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लाल किला ब्लास्ट में चार्जशीट: लश्कर-ए-तैयबा से कितना खतरनाक है अल-कायदा का यह नया प्लान, डॉक्टर-इंजीनियर बन रहे मोहरे

जांचकर्ताओं ने कई राज्यों से विस्फोटक सामग्री, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं, जो एक व्यापक समर्थक बुनियादी ढांचे की ओर इशारा करते हैं.

Red Fort Blast NIA Filled Chargesheet
लाल किला ब्लास्ट केस के आरोपियों को गुरुवार, 14 मई, 2026 को नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. NIA ने केस में 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पेज की चार्जशीट फाइल की. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 2:41 PM IST

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गौतम देबरॉय

नई दिल्लीः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा लाल किला विस्फोट मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किए जाने से भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (AQIS-Al Qaeda in the Indian Subcontinent) और भारत के भीतर उससे जुड़े नेटवर्क के बढ़ते प्रभाव पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित हो गया है.

जांचकर्ताओं का मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 नवंबर 2025 को हुआ हमला, जिसमें 11 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे, कोई अलग-थलग आतंकी घटना नहीं थी. बल्कि यह देश में जिहादी हिंसा को फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे एक्यूआईएस से जुड़े मॉड्यूल के एक बड़े वैचारिक और परिचालन प्रयास का हिस्सा था.

पटियाला हाउस की विशेष अदालत के समक्ष दायर एनआईए की चार्जशीट के अनुसार, इस साजिश को 'अंसार गजवत-उल-हिंद' से जुड़े गुर्गों ने रचा था, जो एक्यूआईएस की विचारधारा से जुड़ा एक संगठन है. जांच में आरोप लगाया गया है कि डॉक्टरों और धार्मिक गुरुओं सहित शिक्षित पेशेवरों के एक कट्टरपंथी नेटवर्क ने, अफगानिस्तान जाने के असफल प्रयास के बाद खुद को फिर से संगठित किया.

इसके बाद उन्होंने "ऑपरेशन हेवनली हिंद" नाम से एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और शरिया कानून स्थापित करना था.

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लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद वाहनों के जले हुए अवशेष. (PTI)

लाल किला विस्फोट भारत में एक्यूआईएस के खतरे के बदलते स्वरूप को दर्शाता है

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला भारत में एक्यूआईएस के खतरे के बदलते स्वरूप को दर्शाता है. पाकिस्तान से होने वाली सीमा पार घुसपैठ पर निर्भर रहने वाले पहले के आतंकी नेटवर्कों के उलट, एक्यूआईएस ने इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथ फैलाने, एन्क्रिप्टेड (गुप्त) मैसेजिंग ऐप और शिक्षित युवाओं को निशाना बनाने वाले वैचारिक प्रचार का इस्तेमाल करके भारत के भीतर ही अपने ठिकाने बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के पूर्व विशेष निदेशक यशोवर्धन झा आजाद ने इस घटनाक्रम को एक बेहद खतरनाक संकेत बताया, जहां शिक्षित लोग प्रभावित हो रहे हैं और ऐसा केवल कट्टरपंथ के कारण ही हो रहा है.

आजाद ने कहा- "कट्टरपंथ एक बहुत ही खतरनाक चीज है. उदाहरण के लिए, आईएसआईएस (ISIS) ने केरल जैसे राज्य से भी लोगों को प्रभावित किया था. और युवाओं को बिना किसी सीधे शारीरिक संपर्क के इंटरनेट के माध्यम से प्रेरित किया गया था."

एक्यूआईएस (AQIS) की औपचारिक घोषणा सितंबर 2014 में अल-कायदा के मारे गए प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी द्वारा एक क्षेत्रीय शाखा के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में अल-कायदा के प्रभाव का विस्तार करना था. इस संगठन ने तत्कालीन उभरते हुए इस्लामिक स्टेट (ISIS) आतंकी नेटवर्क के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करते हुए स्थानीय शिकायतों और मुद्दों का फायदा उठाने की कोशिश की थी.

