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SPECIAL: रांची रेल मंडल के 17 स्टेशन होंगे हाईटेक, कई रेलवे स्टेशनों पर रिडेवलपमेंट का काम जारी

रांची रेल डिवीजन के 17 स्टेशनों को हाईटेक बनाने की दिशा में पुनर्विकास का काम किया जा रहा है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 7:18 PM IST

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रांची: रांची रेल मंडल में रेलवे स्टेशनों की तस्वीर तेजी से बदल रही है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची मंडल के 17 स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का काम चल रहा है. इनमें पिस्का, लोहरदगा, ओरगा, बानो, गोविंदपुर रोड, बालसरिंग, नामकुम, टाटीसिलवे, गंगाघाट, सिल्ली, मुरी, रामगढ़ कैंट, झालदा, सुईसा और तुलिन शामिल हैं.

दरअसल, इन स्टेशनों के विकास के लिए करीब 170 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है. अब तक 5 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है. 3 स्टेशन का उद्घाटन भी हो चुका है, जबकि बाकी अन्य स्टेशनों पर अलग-अलग चरणों में निर्माण कार्य जारी है.

रांची रेल मंडल के 17 स्टेशन होंगे हाईटेक (Etv Bharat)

यात्री सुविधा पर जोर

योजना के तहत सिर्फ स्टेशन भवन का स्वरूप बदलने पर जोर नहीं है, बल्कि यात्रियों की आवाजाही से लेकर बैठने, ठहरने, पार्किंग और डिजिटल सूचना तक कई सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है. स्टेशन परिसर में बेहतर प्रवेश और निकास द्वार, आधुनिक प्रतीक्षालय व लाउंज, लिफ्ट-एस्केलेटर, आधुनिक शौचालय, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, चौड़े फुट ओवरब्रिज, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं, पार्किंग और बेहतर सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किये जा रहे हैं.

5 स्टेशन पूरे, अंतिम चरण में कई काम

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची मंडल में पिस्का, गोविंदपुर रोड और मुरी स्टेशन का काम पूरा कर उद्घाटन भी हो चुका है. इन तीनों स्टेशनों की भौतिक प्रगति 100% है, जबकि वित्तीय प्रगति 100% से अधिक दर्ज की गई है.

इसके अलावा रामगढ़ कैंट स्टेशन का करीब 8.5 करोड़ रुपये और लोहरदगा स्टेशन का करीब 3.78 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य पूरा किया जा चुका है. इस तरह योजना में शामिल 17 स्टेशनों में अब तक 5 स्टेशनों का निर्धारित विकास कार्य पूरा हो गया है.

Hatia Railway Station
हटिया रेलवे स्टेशन (Rail)

वहीं ओरगा, बानो और बालसिरिंग स्टेशन पर चल रहे काम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, में करीब 8.37 करोड़ रुपये, बानो में 10.17 करोड़ रुपये और बालसरिंग में भी 10.17 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किया जा रहा है.

2026-27 तक कई स्टेशन होंगे तैयार

रांची मंडल के बाकी स्टेशनों के लिए भी काम पूरा करने की समय-सीमा तय की गई है. सुईसा स्टेशन पर करीब 10.43 करोड़ रुपये की लागत से चल रहा काम सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. तुलिन स्टेशन पर करीब 8.63 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं और इसे 31 अक्तूबर 2026 तक पूरा करने की योजना है.

सिल्ली स्टेशन के लिए 8.5 करोड़ रुपये मंजूर

नामकुम स्टेशन के विकास पर करीब 3.78 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. इसका काम 30 मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है. सिल्ली स्टेशन पर करीब 8.5 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य चल रहा है, जिसे मई 2027 तक पूरा किया जाना है.

Redevelopment Work
पुनर्विकास के तहत निर्माण कार्य (Rail)

झालदा स्टेशन पर करीब 8.63 करोड़ रुपये की लागत से काम हो रहा है और जुलाई 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है. वही टाटीसिलवे स्टेशन पर करीब 4.68 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. इसका काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने की योजना है.

इस तरह 17 स्टेशनों में 5 के काम पूरे हो चुके हैं, 3 स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है और बाकी स्टेशनों पर भी तय समय-सीमा के अनुसार काम आगे बढ़ रहा है.

स्टेशन पर बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं

अमृत भारत योजना में स्टेशन की सुविधाओं को यात्रियों की जरूरत के हिसाब से विकसित किया जा रहा है. आधुनिक प्रतीक्षालय और लाउंज के साथ लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा दी जा रही है. यात्रियों को स्टेशन पर ट्रेन से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाये जा रहे हैं. फुट ओवरब्रिज को चौड़ा किया जा रहा है. दिव्यांग यात्रियों के लिए स्टेशन को अधिक अनुकूल बनाया जा रहा है. आधुनिक शौचालय, व्यवस्थित पार्किंग और बेहतर सर्कुलेटिंग एरिया भी योजना का हिस्सा हैं.

Redevelopment Work
स्टेशन परिसर के पास फुट ओवर ब्रिज (Rail)

स्टेशन के बाहर भी यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने और स्टेशन से बाहर निकलने में परेशानी कम हो, यानी विकास सिर्फ स्टेशन भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे स्टेशन परिसर को व्यवस्थित करने की कोशिश है.

रांची स्टेशन पर 447 करोड़ से बड़ा बदलाव

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची रेलवे स्टेशन का भी बड़े स्तर पर पुनर्विकास किया जा रहा है. इस परियोजना की लागत करीब 447 करोड़ रुपये बताई गई है. स्टेशन को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि भविष्य में एक समय में करीब 35 हजार यात्रियों की आवाजाही को संभाला जा सके. रांची स्टेशन पर नई जी+2 मुख्य इमारत तैयार की जा रही है.

