'AQI को 700 से 366 पर लाने से कोई वास्तविक संतुष्टि नहीं मिलती', दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वायु प्रदूषण के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है. अदालत ने कहा कि, अब तक किए गए जो भी प्रयास विफल रहे हैं.

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एक्यूआई को 700 से 366 तक कम करने से कोई वास्तविक संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि वायु की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है. अदालत ने एनएचएआई और एमसीडी को राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या स्थानांतरित करने पर विचार करने के लिए कहा, ताकि आम तौर पर भारी यातायात की भीड़ को कम किया जा सके.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने एयर पॉल्यूशन की समस्या को 'हर साल होने वाली बात' बताया और संबंधित अधिकारियों से इस समस्या से निपटने के लिए व्यावहारिक उपाय करने पर जोर दिया.

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अब तक जो भी प्रयास किए गए वे विफल रहे हैं. "हम यह कहकर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं कि 700 (AQI) के बजाय यह 366 AQI पर आ गया है. अगर यह संतुष्टि है तो यह एक अलग मुद्दा है… हमें दीर्घकालिक योजना के बारे में सोचना होगा. अल्पकालिक उपाय बच्चों की सुरक्षा के लिए, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय थे."

सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी से क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के फैसले में दखल देने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इसमें और बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल कुछ ही दिनों के लिए बंद हैं और अगले हफ्ते से सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी. सीजेआई ने कहा कि कोर्ट 'सुपर स्पेशलिस्ट' की तरह काम नहीं कर सकते और एक्सपर्ट्स के फैसलों पर फैसला नहीं सुना सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए और NHAI और MCD से कहा कि वे नेशनल कैपिटल के बॉर्डर पर न9 टोल प्लाजा को या तो कुछ समय के लिए बंद करने या दूसरी जगह ले जाने पर विचार करें ताकि आम तौर पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके.

बेंच ने सिर्फ प्रोटोकॉल बनाने के बजाय मौजूदा उपायों को असरदार तरीके से लागू करने पर जोर दिया, जिनका पालन नहीं किया जाता है, और कहा, "आइए हम इस समस्या के प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल समाधानों के बारे में सोचें."

बेंच ने राजधानी के बॉर्डर पर गाड़ियों की भीड़ कम करने के लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) से राजधानी के एंट्री पॉइंट पर मौजूद नौ टोल प्लाज़ा को शिफ्ट करने या कुछ समय के लिए बंद करने पर विचार करने को कहा.