह 366 AQI पर आ गया है. अगर यह संतुष्टि है तो यह एक अलग मुद्दा है… हमें दीर्घकालिक योजना के बारे में सोचना होगा. अल्पकालिक उपाय बच्चों की सुरक्षा के लिए, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय थे."
सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी से क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के फैसले में दखल देने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इसमें और बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल कुछ ही दिनों के लिए बंद हैं और अगले हफ्ते से सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी. सीजेआई ने कहा कि कोर्ट 'सुपर स्पेशलिस्ट' की तरह काम नहीं कर सकते और एक्सपर्ट्स के फैसलों पर फैसला नहीं सुना सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए और NHAI और MCD से कहा कि वे नेशनल कैपिटल के बॉर्डर पर न9 टोल प्लाजा को या तो कुछ समय के लिए बंद करने या दूसरी जगह ले जाने पर विचार करें ताकि आम तौर पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके.
बेंच ने सिर्फ प्रोटोकॉल बनाने के बजाय मौजूदा उपायों को असरदार तरीके से लागू करने पर जोर दिया, जिनका पालन नहीं किया जाता है, और कहा, "आइए हम इस समस्या के प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल समाधानों के बारे में सोचें."
बेंच ने राजधानी के बॉर्डर पर गाड़ियों की भीड़ कम करने के लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) से राजधानी के एंट्री पॉइंट पर मौजूद नौ टोल प्लाज़ा को शिफ्ट करने या कुछ समय के लिए बंद करने पर विचार करने को कहा.
बेंच ने MCD से एक हफ्ते के अंदर यह फैसला लेने को कहा कि क्या इन टोल प्लाज़ा को कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है ताकि ट्रैफ़िक को आसान बनाया जा सके और गाड़ियों से होने वाला एमिशन कम हो सके.
बेंच ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों की रोजी-रोटी पर प्रदूषण से जुड़ी पाबंदियों के असर पर भी विचार किया, जो पाबंदियों की वजह से बेकार हो गए थे. बेंच ने दिल्ली सरकार को कंस्ट्रक्शन मजदूरों का तुरंत वेरिफाई करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि पैसे की मदद सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाए.
दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच को बताया कि करीब 2.5 लाख रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में से अब तक हजारों वर्कर्स का वेरिफिकेशन हो चुका है. भाटी ने बेंच को भरोसा दिलाया कि पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस में किसी भी तरह की लीकेज के खिलाफ चेतावनी दी और कहा, "ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया पैसा गायब हो जाए या किसी दूसरे अकाउंट में चला जाए".
बेंच ने दिल्ली सरकार से उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दूसरा काम देने पर भी विचार करने को कहा जो प्रदूषण रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों की वजह से कमा नहीं पा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को अपनी लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजी को और मजबूत करना चाहिए.
बेंच ने CAQM और NCR सरकारों से शहरी मोबिलिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए बढ़ावा देने जैसे जरूरी मुद्दों की जांच करने को भी कहा. बेंच ने अब पर्यावरणविद एम सी मेहता की फाइल की गई जनहित याचिका को आगे के निर्देश के लिए 6 जनवरी को लिस्ट किया है. सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि इस याचिका पर साल भर में महीने में कम से कम दो बार सुनवाई होनी चाहिए.