इसके साथ प्लेटफॉर्म नंबर 6 को भी चालू किया जाएगा. यात्रियों की सुविधा के लिए 17 लिफ्ट और 19 एस्केलेटर लगाये जा रहे हैं. ठहरने के लिए करीब 100 रिटायरिंग रूम की सुविधा भी विकसित की जा रही है. स्टेशन पर आधुनिक एयर कॉनकोर्स और स्लीपिंग पॉड जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं. यात्रियों के खानपान की जरूरत को देखते हुए करीब 2500 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाला फूड प्लाजा तैयार किया जा रहा है.

772 मीटर लंबा रोड ओवरब्रिज

रांची स्टेशन के री डेवलपमेंट के साथ आसपास की यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की तैयारी है. करीब 25.5 करोड़ रुपये की लागत से 772 मीटर लंबा रोड ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, यह स्टेशन के उत्तर और दक्षिण भाग को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे स्टेशन के आसपास यातायात दबाव और आवागमन को बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

355 करोड़ से हटिया स्टेशन का कायाकल्प

रांची के साथ हटिया रेलवे स्टेशन का भी बड़े स्तर पर पुनर्विकास किया जा रहा है. हटिया स्टेशन के कायाकल्प और आधुनिकीकरण के लिए करीब 355 करोड़ रुपये का प्रावधान है. यहां नई पांच मंजिला स्टेशन बिल्डिंग तैयार की जा रही है. यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 10 लिफ्ट और 6 एस्केलेटर लगाये जा रहे हैं. स्टेशन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर भी जोर है. नई स्टेशन बिल्डिंग को ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें वॉटर रीसाइक्लिंग की व्यवस्था भी होगी.

हटिया स्टेशन के पास यातायात को सुगम बनाने के लिए करीब 33 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक अंडरपास बनाया जा रहा है. इसके अलावा ट्रेनों के बेहतर परिचालन के लिए हटिया यार्ड की री मॉडलिंग का काम भी चल रहा है.

Redevelopment Work
बानो स्टेशन पर रंग बिरंगी लाइट (Rail)

रांची-हटिया के बीच बढ़ेगी रेल क्षमता

स्टेशन के विकास के साथ रांची और हटिया के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी काम हो रहा है। रांची-हटिया-बालसरिंग के करीब 14 किलोमीटर रेल कॉरिडोर पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दी गयी है. दो अतिरिक्त रेल लाइनों से इस रूट पर ट्रेनों के परिचालन की क्षमता बढ़ाने और समयबद्धता में सुधार की उम्मीद है. इससे आने वाले समय में रांची और हटिया के बीच बढ़ते यातायात दबाव को संभालने में भी मदद मिल सकती है.

यात्रियों के अनुभव पर फोकस

रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह के मुताबिक, स्टेशनों के विकास में यात्रियों की सुविधा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है. उनका कहना है कि सुविधाओं की कोई कमी न रहे, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कराया जा रहा है. अमृत भारत योजना के तहत चयनित स्टेशनों पर यात्रियों की जरूरत के अनुसार सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

श्रेया सिंह ने आगे बताया कि रांची और हटिया स्टेशन का विशेष रूप से री डेवलपमेंट किया जा रहा है. दोनों स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्वरूप देने की दिशा में काम युद्धस्तर पर चल रहा है, आने वाले समय में यात्रियों को इन दोनों स्टेशनों पर कई नई सुविधाएं मिलेंगी.

छोटे स्टेशन भी विकास की दौड़ में

अमृत भारत स्टेशन योजना की खासियत यह है कि विकास का दायरा सिर्फ बड़े जंक्शन तक सीमित नहीं है. रांची मंडल के छोटे और मध्यम श्रेणी के स्टेशनों को भी इसमें शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं केवल रांची जैसे प्रमुख स्टेशन पर ही नहीं, बल्कि मंडल के दूसरे स्टेशनों पर भी मिलें.

पिस्का से लेकर तुलिन और लोहरदगा से लेकर बानो तक अलग-अलग स्टेशनों पर चल रहे काम इसी बदलाव की तस्वीर पेश करती है, कहीं काम पूरा हो चुका है तो कहीं निर्माण अंतिम चरण में है. 2026 और 2027 में कई और स्टेशन तैयार होने की उम्मीद है.

रांची और हटिया स्टेशनों का स्वरूप बदलने की तैयारी

एक तरफ 17 स्टेशनों के विकास पर करीब 170 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं, वही रांची और हटिया जैसे प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास इससे कहीं बड़े स्तर पर किया जा रहा है. रांची में 447 करोड़ और हटिया में 355 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के साथ दोनों स्टेशनों का स्वरूप बदलने की तैयारी है.

Muri Railway Station
मुरी रेलवे स्टेशन (Rail)

रांची रेल मंडल में छोटे स्टेशनों से लेकर प्रमुख जंक्शन तक बदलाव की प्रक्रिया चल रही है. अमृत भारत योजना के तहत जहां पांच स्टेशन अपने विकास कार्य पूरे कर चुके हैं, वही बाकी स्टेशन अभी निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं.

रांची और हटिया के विश्वस्तरीय री डेवलपमेंट के साथ रेल कॉरिडोर को मजबूत करने की योजना भी जुड़ गई है, आने वाले समय में इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रांची मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को ज्यादा आधुनिक, सुगम और व्यवस्थित सुविधाएं मिलने की तस्वीर और स्पष्ट होगी.

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