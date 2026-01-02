ETV Bharat / bharat

लाल किला विस्फोट मामला : NIA ने शोपियां व पुलवामा में तलाशी अभियान चलाया

NIA ने शोपियां व पुलवामा में तलाशी अभियान चलाया ( ETV Bharat )

श्रीनगर : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने दिल्ली में लाल किले के पास पिछले साल 10 नवंबर को हुए विस्फोट मामले में शुक्रवार को तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान एनआईए ने शोपियां और पुलवामा जिलों में जांच की. अधिकारियों के मुताबिक पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के सहयोग से चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान एनआईए के अधिकारी लाल किला विस्फोट मामले के नौंवे आरोपी यासिर अहमद डार को लेकर पहुंचे थे. अहमद को "व्हाइट कॉलर" आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. अधिकारियों के अनुसार, दक्षिण कश्मीर में शोपियां के पदपावन और पुलवामा के पंपोर इलाकों में तलाश अभियान जारी है. तलाश अभियान मामले के एक आरोपी डार के द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर चलाया जा रहा है, जिसने जांचकर्ताओं को इन इलाकों में आतंकवादियों की ओर से छिपने के लिए प्रयोग की जाने वाले कुछ स्थानों के बारे में बताया था.