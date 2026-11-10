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लाल किला ब्लास्ट: एक साल बाद भी दहशत नहीं भूले स्थानीय लोग, दुकानदार बोले- धमाके से हिल गई थीं दुकानें

लाल किला ब्लास्ट ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी स्थित विश्व विरासत लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास 10 नवंबर 2025 को हुए भीषण कार बम धमाके को एक साल पूरा हो गया है, लेकिन उस शाम का खौफनाक मंजर आज भी स्थानीय दुकानदारों की यादों में ताजा है. कोई उस तेज धमाके को याद कर सिहर उठता है तो किसी को आसमान में उठती आग की लपटें व चारों तरफ फैला काला धुआं याद आता है. धमाके की तीव्रता ऐसी थी कि घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर तक दुकानों के काउंटर पलट गए, अलमारियां हिल गईं व सामान बिखर गए थे. घटना के बाद बाजार में कई दिनों तक सन्नाटा रहा. दुकानदारों के मुताबिक घटना के बाद कई महीने तक प्रभावित रहा था. अब घटना के एक साल बाद बाजार में रौनक लौट आई है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सतर्कता पहले से ज्यादा है.

घटनास्थल के आसपास मोबाइल कवर व टेम्पर्ड ग्लास की दुकान चलाने वाले देवेंद्र बताते हैं कि धमाके के वक्त वह अपनी दुकान पर ही मौजूद थे. अचानक हुए विस्फोट की आवाज व उसकी तीव्रता ने सभी को हिलाकर रख दिया था. उनके मुताबिक धमाके के बाद आसमान लाल दिखाई देने लगा था और आसपास मौजूद चीजें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं. कई गाड़ियां व जिंदगियां जलकर राख हो गईं.