Lal Qila Bomb Blast: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ितों के लिए की मुआवजे की घोषणा

मृतक के परिवारों को 10 लाख, स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख राशि देने का एलान.

रेखा गुप्ता ने पीड़ितों के लिए की मुआवजे की घोषणा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 11, 2025 at 8:04 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के समीप ब्लास्ट की घटना में मृतकों व घायलों के परिजनों को दिल्ली सरकार सहायता राशि देगी. मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना में मृतक के परिवारों को 10 लाख, स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख की राशि देने का एलान किया है.

लालकिला क्षेत्र में हुए भयानक विस्फोट से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा, ''यह हादसा बेहद दुखद और हृदयविदारक है. किसी भी व्यक्ति का यूं असमय चले जाना परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसे कोई भी भर नहीं सकता. दिल्ली सरकार इस कठिन घड़ी में हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. विस्फोट में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है.''

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घायलों को समुचित उपचार और वित्तीय सहायता शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी पीड़ित व्यक्ति इलाज के अभाव में पीड़ा न सहे. विस्फोट में अस्थायी रूप से अशक्त हुए पीड़ित को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 2 लाख रुपये और साधारण घायल हुए व्यक्ति को 20 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.

रेखा गुप्ता ने कहा कि लालकिला क्षेत्र में हुआ यह हादसा न केवल प्रभावित परिवारों के लिए, बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक गहरा आघात है. उन्होंने कहा कि हम सभी दिल्लीवासी इस दुख की घड़ी में एकजुट हैं. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी परिवार को अकेला महसूस न हो. मुख्यमंत्री के अनुसार संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि राहत वितरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और किसी भी पात्र व्यक्ति को सहायता राशि प्राप्त करने में कोई विलंब न हो. इस हादसे में अभी तक 12 लोगों के मौत होने और 20 लोगों के घायल होने की सूचना है.

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