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लाल किला ब्लास्ट के बाद मौके पर मौजूद पुलिस. (ETV Bharat)

पिछले एक दशक में कई राज्यों में गिरफ्तारियां और मॉड्यूल का भंडाफोड़

भारतीय एजेंसियों ने शुरुआत में यह माना था कि देश के भीतर एक्यूआईएस (AQIS) की परिचालन क्षमता सीमित है. लेकिन पिछले एक दशक में कई राज्यों में हुई गिरफ्तारियों और भंडाफोड़ किए गए मॉड्यूल ने स्लीपर नेटवर्क स्थापित करने के उनके लगातार प्रयासों को साबित किया है. आजाद ने कहा कि जो युवा आईएसआईएस (ISIS) के युद्ध क्षेत्रों में गए थे, उनमें से कुछ की मौत हो गई और कई डरकर वापस लौट आए.

आज़ाद ने आगे कहा- "अब जब आतंकी एजेंसियां भर्ती करने की कोशिश करती हैं, तो वे हर तरह के प्रलोभन देती हैं, चाहे वह एक्यूआईएस हो, लश्कर (LeT) हो या जैश (JeM); और यह सब कुछ ब्रेनवॉश पर निर्भर करता है. यह ब्रेनवॉश अलग-अलग तरीकों से किया जा रहा है और यही कारण है कि देश में ऐसे स्लीपर सेल मौजूद हैं, जो आतंकी संगठनों की जरूरत के हिसाब से सक्रिय हो जाते हैं."

सुरक्षा एजेंसियों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2015 से अब तक भारत में एक्यूआईएस (AQIS) से जुड़े 70 से अधिक संदिग्ध गुर्गों और सहानुभूति रखने वालों को गिरफ्तार किया जा चुका है. एक्यूआईएस के प्रभाव या भर्ती से जुड़े मामले जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में सामने आए हैं.

2015 में सामने आए थे एक्यूआईएस (AQIS) से जुड़े शुरुआती बड़े मामले

एक्यूआईएस से जुड़े शुरुआती बड़े मामलों में से एक 2015 में सामने आया था, जब एनआईए (NIA) ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली से संचालित होने वाले एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था. यह मॉड्यूल कथित तौर पर हमलों और भर्ती गतिविधियों की योजना बना रहा था. बाद में कई आरोपियों को यूएपीए (UAPA) के तहत दोषी ठहराया गया.

2016 और 2017 में, जांचकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में एक्यूआईएस के प्रचार-प्रसार नेटवर्क का पता लगाया, जहां युवाओं की भर्ती के लिए कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था.

2017 में जाकिर मूसा के नेतृत्व में 'अंसार गजवत-उल-हिंद' (AGuH) के उभरने के बाद जम्मू-कश्मीर में यह खतरा और अधिक स्पष्ट हो गया. मूसा हिजबुल मुजाहिदीन का एक पूर्व कमांडर था, जिसने खुलकर अल-कायदा की विचारधारा का समर्थन किया था. कश्मीर के क्षेत्रीय विवाद पर ध्यान केंद्रित करने वाले पाकिस्तान समर्थित गुटों के उलट, अंसार गजवत-उल-हिंद ने अपने संघर्ष को वैश्विक जिहादी आंदोलन के एक हिस्से के रूप में पेश किया. हालांकि मूसा 2019 में एक मुठभेड़ में मारा गया था, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि इसकी विचारधारा ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए बची रही.

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मंगलवार, 11 नवंबर को नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट स्थल पर जांच के दौरान सुरक्षाकर्मी. (PTI)

लाल किला विस्फोट की जांच ने चिंताओं को सही साबित किया

लाल किला विस्फोट की जांच इन चिंताओं को सही साबित करती हुई दिखाई देती है. जांचकर्ताओं का आरोप है कि आरोपियों ने 2022 में श्रीनगर में एक गुप्त बैठक करके अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) को फिर से सक्रिय किया और धीरे-धीरे अपने कामकाज को कश्मीर से बाहर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में फैलाया. इसमें डॉक्टरों और तकनीकी विशेषज्ञों सहित अत्यधिक शिक्षित लोगों के कथित इस्तेमाल ने सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है.

एनआईए की चार्जशीट इशारा करती है कि आरोपियों ने कथित तौर पर ट्राइएसीटोन ट्राइपेरॉक्साइड (TATP) विस्फोटक बनाए, ड्रोन आधारित आईईडी (IED) का परीक्षण किया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आधुनिक उपकरण खरीदे, जो तकनीक के बदलते इस्तेमाल वाली आतंकी रणनीतियों की ओर झुकाव को दर्शाता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डायरेक्टर जनरल, सुलखान सिंह ने भी माना कि लाल किला ब्लास्ट मामले में AQIS के शामिल होने का खुलासा एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है. सिंह ने कहा कि AQIS अपने लंबे समय के स्ट्रेटेजिक अप्रोच में पुराने जिहादी संगठनों से अलग है.

