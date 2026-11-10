लाल किला ब्लास्ट: एक साल बाद भी दहशत नहीं भूले स्थानीय लोग, दुकानदार बोले- धमाके से हिल गई थीं दुकानें
10 नवंबर 2026 को घटना के एक साल बाद आसपास के बाजारों में फिर से सामान्य चहल-पहल दिखाई देती है. धनंजय वर्मा की रिपोर्ट
Published : November 10, 2026 at 1:44 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी स्थित विश्व विरासत लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास 10 नवंबर 2025 को हुए भीषण कार बम धमाके को एक साल पूरा हो गया है, लेकिन उस शाम का खौफनाक मंजर आज भी स्थानीय दुकानदारों की यादों में ताजा है. कोई उस तेज धमाके को याद कर सिहर उठता है तो किसी को आसमान में उठती आग की लपटें व चारों तरफ फैला काला धुआं याद आता है. धमाके की तीव्रता ऐसी थी कि घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर तक दुकानों के काउंटर पलट गए, अलमारियां हिल गईं व सामान बिखर गए थे. घटना के बाद बाजार में कई दिनों तक सन्नाटा रहा. दुकानदारों के मुताबिक घटना के बाद कई महीने तक प्रभावित रहा था. अब घटना के एक साल बाद बाजार में रौनक लौट आई है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सतर्कता पहले से ज्यादा है.
घटनास्थल के आसपास मोबाइल कवर व टेम्पर्ड ग्लास की दुकान चलाने वाले देवेंद्र बताते हैं कि धमाके के वक्त वह अपनी दुकान पर ही मौजूद थे. अचानक हुए विस्फोट की आवाज व उसकी तीव्रता ने सभी को हिलाकर रख दिया था. उनके मुताबिक धमाके के बाद आसमान लाल दिखाई देने लगा था और आसपास मौजूद चीजें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं. कई गाड़ियां व जिंदगियां जलकर राख हो गईं.
एक साल बाद भी दहशत नहीं भूले स्थानीय लोग: देवेंद्र बताते हैं कि धमाके के तुरंत बाद उन्हें अपनी दुकान छोड़कर अंदर बाजार की तरफ भागना पड़ा. कुछ देर बाद जब हालात थोड़े सामान्य हुए तो उन्होंने दुकान बंद की और अंदर के रास्ते से अपने घर चले गए. वह घटना इतनी भयावह थी कि उस समय जान बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई थी.देवेंद्र के मुताबिक ब्लास्ट के बाद कारोबार पर भी लंबे समय तक असर रहा. करीब सात से महीने तक दुकानदारी प्रभावित रही. लोग डर के कारण बाजार में आने से बचते थे. हालांकि, अब धीरे-धीरे बाजार में पहले जैसी रौनक लौट आई है.
उन्होंने बताया कि घटना के बाद से दुकानदार भी अधिक सतर्क रहने लगे हैं. बाजार में कोई संदिग्ध बैग या लावारिस वस्तु दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है. पुलिस की तरफ से भी दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि किसी अनजान व्यक्ति का सामान अपनी दुकान पर न रखें व कोई संदिग्ध वस्तु मिलने पर खुद उसे छूने के बजाय पुलिस को सूचित करें.
त्योहार के मद्देजर दिल्ली के बाजारों की सुरक्षा हाई अलर्ट पर, पुलिस बरत रही अतिरिक्त सतर्कता
'कान के पर्दे हिल गए थे, अलमारियां बाहर निकल आई थीं': घटनास्थल से करीब 50 मीटर की दूरी पर ओल्ड लाजपत राय मार्केट में रिमोट की दुकान चलाने वाले किशन तोमर उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि धमाका इतना तेज था कि उनके कान के पर्दे तक हिल गए थे. वह उस समय अपनी दुकान पर ग्राहकों को सामान दिखा रहे थे. अचानक हुए विस्फोट के बाद बाजार में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
किशन तोमर बताते हैं कि धमाके का असर उनकी दुकान तक पहुंचा था. दुकान में रखी अलमारियां अपनी जगह से बाहर निकल आई थीं, काउंटर पलट गए थे और सामान बिखर गए थे. आसपास धूल व काले रंग का मलबा फैल गया था. दुकान की हालत ऐसी हो गई थी, जैसे किसी ने मिट्टी लाकर पूरी दुकान में फेंक दी हो. किशन तोमर बताते हैं कि घटना के बाद कुछ समय तक लोग बाजार की तरफ आने से भी डरते थे. बाजार में कारोबार प्रभावित हुआ, दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार करना पड़ता था. अब पुलिस की ओर से स्पष्ट हिदायत दी गई है कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर किसी अनजान व्यक्ति का सामान न रखे.कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए.
सीएनजी फटने की आवाज समझी, बाद में पता चला बम धमाका हुआ है: स्थानीय दुकानदार पवन बजाज भी उस शाम को याद करते हुए बताते हैं कि वह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे. अचानक तेज धमाके की आवाज आई तो शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद किसी गाड़ी की सीएनजी फट गई है. लेकिन कुछ ही देर में पता चला कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि बम धमाका था.पवन ने बताया कि धमाके के बाद बाजार में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे. उन्होंने भी तुरंत अपना काउंटर बंद किया और वहां से निकल गए. आसपास मेट्रो स्टेशन होने के कारण कई लोग सुरक्षा के लिए मेट्रो परिसर की तरफ चले गए थे.
