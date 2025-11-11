3 घंटे तक पार्क में थी दिल्ली धमाके वाली कार, CCTV फुटेज में आई तस्वीर, पुलिस खंगाल रही कुंडली

ETV Bharat / bharat

November 11, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच तेज कर दी है. इस दौरान सीसीटीवी फुटेज से अहम जानकारियां सामने आई हैं. इसमें विस्फोट से कई घंटे पहले संदिग्ध वाहन की गतिविधियों का पता चला है.

दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पंजीकरण वाली उस कार के मालिक को हिरासत में लिया है. जिसमें सोमवार शाम लाल किले के पास एक विस्फोट हुआ था. इसमें कम से कम नौ लोग मारे गए थे और कई वाहन जलकर खाक हो गए थे.

देर शाम, दिल्ली पुलिस ने कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे वाहन के बारे में पूछताछ की. सलमान ने डेढ़ साल पहले ओखला में देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को यह कार बेची थी.

बाद में, यह कार अंबाला में किसी को बेची गई और फिर पुलवामा में तारिक नाम के एक व्यक्ति को बेची गई. दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे सभी खरीदारों का पता लगा रहे हैं.

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि सफेद i20 कार दोपहर लगभग 3:19 बजे लाल किले के पार्किंग क्षेत्र के पास खड़ी थी और लगभग तीन घंटे तक वहां रही.

उसके बाद लगभग 6:48 बजे पार्किंग से कार बाहर निकली. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार को उस समय पार्किंग क्षेत्र से निकलते देखा गया, जब आसपास भारी भीड़ थी.

फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि गाड़ी को पार्किंग क्षेत्र में कौन लाया, कार में कौन बैठा या बाहर निकला, और बाद में उसे कौन लेकर गया. जांचकर्ता गाड़ी के पूरे रास्ते का भी पता लगा रहे हैं, जैसे कि कार कहां से आई. वह लाल किला पार्किंग तक कैसे पहुंची और बाद में स्मारक के ठीक सामने स्थित ट्रैफिक सिग्नल की ओर कैसे बढ़ी.

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गाड़ी की यात्रा का पता लगाने और संदिग्ध की पहचान करने के लिए आस-पास की सड़कों और पार्किंग टोल प्लाजा के फुटेज सहित 100 से ज़्यादा सीसीटीवी क्लिप की जांच की जा रही है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा, "फुटेज में संदिग्ध अकेला दिखाई दे रहा है." उन्होंने आगे कहा कि दरियागंज जाने वाले रास्ते की भी जांच की जा रही है.

जांचकर्ता उस समय ड्यूटी पर तैनात पार्किंग अटेंडेंट से भी पूछताछ करेंगे, ताकि कार के आने-जाने के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके.

उधर इस धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और शहर की सीमा चौकियों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. साथ ही वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है. विस्फोट के बाद जलती कारों से आग की लपटें उठने से विस्फोट स्थल पर दहशत फैल गई. (पीटीआई इनपुट्स के साथ)