उन्होंने कहा- "लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप ज़्यादातर क्रॉस-बॉर्डर फिदायीन हमलों पर फोकस करते हैं, जबकि AQIS डिजिटल इकोसिस्टम, एन्क्रिप्टेड फोरम और टारगेटेड इंडोक्रिनेशन के ज़रिए आइडियोलॉजिकल पैठ बनाने की कोशिश करता है."

सिंह ने आगे कहा, "लाल किला ब्लास्ट केस में चार्जशीट ने एक बार फिर भारत में अल कायदा जैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट संगठन के उभरते खतरे को हाईलाइट किया है."

2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद AQIS को लेकर भारत की चिंता और बढ़ गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों को डर था कि बदला हुआ जियोपॉलिटिकल माहौल साउथ एशिया में काम कर रहे जिहादी संगठनों को बढ़ावा दे सकता है. तब से कई भारतीय जांचों में कट्टरपंथी युवाओं द्वारा अफगानिस्तान जाने या विदेश में एक्सट्रीमिस्ट हैंडलर्स से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिशों की ओर इशारा किया गया है.

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नई दिल्ली में हुए विस्फोट के एक दिन बाद, लाल किले के पास घेरे गए इलाके में पुलिस की निगरानी, जबकि राहगीर दूर से नजारा देख रहे थे. (फाइल) (PTI)

ऑनलाइन कट्टरपंथ और घरेलू आतंकी साजो-सामान के बीच बढ़ता तालमेल

लाल किला विस्फोट मामला ऑनलाइन कट्टरपंथ और घरेलू आतंकी साजो-सामान (लॉजिस्टिक्स) के बीच बढ़ते तालमेल को भी रेखांकित करता है. एनआईए के अनुसार, आरोपियों ने गुप्त संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्रोतों से रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और विशेष प्रयोगशाला उपकरण खरीदे थे.

जांचकर्ताओं ने कई राज्यों से विस्फोटक सामग्री, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं, जो एक व्यापक समर्थक बुनियादी ढांचे (सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर) की ओर इशारा करते हैं.

आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एक्यूआईएस (AQIS) का खतरा केवल बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों में नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से काम करने वाले हमलावरों और खुद ही कट्टरपंथ के रास्ते पर चलने वाले लोकल सेल्स को प्रेरित करने की इसकी क्षमता में है. कड़े कमांड ढांचे वाले पहले के आतंकी संगठनों के उलट, एक्यूआईएस से प्रेरित मॉड्यूल केवल वैचारिक मार्गदर्शन के भरोसे काम कर सकते हैं, जिससे इनका पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है.

कट्टरपंथ विरोधी प्रयासों के लिए केवल पुलिस ही कार्रवाई नहीं कर सकती,इसकी शुरुआत स्कूलों से होनी चाहिए

इस तरह के कट्टरपंथ से जुड़ी सुरक्षा संवेदनशीलता पर प्रकाश डालते हुए आज़ाद ने कहा, "कट्टरपंथ विरोधी प्रयासों के लिए केवल पुलिस ही कार्रवाई नहीं कर सकती, बल्कि इसकी शुरुआत स्कूलों और कॉलेजों आदि से होनी चाहिए. यहां तक कि मुख्यमंत्रियों को भी लोगों, विशेष रूप से युवाओं को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए. हमें संवेदनशील समूहों के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद करने की आवश्यकता है."

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में एनआईए और राज्य आतंकवाद विरोधी दस्तों ने एक्यूआईएस और उससे जुड़े संगठनों के एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, डार्कनेट गतिविधियों और ऑनलाइन प्रचार चैनलों की निगरानी तेज कर दी है. इसके बावजूद, जमीनी स्तर पर होने वाले आतंकी हमलों को रोकना और इंटरनेट पर चल रहे चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए दो बड़ी चुनौतियां बन गए हैं.

महत्वपूर्ण बात यह है कि 588 गवाहों के बयानों, 395 से अधिक दस्तावेजी रिकॉर्ड और व्यापक फॉरेंसिक सबूतों पर आधारित लाल किला विस्फोट की यह चार्जशीट, हाल के वर्षों की सबसे विस्तृत आतंकी जांचों में से एक मानी जा रही है.

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