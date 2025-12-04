ETV Bharat / bharat

SIR पर SC का निर्देश: वोटर लिस्ट ड्यूटी के लिए राज्यों को चुनाव आयोग को और स्टॉफ देने पर विचार करने को कहा

SIR पर SC का निर्देश, ड्यूटी पर और कर्मचारियों को तैनात करने पर विचार करें. ( ETV Bharat )

बेंच ने राज्य सरकारों से कहा कि ड्यूटी से छूट मांगने वाले BLO, खासकर अगर वे बीमार हैं या किसी और तरह से असमर्थ हैं, तो उन्हें छुट्टी दी जाए और उनकी जगह किसी दूसरे कर्मचारी को रखा जाए.

बेंच ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास ECI की दी गई ड्यूटी से छूट मांगने का कोई खास कारण है, तो राज्य सरकार केस-टू-केस बेसिस पर ऐसी रिक्वेस्ट पर विचार कर सकती है, और ऐसे व्यक्ति की जगह किसी दूसरे कर्मचारी को रख सकती है.

बेंच ने कहा, “अगर उन्हें अपने रोजाना के कामों के साथ-साथ ECI की दी गई एक्स्ट्रा जिम्मेदारियों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो राज्य सरकारें ECI के पास एक्स्ट्रा स्टॉफ रखने पर विचार कर सकती हैं, ताकि काम के घंटे उसी हिसाब से कम हो सकें.”

बेंच ने कहा कि SIR करना एक कानूनी काम है, और राज्य सरकारों/राज्य चुनाव आयोगों द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के पास कानूनी ड्यूटी करने के लिए तैनात किए गए कर्मचारी ऐसी ड्यूटी करने के लिए मजबूर हैं.

उन्होंने कहा कि कुछ निर्देश जारी करने की जरूरत है, क्योंकि कई BLOs, जो या तो टीचर हैं या आंगनवाड़ी वर्कर हैं, EC अधिकारियों के बहुत ज्यादा दबाव के कारण मर गए हैं.

TVK की तरफ से सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि SIR एक्सरसाइज को तय समय में पूरा करने के तनाव के कारण, कई BLOs ने सुसाइड कर लिया है.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पोल ​​पैनल को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह BLOs के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत दबाव वाली कार्रवाई न करे, क्योंकि वे समय पर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर विचार करते हुए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वोटर लिस्ट के टाइम-बाउंड स्पेशल रिवीजन में लगे बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) पर बहुत ज़्यादा काम का दबाव है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे “उनके काम के घंटे प्रोपोर्शनली कम करने” के लिए और कर्मचारी रखने पर विचार करें.

बेंच ने कहा कि राज्य ECI के पास जरूरी वर्कफोर्स तैनात करने के लिए बाध्य है, हालांकि वर्कफोर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है.

याचिका में उन BLO के परिवारों को एक्स-ग्रेसिया पेमेंट देने, जिनकी मौत हो गई है, उन्हें पेमेंट का कैलकुलेशन करने और ECI द्वारा एक स्कीम बनाने की भी मांग की गई है. वकील ने कहा कि वह अभी इन रिक्वेस्ट पर जोर नहीं दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से मामले का निपटारा न करने का आग्रह किया.

कपिल सिब्बल ने कहा - BLOs का सुसाइड असली चिंता : सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि BLOs का सुसाइड एक असली चिंता की बात है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया दो महीने में पूरी करनी होती है. सिब्बल ने कहा, “उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में हैं, और वे चाहते हैं कि यह दो महीने में पूरा हो जाए… ऐसा क्यों हो रहा है? जिस राज्य में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उसे इतनी जल्दी क्यों है?”

CJI ने कहा: “एक ही रास्ता है कि राज्य सरकार एक्स्ट्रा मैनपावर लगा सके….”

सिब्बल ने कहा: “अगर आप हम सभी को यह पक्का करने के लिए काफी समय देते हैं कि वोटर लिस्ट असली है…तो BLOs को धमकाया जा रहा है (ऑर्डर न मानने पर डिसिप्लिनरी कार्रवाई की).”

CJI ने कहा, “हमें बताएं कि समस्या किसे हो रही है, राज्य सरकारों को…राज्य सरकारों को आकर समझाने दें. अगर राज्यों को कोई लॉजिस्टिक मुश्किल आ रही है, तो वे हमें क्यों नहीं समझा सकते…राज्य बताएं कि उनके पास कुल कितने कर्मचारी हैं, कितने वे नहीं दे पाए हैं.”

सिब्बल ने कहा कि BLO वोटर को जानकारी दिए बिना सिर्फ गिनती के फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, और ECI दावा कर रहा है कि 90% से ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं. सिब्बल ने कहा, “इसे कौन टेस्ट करेगा? वे जो भी कहते हैं वह सच हो सकता है, सच नहीं भी हो सकता है... यह बहुत गंभीर (मामला) है.”

राज्य एक्स्ट्रा वर्कफोर्स दे सकते हैं: ECI की तरफ से सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि तमिलनाडु में 90% काम हो चुका है और उत्तर प्रदेश में 85% हो चुका है. शंकरनारायण ने कहा कि ECI अधिकारियों के खिलाफ FIR क्यों दर्ज कर रहा है.

बेंच ने कहा, “यह पहली बार नहीं हो रहा है और पहले भी वे इसे दर्ज करते रहे हैं…इसका एक ही तरीका है कि राज्य दूसरे स्टाफ दे. राज्य पुलिस, ECI के कंट्रोल में नहीं है और राज्य सरकार उनके कंट्रोल में नहीं है, वे और क्या करेंगे?”, यह देखते हुए कि राज्यों ने SIR काम के लिए पहले ही लाखों कर्मचारी दे दिए हैं.

सिब्बल ने कहा कि बिहार में, वे कंट्रोल में थे. CJI ने कहा कि अगर राज्य ने इस काम के लिए पहले ही एक लाख से ज़्यादा लोग दे दिए हैं, तो वह तीस या चालीस हज़ार और स्टाफ क्यों नहीं जोड़ सकता.

CJI ने कहा, “हमने राज्य सरकार को फैसला करने का निर्देश दिया है. उम्मीद करते हैं कि वे और स्टाफ देंगे.” बेंच ने ECI से एक कम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करने और “हमें बताने को कहा कि एवरेज बेसिस पर कितना एक्स्ट्रा काम है.”

बेंच ने पूछा कि ECI को उम्मीद है कि BLOs, SIR एक्सरसाइज के लिए कितने एक्स्ट्रा घंटे खर्च करेंगे. ECI की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि SIR के तहत रैशनलाइजेशन स्कीम के तहत, हर पोलिंग बूथ पर 1200 लोग हो सकते हैं. द्विवेदी ने कहा, “पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और बूथ लेवल एजेंट (BLA) को बस 30 दिनों में 1200 फॉर्म साइन करके अपलोड करने होते हैं. जिसे बढ़ाकर अब 37 दिन कर दिया गया है.”

बेंच ने पूछा कि क्या एक दिन में 10 एन्यूमरेशन फॉर्म बोझ हैं? सिब्बल ने कहा कि यह एक दिन में 40 फॉर्म हैं. बेंच ने पूछा कि पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर क्या कर रहे हैं?