उनके मुताबिक घटना के बाद कुछ दिनों तक व्यापार जरूर प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस की सक्रियता व लगातार किए जा रहे सुरक्षा संबंधी अनाउंसमेंट के कारण लोगों का भरोसा धीरे-धीरे वापस लौटा. अब बाजार में पहले जैसी भीड़ दिखाई देती है. हालांकि, दुकानदार पहले से अधिक सतर्क रहते हैं और किसी भी संदिग्ध वस्तु को लेकर पुलिस को सूचना देते हैं.
क्या हुआ था उस शाम, जिसने पूरी राजधानी को दहला दिया: 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास व्यस्त यातायात के बीच एक कार में भीषण विस्फोट हुआ था. विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए व सड़क पर मौजूद लोगों को इसकी चपेट में आकर गंभीर चोटें आईं. कुछ ही पलों में घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई. दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, एंबुलेंस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया व पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई.राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मुताबिक ये सामान्य वाहन विस्फोट नहीं, बल्कि वाहन में लगाए गए विस्फोटक उपकरण के जरिए किया गया आतंकी हमला था. इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई व कई अन्य घायल हुए. धमाके में आसपास की संपत्तियों व वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा था.
डॉ. उमर उन नबी की पहचान, शिक्षित लोगों का आतंकी नेटवर्क आया सामने: एजेंसियों को जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने विस्फोट में इस्तेमाल कार व घटनास्थल से मिले जैविक नमूनों की फोरेंसिक जांच की. डीएनए मिलान के आधार पर कार में मौजूद व्यक्ति की पहचान जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले डॉ. उमर उन नबी के रूप में हुई. वह हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका था. पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि इस साजिश में कुछ ऐसे लोग शामिल थे, जो पेशे से डॉक्टर व अन्य उच्च शिक्षित पृष्ठभूमि से जुड़े थे. एनआईए ने अपनी जांच में अंसार गजवात-उल-हिंद नामक आतंकी संगठन व अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट की विचारधारा से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया. एजेंसी के अनुसार इस मॉड्यूल की साजिश लंबे समय से तैयार की जा रही थी.
लाल किला विस्फोट : आरोपी जावेद अहमद सिद्दीकी को बीमार पत्नी की देखभाल के लिए सात दिन की कस्टडी पेरोल मिली
7500 पन्नों की चार्जशीट, 13 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई: लाला किले के सामने आई-20 कार ब्लास्ट के इस मामले की जांच में एनआईए ने देश के कई राज्यों में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाए. मई 2026 को एजेंसी ने करीब 7,500 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें मृत आरोपी डॉ. उमर उन नबी समेत 10 लोगों को नामजद किया गया था. चार्जशीट में 588 गवाहों के बयान, 395 से अधिक दस्तावेज व 200 से ज्यादा जब्त सामग्री को साक्ष्य के तौर पर शामिल किया गया है. इसके बाद 27 जून 2026 को एनआईए ने तीन और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इस तरह मामले में चार्जशीट किए गए आरोपियों की संख्या 13 हो गई. अगस्त 2026 को दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया. जांच एजेंसी के आरोपों के अनुसार इस साजिश में विस्फोटक तैयार करने, हथियारों की व्यवस्था करने व अन्य लॉजिस्टिक मदद देने वाले लोगों की भूमिका भी सामने आई है.
एक साल बाद लौटी बाजार की रौनक, लेकिन सतर्कता बरकरार: 10 नवंबर 2026 को घटना के एक साल बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के आसपास के बाजारों में फिर से सामान्य चहल-पहल दिखाई देती है. दुकानों पर ग्राहक हैं, कारोबार चल रहा है. रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. लेकिन स्थानीय दुकानदारों की बातचीत से साफ है कि उस शाम का डर पूरी तरह उनकी यादों से नहीं निकला है. देवेंद्र, पवन बजाज और किशन तोमर की बातें बताती हैं कि किसी आतंकी घटना का असर केवल घटनास्थल तक सीमित नहीं रहता. उसका प्रभाव स्थानीय कारोबार, लोगों की दिनचर्या और उनके मनोविज्ञान पर भी लंबे समय तक बना रहता है.
आज बाजार में रौनक जरूर लौट आई है लेकिन दुकानदारों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. कोई अनजान व्यक्ति दुकान पर सामान छोड़ने की बात करे या कोई लावारिस वस्तु दिखाई दे तो वे पुलिस को सूचना देना बेहतर समझते हैं. एक साल बाद इस जगह की तस्वीर बदल चुकी है, लेकिन उस शाम का धमाका, आसमान में उठती आग की लपटें, दुकानों में बिखरा सामान व जान बचाकर भागते लोग आज भी स्थानीय लोगों की यादों में जिंदा हैं.
इसे भी पढ़ें: