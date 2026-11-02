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2025 लाल किला ब्लास्ट: त्योहारों के दौरान हमलों को लेकर फिर से चिंता बढ़ी, जानें सुरक्षा तालमेल कितना मजबूत हुआ

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट की जगह ( File/ IANS )

नई दिल्ली: 8 नवंबर को दिवाली है, और पिछले साल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए कार धमाके ने त्योहारों के मौसम में भीड़भाड़ वाले बाजारों, ट्रांसपोर्ट हब और दूसरी सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा को लेकर चिंता फिर से बढ़ा दी है. यह कार धमाका, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हुई थी, दिवाली के त्योहार के एक दिन बाद हुआ था और इसने खतरों को बड़े पैमाने पर जानलेवा हमलों में बदलने से पहले पहचानने की चुनौती को और बढ़ा दिया है.

जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ और उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक (DGP) प्रकाश सिंह ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "इस हमले ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, सीसीटीवी निगरानी, ​​फोरेंसिक जांच और केंद्र तथा राज्य एजेंसियों के बीच तालमेल में सुधार से जमीन पर प्रभावी रोकथाम हुई है."

भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमलों का इतिहास सबसे बड़ी घटनाओं में से एक 29 अक्टूबर, 2005 को दिल्ली में हुए सीरियल बम धमाके थे, जो दिवाली से कुछ दिन पहले हुए थे. पहाड़गंज और सरोजिनी नगर समेत भीड़भाड़ वाले बाजारों में तीन धमाके हुए, जब लोग त्योहार के लिए खरीदारी कर रहे थे. इन हमलों में 66 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे, जिससे खरीदारी के व्यस्त समय के दौरान भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक क्षेत्रों की संवेदनशीलता उजागर हुई थी. इस घटना के बाद व्यापक जांच, वैज्ञानिक परीक्षण और अपराधियों तथा उनके नेटवर्क का पता लगाने की कोशिशें की गईं. इन हमलों ने बाजारों में कड़ी निगरानी, भीड़ को बेहतर ढंग से संभालने, लावारिस या संदिग्ध वस्तुओं की रिपोर्ट करने के तरीकों और स्थानीय पुलिस तथा खुफिया विभागों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत को रेखांकित किया था. इसके बाद के वर्षों में भी दिल्ली सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले हमलों के प्रति संवेदनशील बनी रही. सितंबर 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों ने राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया, जबकि सितंबर 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए एक बम धमाके में 12 लोग मारे गए थे. ये सभी घटनाएं दिवाली से जुड़ी नहीं थीं, लेकिन इन्होंने यह साबित कर दिया कि आतंकवादी साल भर किसी भी समय भीड़भाड़ वाले स्थानों और सुरक्षा व्यवस्था की कमियों का फायदा उठा सकते हैं. पिछले साल, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कार ब्लास्ट की जगह पर पुलिस कर्मी (File/ IANS) सिंह ने कहा, "इन घटनाओं से सबसे बड़ा सबक यह है कि त्योहारों से जुड़ी संवेदनशीलता किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है. बाजार, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाली सड़कें तब तक निशाना बन सकती हैं, जब तक खुफिया जानकारी की कमियां, एक्सेस कंट्रोल में कमी या देरी से दी गई प्रतिक्रियाएं हमलावरों को अवसर प्रदान करती हैं." लाल किला कार ब्लास्ट की जांच और कई एजेंसियों की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (AQIS) और उसके सहयोगी संगठन 'अंसार गजवत-उल-हिंद' से जुड़े 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. यह चार्जशीट दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट के सिलसिले में दायर की गई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. नवंबर 2025 में हुए विस्फोट के बाद, दिल्ली पुलिस, NIA, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और फोरेंसिक टीमें जवाबी कार्रवाई और जांच में शामिल थीं. अधिकारियों ने विस्फोट की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज की जांच की, सबूत इकट्ठा किए और सुरागों का पीछा किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठकें बुलाईं, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और NIA चीफ आदि शामिल थे. समीक्षा में इंटेलिजेंस इनपुट, जांच और सुरक्षा एजेंसियों के काम करने के तरीके की पड़ताल करने की जरूरत पर जोर दिया गया. इसका असर दिल्ली के बाहर भी दिखा. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और अन्य जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई और संवेदनशील जगहों और इंटर-स्टेट बॉर्डर पर चेकिंग तेज कर दी गई. क्या सुरक्षा समन्वय बेहतर हुआ है? सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "कई बम धमाकों की घटनाओं के बाद, केंद्र सरकार ने कई बड़े आतंकवाद-रोधी उपाय किए हैं, जिनमें खुफिया जानकारी को मजबूत करने, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बैठाने, ऑनलाइन कट्टरपंथ और एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये उभरते खतरों से निपटने तथा सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इससे आतंकी खतरों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता में काफी मजबूती आई है."