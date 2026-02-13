ETV Bharat / bharat

लाल किला ब्लास्ट मामला: NIA को जांच के लिए मिला 45 दिन का अतिरिक्त समय, कोर्ट ने बढ़ाई आरोपियों की कस्टडी

दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को बड़ी राहत दी है.

लाल किला ब्लास्ट मामला
लाल किला ब्लास्ट मामला (ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 13, 2026 at 4:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले के आरोपी डॉ. शाहीन सईद समेत छह आरोपियों को 13 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एनआईए को 45 दिनों का और समय दे दिया है. एनआईए ने इसकी जांच की समय सीमा 90 दिन और बढ़ाने की मांग की थी.

आज कोर्ट ने डॉ शाहीन सईद के अलावा जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया उनमें मुफ्ती इरफान अहमद, जहीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, डॉ आदिल अहमद, यासिर अहमद डार और डॉ मुजम्मिल शकील शामिल हैं. एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था.

एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया.

लाल किला के पास 10 नवंबर 2025 को एक कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे.

