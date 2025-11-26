ETV Bharat / bharat

लाल किला 10 दिनों तक पर्यटकों के लिए रहेगा बंद, जानिए कब और क्यों ?

यूनेस्को के ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा’ से जुड़े 20वें सत्र की मेजबानी को लेकर 5 से 14 दिसंबर तक पर्यटकों की एंट्री बंद.

लाल किला 10 दिनों तक पर्यटकों के लिए रहेगा बंद
लाल किला 10 दिनों तक पर्यटकों के लिए रहेगा बंद (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 26, 2025 at 11:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला दिसंबर महीने में 10 दिनों तक आम जनता के लिए बंद रहेगा. 5 से 14 दिसंबर तक यह स्मारक पर्यटकों की आवाजाही के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यह निर्णय लाल किले में होने वाले एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए लिया गया है. भारत पहली बार यूनेस्को के ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा’ से जुड़े 20वें सत्र की मेजबानी कए रहा है. इसके लिए आयोजन स्थल के रूप में लाल किले को चुना गया है.

यूनेस्को के 20वें सत्र की मेजबानी कए रहा है भारत : आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) संयुक्त महानिदेशक नंदनी भट्टाचार्य साहु का कहना है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का सत्र 8 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा. इस प्रतिष्ठित वैश्विक कार्यक्रम में दुनिया के 24 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं. अनुमान है कि 1000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिनमें सांस्कृतिक विरासत, संरक्षण व विश्व धरोहर प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.


अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर चर्चा : कार्यक्रम के दौरान विश्वभर में मौजूद अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर ठोस उपायों तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी. यह सम्मेलन भारत के लिए सांस्कृतिक नेतृत्व और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने का बड़ा अवसर माना जा रहा है.

बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता : इतने बड़े स्तर का अंतरराष्ट्रीय आयोजन लाल किले परिसर में हो रहा है, इसलिए सुरक्षा, तैयारी व व्यवस्थाओं के मद्देनजर ASI और स्थानीय प्रशासन ने स्मारक को अस्थायी रूप से पर्यटकों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है.आयोजन से पहले किले में आवश्यक व्यवस्थाएं, मंच, बैठक स्थल व सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किए जाएंगे. भीड़ और सुरक्षा जोखिम से बचने के लिए आम जनता की आवाजाही इस अवधि में सीमित कर दी गई है.

5 से 14 दिसंबर तक लाल किला जनता के लिए बंद रहेगा : लाल किला पर रोजाना हजारों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं. इसलिए इस अस्थायी बंद का असर पर्यटन गतिविधियों पर पड़ सकता है. हालांकि ASI के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रतिबंध केवल निर्धारित अवधि तक ही रहेगा और 14 दिसंबर के बाद स्मारक सामान्य रूप से जनता के लिए खोल दिया जाएगा. यूनेस्को के इस महत्वपूर्ण सत्र की मेजबानी भारत के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व को एक बार फिर वैश्विक मंच पर रेखांकित करेगी. इसी कारण से 5 से 14 दिसंबर तक लाल किला जनता के लिए बंद रहेगा.

ये भी पढ़ें :

लाल किले की दीवारें हो रही काली! दिल्ली का प्रदूषण बहुत तेजी से पहुंचा रहा नुकसान, स्टडी में खुलासा

वाह दिल्ली! लाल किला और कुतुब मीनार देश के टॉप 5 धरोहरों में, 79 लाख सैलानियों का रिकॉर्ड, ASI रिपोर्ट ने सबको चौंकाया

TAGGED:

FOR UNESCO EVENT RED FORT CLOSED
SAFEGUARDING CULTURAL HERITAGE PROG
CLOSED 5 TO 14TH DECEMBER BY ASI
लाल किला रहेगा बंद
RED FORT CLOSED FOR 10 DAYS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

मैक्रों ने कही बड़ी बात,'यूक्रेन के साथ सीजफायर को तैयार नहीं है रूस'

हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, प्रशासन पर उठे सवाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.